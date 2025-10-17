Kolejny drapacz chmur przy Placu Europejskim. Chopin Tower zastąpi fontannę. Wydano decyzję środowiskową dla budowy

W Warszawie, w rejonie Ronda Daszyńskiego, powstanie kolejny wysokościowiec. Prezydent stolicy wydał decyzję środowiskową dla inwestycji Chopin Tower, która trwale zmieni charakter popularnego Placu Europejskiego.



Projekt budowy Chopin Tower to kolejny spektakularny plan na mapie rozwijającej się Woli. Wydana w październiku decyzja środowiskowa, wydana przez prezydenta Warszawy, jest niezbędnym krokiem, który przybliża dewelopera Ghelamco do uzyskania pozwolenia na budowę. Inwestycja ta ma na celu nie tylko umocnienie pozycji Woli jako nowoczesnego centrum biznesowego, ale także wprowadzi trwałe zmiany w funkcjonalności i krajobrazie Placu Europejskiego, w tym w jego popularnej strefie rekreacyjnej.

Ghelamco rozbudowuje centrum biznesowe Woli

Za realizację tego wysokościowego projektu odpowiada belgijski deweloper Ghelamco, firma doskonale znana z budowy flagowych warszawskich wieżowców w tej okolicy: Warsaw Spire i The Bridge. Chopin Tower ma być trzecią dominującą wieżą w tym rejonie, cementując pozycję Ronda Daszyńskiego jako głównego stołecznego „city”.

Planowany budynek ma osiągnąć wysokość około 130 metrów i liczyć blisko 30 kondygnacji naziemnych. Osiemnaście kondygnacji biurowo-usługowych znajdzie się w głównej wieży, która stanie na czterokondygnacyjnym podium. Lokalizacyjnie, projekt jest usytuowany u zbiegu ulic Wroniej i Grzybowskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Europejskiego. Budowa ta jest dopuszczona przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalony jeszcze w 2014 roku.

Inwestor zakłada, że prace budowlane mogą ruszyć najwcześniej w 2026 roku, a zakończenie przewidziane jest na I kwartał 2027 roku. Co istotne dla integracji całego kompleksu, Chopin Tower zostanie połączony podziemną halą garażową z sąsiednim budynkiem The Bridge.