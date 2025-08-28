20.6°C
1012.4 hPa
Życie Warszawy

Metamorfoza Warszawy Wschodniej. PKP ogłasza przetarg na 4 mld zł

Publikacja: 28.08.2025 09:45

Siedem peronów na stacji Warszawa Wschodnia zostanie zmodernizowanych i zadaszonych

Siedem peronów na stacji Warszawa Wschodnia zostanie zmodernizowanych i zadaszonych

Foto: mat. pras.

M.B.
Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia o szacunkowej wartości 4 miliardów złotych. Inwestycja ma na celu całkowitą przebudowę jednego z najważniejszych węzłów kolejowych w Polsce, aby dostosować go do standardów XXI wieku.

Prace, które mają potrwać do 2029 roku, obejmą budowę nowoczesnej infrastruktury, w tym nowej estakady i przejść podziemnych, a także wprowadzenie zaawansowanych systemów sterowania ruchem. Projekt będzie finansowany ze środków unijnych z programu FEnIKS.

Gigantyczne liczby i wyzwania

Dariusz Klimczak, Minister Infrastruktury, podkreślił skalę zadania: „Dziś przekroczyliśmy próg 20 miliardów złotych w ogłoszonych postępowaniach przetargowych przez Polskie Linie Kolejowe. Przypomnę, że na początku roku szacowaliśmy, iż do końca 2025 r. PLK ogłosi przetargi o łącznej wartości 16 miliardów złotych. Już teraz przekroczyliśmy tę kwotę, dając tym samym impuls rozwojowy firmom wykonawczym i podwykonawcom. Skala zadania na Warszawie Wschodniej jest ogromna i wymaga dokładnych przygotowań ze strony przyszłego wykonawcy. Najważniejsze jest to, że prace będą wykonywane pod ciągłym ruchem pociągów, co jest dodatkowym wyzwaniem zarówno dla ekip realizujących inwestycję, jak i kolejarzy czuwających nad przejeżdżającymi pociągami”.

Inwestycja, finansowana z programu unijnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEniKS), ma potrwać do 2029 roku

Warszawa Wschodnia to druga po Warszawie Centralnej stacja pod względem liczby obsługiwanych pociągów. Codziennie przejeżdża przez nią prawie 1000 pociągów, w tym około 280 dalekobieżnych i 670 aglomeracyjnych. Inwestycja obejmie modernizację 7 peronów na stacji Warszawa Wschodnia i 2 peronów na przystanku Warszawa Stadion. Przebudowanych zostanie także 7 wiaduktów kolejowych, a dodatkowo powstanie 1 nowa estakada o imponującej długości 1600 metrów. W ramach projektu przebudowanych zostanie ponad 46 km torów i 57 km sieci trakcyjnej, a także zamontowanych zostanie 170 nowych rozjazdów.

Reklama
Reklama

Nowoczesne i perony bez barier

Siedem peronów na stacji Warszawa Wschodnia zostanie zmodernizowanych i zadaszonych, co znacząco poprawi komfort oczekiwania na pociąg. Ujednolicenie ich wysokości ułatwi wsiadanie do pociągów, a nowoczesny system dynamicznej informacji pasażerskiej, z wyświetlaczami i systemem nagłośnieniowym, zapewni dostęp do aktualnego rozkładu jazdy.

Nowoczesny system dynamicznej informacji pasażerskiej, z wyświetlaczami i systemem nagłośnieniowym,

Nowoczesny system dynamicznej informacji pasażerskiej, z wyświetlaczami i systemem nagłośnieniowym, zapewni dostęp do aktualnego rozkładu jazdy

Foto: Karol Jakubowski PKP PLK

Przebudowane zostaną wszystkie trzy przejścia podziemne. W przejściu środkowym zamontowane zostaną schody ruchome na perony 1, 2, 3 i 4. W przejściu wschodnim schody ruchome umożliwią dojście na perony 5, 6 i 7. Na stacji powstanie łącznie 14 wind na perony, z czego 4 w przejściu środkowym, 7 w przejściu wschodnim i 3 przy nowym łączniku do peronów 5, 6 i 7. Dodatkowe dwie windy ułatwią przesiadkę na przystanku Warszawa Stadion, a jedna obsłuży peron tymczasowy.

Istniejące przejścia podziemne zostaną połączone nowym tunelem dla pieszych, który umożliwi swobodniejsze poruszanie się po stacji oraz dojdzie do ulicy Tysiąclecia. Na wysokości ulicy Chodakowskiej powstanie nowe przejście podziemne, które połączy Pragę Południe i Północ, ułatwiając komunikację miejską.

