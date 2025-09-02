Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie rozpoczyna nową kampanię edukacyjną pod hasłem „Oswajamy podróże”. Jej celem jest promowanie dobrych nawyków oraz kultury i bezpieczeństwa w przestrzeni komunikacji miejskiej, z której każdego dnia korzystają tysiące osób.



Codziennie, w autobusach, tramwajach i pociągach Warszawskiego Transportu Publicznego, podróżują setki tysięcy pasażerów. Pojazdy i przystanki stanowią wspólną przestrzeń, w której kluczowe znaczenie ma wzajemny szacunek i dbałość o komfort wszystkich pasażerów. Właśnie na te aspekty zwraca uwagę nowa akcja ZTM, która ma na celu uświadomić podróżnym, że poprawa warunków przejazdu zależy od każdego z nas.

Edukacja zamiast pouczania

Kampania „Oswajamy podróże” została stworzona z myślą o pasażerach w każdym wieku. Ma ona budować świadomość i utrwalać dobre nawyki, zarówno w zakresie kultury osobistej, jak i bezpieczeństwa. Dyrektor ZTM, Katarzyna Strzegowska, podkreśla, że „bezpieczeństwo i wygoda podróży zaczynają się od nas samych. Każdy drobny gest – przesunięcie się w głąb pojazdu, wyciszenie telefonu, ustąpienie miejsca – sprawia, że komunikacja miejska staje się bardziej przyjazna i bezpieczna”. Akcja przypomina o prostych zasadach, które często są pomijane, a mają istotny wpływ na jakość wspólnej podróży.

Nietypowy motyw przyciąga uwagę

Wizualna strona kampanii jest niekonwencjonalna, co ma wyróżniać ją spośród innych akcji społecznych. Jej głównym motywem są ludzkie postacie z głowami zwierząt, co stanowi intrygujący zabieg artystyczny, mający na celu przyciągnięcie uwagi pasażerów. Kampania ma być realizowana etapami przez kilka miesięcy, co pozwoli na stopniowe wprowadzanie przekazu do świadomości warszawiaków.