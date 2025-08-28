Metamorfoza Warszawy Wschodniej. PKP ogłasza przetarg na 4 mld zł

Nowoczesne i perony bez barier

Siedem peronów na stacji Warszawa Wschodnia zostanie zmodernizowanych i zadaszonych, co znacząco poprawi komfort oczekiwania na pociąg. Ujednolicenie ich wysokości ułatwi wsiadanie do pociągów, a nowoczesny system dynamicznej informacji pasażerskiej, z wyświetlaczami i systemem nagłośnieniowym, zapewni dostęp do aktualnego rozkładu jazdy.

Nowoczesny system dynamicznej informacji pasażerskiej, z wyświetlaczami i systemem nagłośnieniowym, zapewni dostęp do aktualnego rozkładu jazdy Foto: Karol Jakubowski PKP PLK

Przebudowane zostaną wszystkie trzy przejścia podziemne. W przejściu środkowym zamontowane zostaną schody ruchome na perony 1, 2, 3 i 4. W przejściu wschodnim schody ruchome umożliwią dojście na perony 5, 6 i 7. Na stacji powstanie łącznie 14 wind na perony, z czego 4 w przejściu środkowym, 7 w przejściu wschodnim i 3 przy nowym łączniku do peronów 5, 6 i 7. Dodatkowe dwie windy ułatwią przesiadkę na przystanku Warszawa Stadion, a jedna obsłuży peron tymczasowy.

Istniejące przejścia podziemne zostaną połączone nowym tunelem dla pieszych, który umożliwi swobodniejsze poruszanie się po stacji oraz dojdzie do ulicy Tysiąclecia. Na wysokości ulicy Chodakowskiej powstanie nowe przejście podziemne, które połączy Pragę Południe i Północ, ułatwiając komunikację miejską.

Estakada i systemy sterowania na miarę XXI wieku

Projekt modernizacji Warszawy Wschodniej obejmuje również kluczowe zmiany w systemie zarządzania ruchem kolejowym. Zbudowana zostanie potężna, 29-przęsłowa estakada o długości ponad 1600 metrów. Obiekt, wyposażony w dwa tory, połączy stację z linią nr 9, co poprawi połączenia w kierunku Gdańska, Olsztyna i Legionowa. Na stacji powstanie również nowa nastawnia, wyposażona w komputerowe systemy sterowania. Prace remontowe obejmą też wiadukty kolejowe nad ulicami Targową, Siwca i Zamoyskiego.

Projekt modernizacji Warszawy Wschodniej obejmuje również kluczowe zmiany w systemie zarządzania ruchem kolejowym Foto: P. Mieszkowski, A. Lewandowski PKP PLK

Nowa jakość podróżowania koleją

Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, zwrócił uwagę na porównanie z modernizacją Warszawy Zachodniej: „Zakładamy, że inwestycja na stacji Warszawa Wschodnia będzie miała podobny charakter jak prace realizowane na stacji Warszawa Zachodnia, jednak z dwukrotnie większym budżetem. Po zakończeniu tego etapu będziemy mogli przystąpić do przebudowy linii średnicowej, przebiegającej przez centrum stolicy. Teraz nadszedł czas, aby urealnić dokumentację projektową i w pełni wykorzystać potencjał, jaki daje nam najważniejsza linia kolejowa w kraju. Tym zajmuje się specjalny zespół złożony ze specjalistów z PLK S.A., od przewoźników i z miasta”.

Z kolei Piotr Wyborski, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., podkreślił strategiczny wymiar inwestycji: „Ogłoszony dziś przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia to już trzecie postępowanie, które – zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE – wyklucza udział firm spoza Unii Europejskiej. To dowód na to, że do tak dużych inwestycji podchodzimy racjonalnie i odpowiedzialnie, chroniąc rynek wewnętrzny. Zdajemy sobie sprawę, jak istotna jest przebudowa Warszawy Wschodniej oraz linii w kierunku Warszawy Zachodniej. Po realizacji tych dwóch projektów, a także rozbudowie linii do Otwocka, stworzymy pierwszą w Polsce, około 60-kilometrową trasę kolejową, która w pełni separuje ruch dalekobieżny od podmiejskiego na odcinku od Grodziska Mazowieckiego przez Warszawę aż do Otwocka. To otworzy nowe możliwości dla przewoźników w zakresie oferty przewozowej, a pasażerom zapewni dostęp do kolei bez barier, w standardzie XXI wieku”.

Dodatkowe dwie windy ułatwią przesiadkę na przystanku Warszawa Stadion, a jedna obsłuży peron tymczasowy. Foto: Mateusz Włodarczyk Wikipedia

Inwestycja, finansowana z programu unijnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEniKS), ma potrwać do 2029 roku. Po jej zakończeniu planowany jest ostatni etap przebudowy stołecznej linii średnicowej – modernizacja odcinka od Warszawy Zachodniej do Warszawy Stadion, co ostatecznie domknie wielki projekt modernizacji kluczowych połączeń kolejowych w stolicy.