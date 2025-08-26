Osoby podróżujące pociągami muszą przygotować się na spore utrudnienia. Na początku listopada zostanie zamknięty przejazd pociągów przez dworzec Warszawa Centralna. Wszystko z powodu prac modernizacyjnych. Rolę głównego dworca Warszawy przejmie na ten czas Dworzec Gdański, także w przebudowie.



Warszawa Centralna to jeden z największych dworców w Polsce pod względem liczby pasażerów. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego roczna wymiana pasażerska w 2024 r. wyniosła tu 20,04 mln osób.

Wiceminister zapowiedział zamknięcie dworca Warszawa Centralna

Zamknięcie dworca Warszawa Centralna będzie wiązać się z wielkimi utrudnieniami dla pasażerów. Wiceminister Infrastruktury Piotr Malepszak zapowiedział, że przejazd pociągów zostanie wstrzymany od 8 do 16 listopada. Dworzec będzie więc zamknięty przez 8 dni. W tym czasie wszystkie pociągi (zarówno dalekobieżne, jak i regionalne) będą kierowane przez Warszawę Gdańską, która na te kilka dni stanie się głównym punktem obsługi pasażerów. Podróżujący będą zatem musieli skorzystać z alternatywnych tras oraz przygotować się na ewentualne opóźnienia. Przez Warszawę Centralną nie będzie również prowadzony ruch tranzytowy.

Dodatkowa trudność polega na tym, że Dworzec Gdański także jest objęty przebudową. Trwają tam prace związane z budową nowego przejścia oraz modernizacją peronów. Zakończenie zasadniczych prac oraz udostępnienie wszystkich peronów planowane jest w I kwartale 2026 roku. Nowe przejście dostępne będzie w II kwartale 2026 roku.

Co obejmą prace modernizacyjne?

Jak przekazał Piotr Malepszak, przyczyną czasowego zamknięcia dworca będą roboty mające na celu uzupełnienie elementów infrastruktury zwiększających przepustowość. Prace te będą prowadzone w związku z planowaną przebudową linii średnicowej.