Polecane
W listopadzie dworzec Warszawa Centralna będzie zamknięty przez kilka dni
kolej
Warszawa Centralna zamknięta. Wiadomo, kiedy i na jak długo

Estakada i systemy sterowania na miarę XXI wieku

Projekt modernizacji Warszawy Wschodniej obejmuje również kluczowe zmiany w systemie zarządzania ruchem kolejowym. Zbudowana zostanie potężna, 29-przęsłowa estakada o długości ponad 1600 metrów. Obiekt, wyposażony w dwa tory, połączy stację z linią nr 9, co poprawi połączenia w kierunku Gdańska, Olsztyna i Legionowa. Na stacji powstanie również nowa nastawnia, wyposażona w komputerowe systemy sterowania. Prace remontowe obejmą też wiadukty kolejowe nad ulicami Targową, Siwca i Zamoyskiego.

Reklama
Reklama
Projekt modernizacji Warszawy Wschodniej obejmuje również kluczowe zmiany w systemie zarządzania ruc

Projekt modernizacji Warszawy Wschodniej obejmuje również kluczowe zmiany w systemie zarządzania ruchem kolejowym

Foto: P. Mieszkowski, A. Lewandowski PKP PLK

Nowa jakość podróżowania koleją

Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, zwrócił uwagę na porównanie z modernizacją Warszawy Zachodniej: „Zakładamy, że inwestycja na stacji Warszawa Wschodnia będzie miała podobny charakter jak prace realizowane na stacji Warszawa Zachodnia, jednak z dwukrotnie większym budżetem. Po zakończeniu tego etapu będziemy mogli przystąpić do przebudowy linii średnicowej, przebiegającej przez centrum stolicy. Teraz nadszedł czas, aby urealnić dokumentację projektową i w pełni wykorzystać potencjał, jaki daje nam najważniejsza linia kolejowa w kraju. Tym zajmuje się specjalny zespół złożony ze specjalistów z PLK S.A., od przewoźników i z miasta”.

Z kolei Piotr Wyborski, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., podkreślił strategiczny wymiar inwestycji: „Ogłoszony dziś przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia to już trzecie postępowanie, które – zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE – wyklucza udział firm spoza Unii Europejskiej. To dowód na to, że do tak dużych inwestycji podchodzimy racjonalnie i odpowiedzialnie, chroniąc rynek wewnętrzny. Zdajemy sobie sprawę, jak istotna jest przebudowa Warszawy Wschodniej oraz linii w kierunku Warszawy Zachodniej. Po realizacji tych dwóch projektów, a także rozbudowie linii do Otwocka, stworzymy pierwszą w Polsce, około 60-kilometrową trasę kolejową, która w pełni separuje ruch dalekobieżny od podmiejskiego na odcinku od Grodziska Mazowieckiego przez Warszawę aż do Otwocka. To otworzy nowe możliwości dla przewoźników w zakresie oferty przewozowej, a pasażerom zapewni dostęp do kolei bez barier, w standardzie XXI wieku”.

Dodatkowe dwie windy ułatwią przesiadkę na przystanku Warszawa Stadion, a jedna obsłuży peron tymcza

Dodatkowe dwie windy ułatwią przesiadkę na przystanku Warszawa Stadion, a jedna obsłuży peron tymczasowy.

Foto: Mateusz Włodarczyk Wikipedia

Inwestycja, finansowana z programu unijnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEniKS), ma potrwać do 2029 roku. Po jej zakończeniu planowany jest ostatni etap przebudowy stołecznej linii średnicowej – modernizacja odcinka od Warszawy Zachodniej do Warszawy Stadion, co ostatecznie domknie wielki projekt modernizacji kluczowych połączeń kolejowych w stolicy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Swój tymczasowy dom pingwiny znalazły u niedźwiedzi polarnych
zwierzę warszawskie

Nowy pawilon dla pingwinów w zoo powstaje z rozmachem

Uczestnicy mogą zgłaszać do rywalizacji różne typy serów podpuszczkowych, w tym sery świeże, dojrzew
żywność

Najlepsze sery na Mazowszu poszukiwane

Dzięki szybkiej reakcji straży miejskiej udało się uniknąć poważniejszych konsekwencji bójki
bezpieczeństwo

Awantura pijanych kobiet na Gocławku

Przy placu Trzech Krzyży postępują prace przy modernizacji Instytutu Głuchoniemych
zabytki

Instytut Głuchoniemych odzyskuje blask

Na przełomie lipca i sierpnia 2025 roku zmodernizowano jadłodzielnię na tyłach ratusza dzielnicy Urs
wolontariat

Zmodernizowana Jadłodzielnia na Ursynowie już otwarta

Włamania do ciężarówek na Woli nagrały kamery monitoringu
bezpieczeństwo

Włamanie do ciężarówek na Woli. Złodziej zasnął na miejscu „zbrodni”

Wprowadzono nakaz usunięcia pojazdów z parkingu
parkowanie

Na Ursynowie zamiast parkingu park. Wbrew woli mieszkańców

Zatrzymany 22-latek był w przeszłości notowany za liczne przestępstwa
bezpieczeństwo

Uderzył w radiowóz kradzionym autem, uciekał pieszo

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama