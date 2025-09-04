Pociągi między Warszawą a Berlinem co dwie godziny. DB i PKP rozszerzają ofertę

Pociągi z Warszawy do Berlina i z powrotem będą wyjeżdżały co dwie godziny. Od 17 grudnia połączenia między stolicami Polski i Niemiec zwiększą się o 50 proc. – informują niemieckie koleje Deutsche Bahn.



Od grudnia pasażerowie będą mieli do dyspozycji 17 połączeń bezpośrednich w dwie strony zamiast – tak jak obecnie – jedenastu.

Większe zainteresowanie pociągami do Berlina

Wynika to z faktu, że Deutsche Bahn i PKP odnotowały znaczny wzrost popytu na podróże między tymi miastami. Pasażerowie będą mogli więc podróżować między dwiema stolicami co dwie godziny.

– Międzynarodowy ruch na duże odległości kwitnie. Chcemy znacznie zwiększyć ruch kolejowy między Niemcami a Polską. Nowe połączenia kolejowe z silnymi gospodarczo regionami południowej Polski i z granicą z Ukrainą mają ogromne znaczenie gospodarcze i polityczne - mówi Michael Peterson, członek zarządu DB ds. dalekobieżnego transportu pasażerskiego.

– Obserwujemy duże zainteresowanie bezpośrednimi połączeniami z Berlinem i do Berlina. Oczekujemy, że inne kierunki będą również podobnie popularne wśród naszych pasażerów – dodaje Janusz Malinowski, prezes PKP IC.