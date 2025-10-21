Nowy zabytek w Warszawie. Największa powojenna drukarnia w Polsce wpisana do rejestru

Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków historyczny kompleks dawnych Zakładów Poligraficznych im. Rewolucji Październikowej w Warszawie zyskał status zabytku. Unikatowy zespół architektoniczny z lat 1948–1958, świadectwo powojennej odbudowy i triumfu modernizmu, podlega teraz ścisłej ochronie.



Decyzją Marcina Dawidowicza, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ), do rejestru zabytków został wpisany historyczny zespół budowlany dawnych Zakładów Poligraficznych im. Rewolucji Październikowej, znanych później jako Drukarnia Naukowo-Techniczna PAP. Położony przy ulicy Mińskiej 65 w Warszawie, kompleks jest jednym z najważniejszych materialnych świadectw powojennej historii przemysłu i architektury stolicy.

Obiekty wzniesiono w latach 1948–1958 według projektu Jerzego Brandysiewicza, przy współudziale Stanisława Zaleskiego odpowiedzialnego za konstrukcję. Wpis obejmuje aż pięć budynków wraz z zagospodarowaniem terenu, co czyni decyzję MWKZ jedną z najistotniejszych w ostatnich latach dla ochrony stołecznego dziedzictwa przemysłowego.

Pełny zakres ochrony

Wpis do rejestru zabytków objął nie tylko sam budynek drukarni, ale cały historyczny zespół. Pod ochronę konserwatorską trafiły: drukarnia, budynek mieszkalny, portiernia, garaże i remiza oraz stacja transformatorowa, a także całe otoczenie i zagospodarowanie terenu.

Konserwator precyzyjnie określił charakter ochrony jako przestrzenny (obszarowy). Oznacza to, że – w przeciwieństwie do wpisów indywidualnych – ochronie podlegają głównie zewnętrzne cechy obiektów: ich gabaryty, charakter wykończenia oraz zastosowane rozwiązania materiałowe. WKZ podkreśla wagę powiązań przestrzennych. Wyznaczenie granic ochrony konserwatorskiej ma zabezpieczyć nie tylko pojedyncze budynki, ale również widoki architektoniczne i relacje przestrzenne istniejące pomiędzy poszczególnymi elementami historycznego kombinatu poligraficznego.