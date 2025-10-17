12.6°C
1017 hPa
Życie Warszawy

Warszawska ikona modernizmu odzyskała blask. Wewnątrz wyjątkowy „świadek historii”

Publikacja: 17.10.2025 13:30

Zakończył się kolejny etap remontu w słynnym Domu Towarowym Braci Jabłkowskich w Warszawie

Zakończył się kolejny etap remontu w słynnym Domu Towarowym Braci Jabłkowskich w Warszawie

Foto: Stołeczny Konserwator Zabytków / Facebook

Joanna Kamińska
W słynnym Domu Towarowym Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej 25 w Warszawie zakończył się kolejny etap remontu. Odnowiona została jedna z najbardziej charakterystycznych przestrzeni budynku – zabytkowe wewnętrzne atrium, czyli centralna i najbardziej reprezentacyjna przestrzeń obiektu.

O sprawie informuje w mediach społecznościowych Stołeczny Konserwator Zabytków. Można przeczytać o niej również w komunikacie na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy.

Zakończono kolejny etap remontu w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich

Remont Domu Towarowego Braci Jabłkowskich, jak przypomina Stołeczny Konserwator Zabytków, trwa od wielu lat. Jeden z najbardziej znaczących jego etapów miał miejsce w 2017 roku. Wówczas odnowiona została elewacja frontowa, która w efekcie odzyskała swój oryginalny szary kolor. W kolejnych latach renowacja i konserwacja objęła atrium, a dokładnie część znajdujących się tam okien, olbrzymi witraż oraz świetlik.

Prace konserwatorskie w atrium kontynuowano również w tym roku. Przeprowadzono renowację filarów, a także bogatych sztukaterii zdobiących balustrady galerii i schodów.

Polecane
Nowy wieżowiec ma powstać w części placu, zajmując miejsce, gdzie obecnie znajduje się charakterysty
inwestycje
Kolejna wieża przy Placu Europejskim. Chopin Tower za fontannę

„Z elewacji i detali usunięto wtórne powłoki malarskie, a elementy sztukatorskie poddano konserwacji i ponownemu malowaniu. W trakcie prac odkryto fragmenty oryginalnej czerwonej polichromii z początku XX wieku. Ze względu na jej szczątkowy stan zdecydowano o zachowaniu jej w formie świadka historii” – podał na swojej stronie internetowej Urząd m.st. Warszawy.

Reklama
Reklama

Wszystkie dotychczasowe remonty Domu Towarowego Braci Jabłkowskich realizowane były częściowo z dotacji miejskich. Tegoroczne dofinansowanie wynoszące niemal 221 tys. zł pokryło niemal połowę kosztów.

Dom Towarowy Braci Jabłkowskich: Wyjątkowy warszawski budynek

Dom Towarowy Braci Jabłkowskich wybudowano w 1914 roku według projektu Karola Jankowskiego i Franciszka Lilpopa. Gmach, inspirowany architekturą francuskich i niemieckich domów towarowych, stanowi przykład modernizmu z elementami eklektyzmu. Budynek posiada wyjątkową wartość historyczną i artystyczną, ponieważ przetrwał do naszych czasów w prawie niezmienionej formie.

Do 1939 roku Dom Towarowy Braci Jabłkowskich był największym tego typu obiektem w kraju i jedynym w stolicy. W swojej ofercie miał nawet sprzedaż wysyłkową.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Ruszył plebiscyt „Najlepsi Sportowcy Warszawy 2025”
ranking

Startuje plebiscyt „Najlepsi Sportowcy Warszawy 2025”

Mężczyzna pędził na hulajnodze prawie 47 km/h. Policja ukarała go wysokim mandatem
bezpieczeństwo

1800 zł mandatu za jazdę na hulajnodze. Policyjne nagrania

Wizualizacja z lotu ptaka na stadion lekkoatletyczny Skra z halą sportową
polityka

Hala Skry dzieli Warszawę. Polityczny rozpad na Ochocie po decyzji Rady Miasta

Nowy wieżowiec ma powstać w części placu, zajmując miejsce, gdzie obecnie znajduje się charakterysty
inwestycje

Kolejna wieża przy Placu Europejskim. Chopin Tower za fontannę

W 2024 roku w Warszawie zanotowano 169,8 tys. wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zd
ratownictwo medyczne

Kryzys kadrowy w Warszawie. Brakuje ratowników. Dane GUS nie pozostawiają złudzeń

Budowa hali widowiskowo-sportowej powraca do miejkich postulatów co kilka lat
Rada Warszawy

Są pieniądze na modernizację Polonii i halę sportową na Skrze

Trwają prace związane z budową nowego komisariatu na warszawskich Włochach
bezpieczeństwo

We Włochach powstanie nowy komisariat policji

Park Skaryszewski w Warszawie
przestrzeń miejska

Więcej zieleni w Skaryszaku. Alejki zyskają nowy wygląd

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama