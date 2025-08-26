Tramwaj na Gocław. Projekt w toku pomimo protestów mieszkańców

Tramwaje Warszawskie wybrały realizatora projektów wykonawczych trasy na Gocław
Władze Warszawy realizują kolejny etap budowy trasy tramwajowej na Gocław, która ma połączyć 60-tysięczne osiedle z centrum miasta. Tramwaje Warszawskie podpisały umowę z firmą Databout, której zadaniem jest opracowanie dokumentacji wykonawczej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń.
Kontrakt o wartości ponad 9 mln zł stanowi kluczowy krok w przygotowaniach do rozpoczęcia robót budowlanych. Według planów, tramwaj skróci czas dojazdu do stacji metra Centrum do około 20 minut. Władze miasta podkreślają, że nowa linia odciąży transport autobusowy i usprawni dojazdy do pracy i szkół.
Nowa trasa tramwajowa będzie odchodzić od istniejącej trasy w al. Waszyngtona w rejonie Kanału Wystawowego. Następnie tory będą prowadzić wzdłuż Kanału Wystawowego, wiaduktem nad al. Stanów Zjednoczonych i w rezerwie tzw. Trasy Tysiąclecia. Dalej tramwaj pojedzie w ciągu ul. Bora-Komorowskiego do pętli tramwajowo-autobusowej Gocław.
Wybudowanych zostanie: sześć zespołów przystankowych z 14 nowymi platformami, most tramwajowo-pieszo-rowerowy nad Kanałem Wystawowym, trzy kładki pieszo-rowerowe nad Kanałem Wystawowym oraz wiadukt nad obniżoną do poziomu -1 al. Stanów Zjednoczonych (Trasa Łazienkowska).
Przebieg planowanej trasy
Mimo miejskich zapowiedzi, projekt napotyka na stanowczy sprzeciw mieszkańców, skupionych w grupie „NIE dla tramwaju przez działki”. Protestujący alarmują, że trasa, mająca przebiegać wzdłuż Kanału Wystawowego, stanowi poważne zagrożenie dla cennego korytarza ekologicznego, łączącego Park Skaryszewski z Kamionkowskimi Błoniami Elekcyjnymi. Mieszkańcy obawiają się zniszczenia siedlisk rzadkich i chronionych gatunków, takich jak bobry, rybitwy czarne, bociany czarne czy kumaki nizinne, które występują w tej okolicy.
Poza kwestiami przyrodniczymi, mieszkańcy zwracają uwagę na zagrożenia dla komfortu życia i funkcjonowania dzielnicy. Podnoszone są obawy o trwałe zanieczyszczenie hałasem, które dotknie obszary mieszkalne i tereny w pobliżu Parku Angielskiego oraz szkoły. Istnieją również przypuszczenia, że inwestycja spowoduje zwężenie ulicy Waszyngtona i utratę miejsc parkingowych, co w efekcie doprowadzi do większych korków.
Wizualizacja planowanej trasy tramwajowej na Gocław
W odpowiedzi na te zastrzeżenia, Urząd Miasta zapewnia, że nowa trasa zostanie zintegrowana z miejską zielenią. Urzędnicy zapowiadają posadzenie co najmniej 320 drzew, 7000 krzewów i 6660 bylin. Ponadto, aż 2,6 km torowiska ma być zielone. Inwestycja jest również koordynowana z planowaną linią metra M3, która ma dodatkowo poprawić komunikację na Pradze Południe.
Władze stolicy kontynuują realizację projektu, uznając go za strategiczny dla rozwoju transportu publicznego. Zgodnie z harmonogramem, Urząd Miasta ma nadzieję na uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w 2026 roku. Jeśli wszystkie pozwolenia zostaną uzyskane, przetarg na budowę będzie mógł zostać ogłoszony już w 2027 roku.