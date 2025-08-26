Tramwaj na Gocław. Projekt w toku pomimo protestów mieszkańców

Tramwaje Warszawskie podpisały umowę na przygotowanie dokumentacji dla 3,6-kilometrowej trasy na Gocław. Inwestycja budzi sprzeciw mieszkańców zaniepokojonych jej wpływem na środowisko i komunikację.



Władze Warszawy realizują kolejny etap budowy trasy tramwajowej na Gocław, która ma połączyć 60-tysięczne osiedle z centrum miasta. Tramwaje Warszawskie podpisały umowę z firmą Databout, której zadaniem jest opracowanie dokumentacji wykonawczej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Kontrakt o wartości ponad 9 mln zł stanowi kluczowy krok w przygotowaniach do rozpoczęcia robót budowlanych. Według planów, tramwaj skróci czas dojazdu do stacji metra Centrum do około 20 minut. Władze miasta podkreślają, że nowa linia odciąży transport autobusowy i usprawni dojazdy do pracy i szkół.

Mieszkańcy obawiają się zniszczenia siedlisk rzadkich i chronionych gatunków, takich jak bobry, rybitwy czarne, bociany czarne czy kumaki nizinne

Jaki przebieg trasy?

Nowa trasa tramwajowa będzie odchodzić od istniejącej trasy w al. Waszyngtona w rejonie Kanału Wystawowego. Następnie tory będą prowadzić wzdłuż Kanału Wystawowego, wiaduktem nad al. Stanów Zjednoczonych i w rezerwie tzw. Trasy Tysiąclecia. Dalej tramwaj pojedzie w ciągu ul. Bora-Komorowskiego do pętli tramwajowo-autobusowej Gocław.

Wybudowanych zostanie: sześć zespołów przystankowych z 14 nowymi platformami, most tramwajowo-pieszo-rowerowy nad Kanałem Wystawowym, trzy kładki pieszo-rowerowe nad Kanałem Wystawowym oraz wiadukt nad obniżoną do poziomu -1 al. Stanów Zjednoczonych (Trasa Łazienkowska).