Pociągi między Warszawą a Berlinem co dwie godziny. DB i PKP rozszerzają ofertę

Pociągi łączące Warszawę z Berlinem będą odjeżdżały co dwie godziny
Od grudnia pasażerowie będą mieli do dyspozycji 17 połączeń bezpośrednich w dwie strony zamiast – tak jak obecnie – jedenastu.
Wynika to z faktu, że Deutsche Bahn i PKP odnotowały znaczny wzrost popytu na podróże między tymi miastami. Pasażerowie będą mogli więc podróżować między dwiema stolicami co dwie godziny.
– Międzynarodowy ruch na duże odległości kwitnie. Chcemy znacznie zwiększyć ruch kolejowy między Niemcami a Polską. Nowe połączenia kolejowe z silnymi gospodarczo regionami południowej Polski i z granicą z Ukrainą mają ogromne znaczenie gospodarcze i polityczne - mówi Michael Peterson, członek zarządu DB ds. dalekobieżnego transportu pasażerskiego.
– Obserwujemy duże zainteresowanie bezpośrednimi połączeniami z Berlinem i do Berlina. Oczekujemy, że inne kierunki będą również podobnie popularne wśród naszych pasażerów – dodaje Janusz Malinowski, prezes PKP IC.
Wprowadzone zostanie również połączenie z Lipska do Przemyśla przez Wrocław i Kraków. Na tej trasie będą kursować dwa pociągi dziennie. Jak podkreśla Deutsche Bahn, centra gospodarcze i kulturalne południowej Polski oraz leżący przy granicy polsko-ukraińskiej Przemyśl po raz pierwszy będą miały szybkie połączenie do centrum Niemiec. Dla podróżnych z Monachium, Norymbergi lub Frankfurtu do Wrocławia, czas podróży skróci się o około dwie godziny, ponieważ w Lipsku zostanie skoordynowany czas na przesiadkę.
Planowany jest również nowy pociąg między Berlinem a Chełmem przez Łódź i Warszawę. Nocny pociąg Monachium-Warszawa („Chopin”) otrzyma również dodatkowe wagony. W przyszłości planowane jest też połączenie między Monachium, Krakowem i Przemyślem. Dzięki temu powstanie bezpośrednie połączenie między południowymi Niemcami a południem Polski.
Czas podróży z Lipska do Wrocławia to tylko około trzech i pół godziny. Około 570-kilometrową trasę między Berlinem a Warszawą podróżni mogą pokonać w pięć godzin.