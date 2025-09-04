26.9°C
Życie Warszawy

Pociągi między Warszawą a Berlinem co dwie godziny. DB i PKP rozszerzają ofertę

Publikacja: 04.09.2025 16:15

Pociągi łączące Warszawę z Berlinem będą odjeżdżały co dwie godziny

Pociągi łączące Warszawę z Berlinem będą odjeżdżały co dwie godziny

Foto: Adobe Stock

Pociągi z Warszawy do Berlina i z powrotem będą wyjeżdżały co dwie godziny. Od 17 grudnia połączenia między stolicami Polski i Niemiec zwiększą się o 50 proc. – informują niemieckie koleje Deutsche Bahn.

Od grudnia pasażerowie będą mieli do dyspozycji 17 połączeń bezpośrednich w dwie strony zamiast – tak jak obecnie – jedenastu.

Większe zainteresowanie pociągami do Berlina

Wynika to z faktu, że Deutsche Bahn i PKP odnotowały znaczny wzrost popytu na podróże między tymi miastami. Pasażerowie będą mogli więc podróżować między dwiema stolicami co dwie godziny.

– Międzynarodowy ruch na duże odległości kwitnie. Chcemy znacznie zwiększyć ruch kolejowy między Niemcami a Polską. Nowe połączenia kolejowe z silnymi gospodarczo regionami południowej Polski i z granicą z Ukrainą mają ogromne znaczenie gospodarcze i polityczne - mówi Michael Peterson, członek zarządu DB ds. dalekobieżnego transportu pasażerskiego.

– Obserwujemy duże zainteresowanie bezpośrednimi połączeniami z Berlinem i do Berlina. Oczekujemy, że inne kierunki będą również podobnie popularne wśród naszych pasażerów – dodaje Janusz Malinowski, prezes PKP IC.

Połączenia z Niemiec na południe Polski

Wprowadzone zostanie również połączenie z Lipska do Przemyśla przez Wrocław i Kraków. Na tej trasie będą kursować dwa pociągi dziennie. Jak podkreśla Deutsche Bahn, centra gospodarcze i kulturalne południowej Polski oraz leżący przy granicy polsko-ukraińskiej Przemyśl po raz pierwszy będą miały szybkie połączenie do centrum Niemiec. Dla podróżnych z Monachium, Norymbergi lub Frankfurtu do Wrocławia, czas podróży skróci się o około dwie godziny, ponieważ w Lipsku zostanie skoordynowany czas na przesiadkę.

Planowany jest również nowy pociąg między Berlinem a Chełmem przez Łódź i Warszawę. Nocny pociąg Monachium-Warszawa („Chopin”) otrzyma również dodatkowe wagony. W przyszłości planowane jest też połączenie między Monachium, Krakowem i Przemyślem. Dzięki temu powstanie bezpośrednie połączenie między południowymi Niemcami a południem Polski.

Czas podróży z Lipska do Wrocławia to tylko około trzech i pół godziny. Około 570-kilometrową trasę między Berlinem a Warszawą podróżni mogą pokonać w pięć godzin.

