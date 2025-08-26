20.1°C
1012.7 hPa
Życie Warszawy

Tramwaj na Gocław. Projekt w toku pomimo protestów mieszkańców

Publikacja: 26.08.2025 16:30

Tramwaje Warszawskie wybrały realizatora projektów wykonawczych trasy na Gocław

Tramwaje Warszawskie wybrały realizatora projektów wykonawczych trasy na Gocław

Foto: Tramwaje Warszawskie

Kacper Komaiszko
Tramwaje Warszawskie podpisały umowę na przygotowanie dokumentacji dla 3,6-kilometrowej trasy na Gocław. Inwestycja budzi sprzeciw mieszkańców zaniepokojonych jej wpływem na środowisko i komunikację.

Władze Warszawy realizują kolejny etap budowy trasy tramwajowej na Gocław, która ma połączyć 60-tysięczne osiedle z centrum miasta. Tramwaje Warszawskie podpisały umowę z firmą Databout, której zadaniem jest opracowanie dokumentacji wykonawczej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Kontrakt o wartości ponad 9 mln zł stanowi kluczowy krok w przygotowaniach do rozpoczęcia robót budowlanych. Według planów, tramwaj skróci czas dojazdu do stacji metra Centrum do około 20 minut. Władze miasta podkreślają, że nowa linia odciąży transport autobusowy i usprawni dojazdy do pracy i szkół.

Mieszkańcy obawiają się zniszczenia siedlisk rzadkich i chronionych gatunków, takich jak bobry, rybitwy czarne, bociany czarne czy kumaki nizinne

Jaki przebieg trasy?

Nowa trasa tramwajowa będzie odchodzić od istniejącej trasy w al. Waszyngtona w rejonie Kanału Wystawowego. Następnie tory będą prowadzić wzdłuż Kanału Wystawowego, wiaduktem nad al. Stanów Zjednoczonych i w rezerwie tzw. Trasy Tysiąclecia. Dalej tramwaj pojedzie w ciągu ul. Bora-Komorowskiego do pętli tramwajowo-autobusowej Gocław.

Wybudowanych zostanie: sześć zespołów przystankowych z 14 nowymi platformami, most tramwajowo-pieszo-rowerowy nad Kanałem Wystawowym, trzy kładki pieszo-rowerowe nad Kanałem Wystawowym oraz wiadukt nad obniżoną do poziomu -1 al. Stanów Zjednoczonych (Trasa Łazienkowska).

Reklama
Reklama
Przebieg planowanej trasy

Przebieg planowanej trasy

Foto: Tramwaje Warszawskie

Ekologiczne obawy i protesty

Mimo miejskich zapowiedzi, projekt napotyka na stanowczy sprzeciw mieszkańców, skupionych w grupie „NIE dla tramwaju przez działki”. Protestujący alarmują, że trasa, mająca przebiegać wzdłuż Kanału Wystawowego, stanowi poważne zagrożenie dla cennego korytarza ekologicznego, łączącego Park Skaryszewski z Kamionkowskimi Błoniami Elekcyjnymi. Mieszkańcy obawiają się zniszczenia siedlisk rzadkich i chronionych gatunków, takich jak bobry, rybitwy czarne, bociany czarne czy kumaki nizinne, które występują w tej okolicy.

Polecane
Trolejbus na Gocław? Prawa strona Wisły szuka ratunku przed zniszczeniem ogródków działkowych
komunikacja
Tramwaj na Gocław zniszczy korytarz ekologiczny. Ratunkiem trolejbus?

Uciążliwości dla mieszkańców i obietnice miasta

Poza kwestiami przyrodniczymi, mieszkańcy zwracają uwagę na zagrożenia dla komfortu życia i funkcjonowania dzielnicy. Podnoszone są obawy o trwałe zanieczyszczenie hałasem, które dotknie obszary mieszkalne i tereny w pobliżu Parku Angielskiego oraz szkoły. Istnieją również przypuszczenia, że inwestycja spowoduje zwężenie ulicy Waszyngtona i utratę miejsc parkingowych, co w efekcie doprowadzi do większych korków.

Wizualizacja planowanej trasy tramwajowej na Gocław

Wizualizacja planowanej trasy tramwajowej na Gocław

Foto: Tramwaje Warszawskie

W odpowiedzi na te zastrzeżenia, Urząd Miasta zapewnia, że nowa trasa zostanie zintegrowana z miejską zielenią. Urzędnicy zapowiadają posadzenie co najmniej 320 drzew, 7000 krzewów i 6660 bylin. Ponadto, aż 2,6 km torowiska ma być zielone. Inwestycja jest również koordynowana z planowaną linią metra M3, która ma dodatkowo poprawić komunikację na Pradze Południe.

Reklama
Reklama

Co dalej z projektem?

Władze stolicy kontynuują realizację projektu, uznając go za strategiczny dla rozwoju transportu publicznego. Zgodnie z harmonogramem, Urząd Miasta ma nadzieję na uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w 2026 roku. Jeśli wszystkie pozwolenia zostaną uzyskane, przetarg na budowę będzie mógł zostać ogłoszony już w 2027 roku. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W listopadzie dworzec Warszawa Centralna będzie zamknięty przez kilka dni
kolej

Warszawa Centralna zamknięta. Wiadomo, kiedy i na jak długo

Przez niemal cały wrzesień pasażerowie nie będą mogli skorzystać z pociągów Pendolino na trasie Wars
kolej

Duże zmiany w rozkładzie. Zniknie ważne połączenie z Warszawy

Od 1 września komunikacja miejska będzie funkcjonować według standardowych rozkładów
nowy rok szkolny

Komunikacja wraca do standardowych rozkładów jazdy

Co tydzień pojazdy przechodzą dezynfekcję i kompleksowe mycie, które jest dokonywane w oddanej do uż
czystość

Nowa myjnia w zajezdni „Woronicza”

Całość prac przedprojektowych IV linii metra zakończy się w 2027 roku
autonomiczny transport szynowy

Linia metra bez maszynistów? „Poddajemy to analizie”

Od poniedziałku, 25 sierpnia drogowcy rozpoczną kolejny etap prac na Modlińskiej
przebudowa

Od poniedziałku rusza remont kolejnego odcinka Modlińskiej

W ankiecie, która jest aktywna do 30 września, znajduje się kilkadziesiąt pytań, w tym te dotyczące
kolej

Komfort czy koszmar? Koleje badają poziom satysfakcji pasażerów

Jak informuje lotnisko, wzrost względem ubiegłego roku wyniósł 12,5 proc.
samolot

Lotnisko Chopina. Ruch pasażerski rośnie, kończy się przepustowość

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama