Warszawska ikona modernizmu odzyskała blask. Wewnątrz wyjątkowy „świadek historii”

W słynnym Domu Towarowym Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej 25 w Warszawie zakończył się kolejny etap remontu. Odnowiona została jedna z najbardziej charakterystycznych przestrzeni budynku – zabytkowe wewnętrzne atrium, czyli centralna i najbardziej reprezentacyjna przestrzeń obiektu.



O sprawie informuje w mediach społecznościowych Stołeczny Konserwator Zabytków. Można przeczytać o niej również w komunikacie na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy.

Zakończono kolejny etap remontu w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich

Remont Domu Towarowego Braci Jabłkowskich, jak przypomina Stołeczny Konserwator Zabytków, trwa od wielu lat. Jeden z najbardziej znaczących jego etapów miał miejsce w 2017 roku. Wówczas odnowiona została elewacja frontowa, która w efekcie odzyskała swój oryginalny szary kolor. W kolejnych latach renowacja i konserwacja objęła atrium, a dokładnie część znajdujących się tam okien, olbrzymi witraż oraz świetlik.

Prace konserwatorskie w atrium kontynuowano również w tym roku. Przeprowadzono renowację filarów, a także bogatych sztukaterii zdobiących balustrady galerii i schodów.

„Z elewacji i detali usunięto wtórne powłoki malarskie, a elementy sztukatorskie poddano konserwacji i ponownemu malowaniu. W trakcie prac odkryto fragmenty oryginalnej czerwonej polichromii z początku XX wieku. Ze względu na jej szczątkowy stan zdecydowano o zachowaniu jej w formie świadka historii” – podał na swojej stronie internetowej Urząd m.st. Warszawy.