Nielegalny busz Magdy Gessler. Stołeczny Konserwator Zabytków upomniał znaną restauratorkę

Zielony busz przed restauracją Magdy Gessler na warszawskiej Starówce musiał zostać zlikwidowany
Warszawski Rynek Starego Miasta, serce zabytkowej stolicy, ponownie stanął w obliczu konfliktu między komercyjną działalnością a wymogami ochrony dziedzictwa. Tym razem spór dotyczył aranżacji przestrzeni przed słynną restauracją „U Fukiera”, prowadzoną przez Magdę Gessler w zabytkowej Kamienicy Fukierowskiej.
Restauracja postawiła przed swoim wejściem prawie trzydzieści donic, tworząc „zieloną samowolkę”, która rażąco naruszała lokalne przepisy i zasłaniała historyczne detale fasady. Taka sytuacja wymusiła zdecydowaną reakcję Stołecznego Konserwatora Zabytków, który skutecznie doprowadził do usunięcia nadmiernej i nielegalnej roślinności.
Podstawą do interwencji była skala i charakter dekoracji. Restauracja „U Fukiera” postawiła przed frontem Kamienicy Fukierowskiej donice, które stały tam „bez zgody zarządcy terenu”. Było to sprzeczne z zapisami uchwały o parku kulturowym Historycznego Centrum Warszawy, która reguluje wszelkie kwestie związane z estetyką i wykorzystaniem przestrzeni publicznej na Starówce.
Jak wskazał Konserwator, celem jest ochrona cennej, historycznej przestrzeni, a nadmierna zieleń, choć w innych miejscach pożądana, nie powinna dominować na Rynku „Podobno nic tak nie koi nerwów zestresowanego mieszczucha jak las. Ale niekoniecznie na Rynku Starego Miasta.” – spuentował Stołeczny Konserwator Zabytków.
Po udanych „pertraktacjach” z zarządcami lokalu, donice zostały „przesadzone”, a ich obecność uregulowana zgodnie z przepisami. Obecnie, przed dwoma wejściami do restauracji może stać łącznie tylko dwie donice z roślinnością – po jednej przy każdym z nich. Ich łączna powierzchnia nie może przekraczać metra kwadratowego, a wysokość roślin musi być mniejsza niż 180 cm.
Największą korzyścią z interwencji SKZ jest fakt, że wreszcie w pełni widać odrestaurowaną elewację kamienicy. Usunięcie „zielonego buszu” odsłoniło efekty kompleksowych prac konserwatorskich prowadzonych w 2019 roku. Można teraz podziwiać oczyszczoną kamienną rustykatura, przywrócone jasnozłote tynki oraz elegancki, odnowiony piaskowcowy portal. Odsłonięty został również szyld Stowarzyszenia Historyków Sztuki – Oddziału Warszawskiego, które ma swoją siedzibę w tym historycznym budynku.
Warto podkreślić, że interwencja Stołecznego Konserwatora Zabytków nie dotyczyła samych ogródków gastronomicznych. Jak przypomina SKZ w oficjalnym komunikacie, uchwała o parku kulturowym nie nakłada żadnych ograniczeń co do liczby roślin, jakie mogą znaleźć się wewnątrz wyznaczonego i zgłoszonego ogródka.
Interwencja dotyczyła wyłącznie samowolnej dekoracji wejścia i przestrzeni znajdującej się poza wyznaczoną strefą. Sprawa „U Fukiera” ma być teraz przykładem, że odpowiednie dostosowanie się do przepisów – nawet w przypadku tak znanych i popularnych lokali – przynosi doskonały efekt: ład, estetykę i większy szacunek dla zabytkowej przestrzeni.
Kamienica Fukierowska, gdzie mieści się restauracja Magdy Gessler, to jeden z najbardziej znaczących historycznie budynków na Rynku Starego Miasta. Jej dzieje sięgają XVI wieku i nierozerwalnie łączą się z rodem Fukierów, potomków augsburskiego rodu Fuggerów, którzy osiedlili się w Warszawie w 1515 roku. Rodzina zasłynęła głównie z handlu winem, a kamienicę kupiła w 1810 roku.
Obiekt, pomimo zniszczeń wojennych, został odbudowany w latach 1947–1953. Ostatni gruntowny remont elewacji, który przywrócił jej dawny blask, przeprowadzono w 2018 roku. Historia i wartość obiektu jednoznacznie wskazują na konieczność maksymalnej ochrony i ekspozycji każdego jej detalu. Sprawa „U Fukiera” stanowi tym samym istotny sygnał dla wszystkich przedsiębiorców działających na warszawskiej Starówce – w zabytkowej przestrzeni liczy się przede wszystkim respektowanie przepisów i dbałość o dziedzictwo.