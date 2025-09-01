Tramwaje Warszawskie projektują trasę z Woli do Dworca Zachodniego. Nowy tunel i podziemne przystanki połączą dzielnice

Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla kluczowej inwestycji. Nowa trasa ma połączyć ul. Kasprzaka z Dworcem Zachodnim, tworząc ważny odcinek obwodowego połączenia, które usprawni podróże między dzielnicami.



Zaprojektowana trasa jest częścią planu, mającego na celu stworzenie wygodnego połączenia komunikacyjnego, które pozwoli mieszkańcom na podróże między Wolą, Ochotą, Mokotowem i Wilanowem, bez konieczności przejazdu przez zatłoczone centrum. Rozpoczęte postępowanie przetargowe jest pierwszym krokiem do realizacji tego projektu, który odciąży śródmiejskie arterie miasta.

– Tak jak obiecywaliśmy, rozpoczynamy dziś prace nad kolejnym odcinkiem tramwaju do Wilanowa, czyli trasą z ul. Kasprzaka do Dworca Zachodniego. Nowa trasa połączy Wolę z Ochotą, dzięki czemu pasażerowie będą mogli wygodnie i szybko podróżować pomiędzy tymi dzielnicami – bez konieczności wjeżdżania do centrum miasta. Jest to zarazem kolejny krok w rozwoju Dworca Zachodniego, który staje się ważnym hubem/węzłem komunikacyjnym dla stolicy i aglomeracji warszawskiej – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Mapa projektowanej trasy Foto: Tramwaje Warszawskie

Tunel pod ziemią i trzy warianty trasy

Nowa trasa tramwajowa będzie miała około 1,4 km długości, z czego zdecydowana większość, bo aż 0,9 km, znajdzie się pod ziemią. Tory poprowadzą przez już istniejący tunel pod stacją kolejową, a następnie przez nowy, który powstanie w ciągu ulic Prądzyńskiego i Krzyżanowskiego. Projektant będzie musiał przygotować trzy różne warianty przebiegu trasy, różniące się miejscem wyjazdu z tunelu na powierzchnię. Rampa wyjazdowa zostanie zlokalizowana w rejonie ulic Prądzyńskiego lub Krzyżanowskiego, a optymalny wariant zostanie wybrany na podstawie analiz projektowych.

Trzy nowe zespoły przystankowe

W ramach inwestycji powstaną trzy zupełnie nowe zespoły przystankowe, kluczowe dla integracji komunikacyjnej. Pierwszy, podziemny przystanek, zostanie zlokalizowany w rejonie peronu 9 Dworca Zachodniego. Będzie on bezpośrednio połączony z przejściem podziemnym stacji za pomocą schodów stałych, ruchomych oraz wind, co ułatwi przesiadki. Zaplanowano tam również rozjazdy, które umożliwią tramwajom kończenie kursów – zarówno tym jadącym z Ochoty, jak i z Woli.