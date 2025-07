Warszawa Gdańska z nowym tunelem i odnowionymi peronami

Nowy tunel na stacji Warszawa Gdańska zostanie wykończony szaro-beżowymi płytkami, a jego ściany ozdobi mural przedstawiający historię kolei i Warszawy, łącząc funkcjonalność z estetyką – zapewniają przedstawiciele PKP PLK. Wejście od strony Żoliborza, zlokalizowane przy ul. Ks. Romana Indrzejczyka, będzie wyposażone w schody oraz windę. Po drugiej stronie tunel połączy się z istniejącym przejściem do budynku dworca i metra. Co istotne, na perony 2, 3 i 4 będzie można dostać się zarówno schodami ruchomymi, tradycyjnymi, jak i windami, co znacząco ułatwi poruszanie się osobom z ograniczoną mobilnością.

Finansowanie i wyzwania – rozwój transportu w Warszawie

Rozbudowa stacji Warszawa Gdańska to strategiczna część szerszego planu inwestycyjnego w stolicy – przypominają PKP PLK – uwzględniającego między innymi planowaną przebudowę linii średnicowej i stacji Warszawa Wschodnia. Dodatkowe przejście pod torami oraz nowe wyjścia z peronów przyczynią się do równomiernego rozłożenia ruchu pasażerów, zwiększając komfort i bezpieczeństwo podróży.

Prace, realizowane przez firmę PORR S.A., są finansowane ze środków budżetowych, a ich koszt wynosi około 80 mln zł netto. Początkowo planowane zakończenie zasadniczych prac oraz udostępnienie wszystkich peronów miało nastąpić w pierwszym kwartale 2026 roku. Harmonogram uległ jednak modyfikacji ze względu na napotkane trudności, takie jak nieoznaczone wcześniej kable, nieprzewidziane warunki geo- i hydrologiczne, a także zalegający pod ziemią gruz i fragmenty betonu. Te niespodziewane przeszkody wymagały dodatkowych prac i dostosowania planu budowy. Stąd przesunięcie terminu zakończenia prac na drugi kwartał 2026 roku.