Warszawska ikona modernizmu odzyskała blask. Wewnątrz wyjątkowy „świadek historii”

Zakończył się kolejny etap remontu w słynnym Domu Towarowym Braci Jabłkowskich w Warszawie
O sprawie informuje w mediach społecznościowych Stołeczny Konserwator Zabytków. Można przeczytać o niej również w komunikacie na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy.
Remont Domu Towarowego Braci Jabłkowskich, jak przypomina Stołeczny Konserwator Zabytków, trwa od wielu lat. Jeden z najbardziej znaczących jego etapów miał miejsce w 2017 roku. Wówczas odnowiona została elewacja frontowa, która w efekcie odzyskała swój oryginalny szary kolor. W kolejnych latach renowacja i konserwacja objęła atrium, a dokładnie część znajdujących się tam okien, olbrzymi witraż oraz świetlik.
Prace konserwatorskie w atrium kontynuowano również w tym roku. Przeprowadzono renowację filarów, a także bogatych sztukaterii zdobiących balustrady galerii i schodów.
„Z elewacji i detali usunięto wtórne powłoki malarskie, a elementy sztukatorskie poddano konserwacji i ponownemu malowaniu. W trakcie prac odkryto fragmenty oryginalnej czerwonej polichromii z początku XX wieku. Ze względu na jej szczątkowy stan zdecydowano o zachowaniu jej w formie świadka historii” – podał na swojej stronie internetowej Urząd m.st. Warszawy.
Wszystkie dotychczasowe remonty Domu Towarowego Braci Jabłkowskich realizowane były częściowo z dotacji miejskich. Tegoroczne dofinansowanie wynoszące niemal 221 tys. zł pokryło niemal połowę kosztów.
Dom Towarowy Braci Jabłkowskich wybudowano w 1914 roku według projektu Karola Jankowskiego i Franciszka Lilpopa. Gmach, inspirowany architekturą francuskich i niemieckich domów towarowych, stanowi przykład modernizmu z elementami eklektyzmu. Budynek posiada wyjątkową wartość historyczną i artystyczną, ponieważ przetrwał do naszych czasów w prawie niezmienionej formie.
Do 1939 roku Dom Towarowy Braci Jabłkowskich był największym tego typu obiektem w kraju i jedynym w stolicy. W swojej ofercie miał nawet sprzedaż wysyłkową.