Tramwaje Warszawskie projektują trasę z Woli do Dworca Zachodniego. Nowy tunel i podziemne przystanki połączą dzielnice

Budowa rozpocznie się najszybciej po 2030 roku
Zaprojektowana trasa jest częścią planu, mającego na celu stworzenie wygodnego połączenia komunikacyjnego, które pozwoli mieszkańcom na podróże między Wolą, Ochotą, Mokotowem i Wilanowem, bez konieczności przejazdu przez zatłoczone centrum. Rozpoczęte postępowanie przetargowe jest pierwszym krokiem do realizacji tego projektu, który odciąży śródmiejskie arterie miasta.
– Tak jak obiecywaliśmy, rozpoczynamy dziś prace nad kolejnym odcinkiem tramwaju do Wilanowa, czyli trasą z ul. Kasprzaka do Dworca Zachodniego. Nowa trasa połączy Wolę z Ochotą, dzięki czemu pasażerowie będą mogli wygodnie i szybko podróżować pomiędzy tymi dzielnicami – bez konieczności wjeżdżania do centrum miasta. Jest to zarazem kolejny krok w rozwoju Dworca Zachodniego, który staje się ważnym hubem/węzłem komunikacyjnym dla stolicy i aglomeracji warszawskiej – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.
Mapa projektowanej trasy
Nowa trasa tramwajowa będzie miała około 1,4 km długości, z czego zdecydowana większość, bo aż 0,9 km, znajdzie się pod ziemią. Tory poprowadzą przez już istniejący tunel pod stacją kolejową, a następnie przez nowy, który powstanie w ciągu ulic Prądzyńskiego i Krzyżanowskiego. Projektant będzie musiał przygotować trzy różne warianty przebiegu trasy, różniące się miejscem wyjazdu z tunelu na powierzchnię. Rampa wyjazdowa zostanie zlokalizowana w rejonie ulic Prądzyńskiego lub Krzyżanowskiego, a optymalny wariant zostanie wybrany na podstawie analiz projektowych.
W ramach inwestycji powstaną trzy zupełnie nowe zespoły przystankowe, kluczowe dla integracji komunikacyjnej. Pierwszy, podziemny przystanek, zostanie zlokalizowany w rejonie peronu 9 Dworca Zachodniego. Będzie on bezpośrednio połączony z przejściem podziemnym stacji za pomocą schodów stałych, ruchomych oraz wind, co ułatwi przesiadki. Zaplanowano tam również rozjazdy, które umożliwią tramwajom kończenie kursów – zarówno tym jadącym z Ochoty, jak i z Woli.
Drugi, również podziemny przystanek, powstanie w rejonie ulicy Tunelowej. Będzie on obsługiwał zarówno tramwaje kończące trasę przy peronie 9, jak i te jadące tranzytem między Wolą a Ochotą. Podobnie jak w przypadku przystanku przy peronie 9, ten również zostanie skomunikowany ze stacją kolejową i poziomem terenu za pomocą wind i schodów. Trzeci przystanek, w rejonie ulicy Prądzyńskiego, może być naziemny lub podziemny – jego ostateczny charakter zależy od wyboru wariantu trasy. Dodatkowo, projekt obejmuje rozbudowę istniejącego przystanku przy ul. Kasprzaka.
Projekt został podzielony na dwa zadania. Pierwsze obejmuje odcinek od ul. Kasprzaka do Dworca Zachodniego, natomiast drugie dotyczy wyłącznie wyposażenia tunelu tramwajowego pod stacją wraz z podziemnym przystankiem. Taki podział ma umożliwić elastyczne etapowanie prac budowlanych, w zależności od dostępności środków finansowych.
Obecne postępowanie dotyczy wyłącznie prac projektowych. Wybrany wykonawca przygotuje wstępny projekt, a następnie, po wyborze optymalnego wariantu, stworzy pełną dokumentację budowlaną i wykonawczą. Z jego zadań wynika również konieczność uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji środowiskowej. Kompletna dokumentacja ma zostać przekazana w ciągu 43 miesięcy od zawarcia umowy. Budowa, której start zależy od pozyskania funduszy, planowana jest wstępnie po 2030 roku.
Opisywana trasa jest kluczowym elementem strategicznego planu rozwoju sieci transportowej. Zapewni ona nie tylko lepsze skomunikowanie Dworca Zachodniego, który staje się coraz ważniejszym węzłem przesiadkowym, ale także usprawni podróże między Wolą i Ochotą. Realizacja tego projektu jest ściśle powiązana z już trwającą budową trasy tramwajowej od strony Ochoty, której podziemny przystanek pod Dworcem Zachodnim ma zostać oddany do użytku w drugiej połowie 2026 roku. Docelowo, obie trasy stworzą spójny system, który zmieni oblicze transportu publicznego w Warszawie.