Kolejny drapacz chmur przy Placu Europejskim. Chopin Tower zastąpi fontannę. Wydano decyzję środowiskową dla budowy

Projekt budowy Chopin Tower to kolejny spektakularny plan na mapie rozwijającej się Woli. Wydana w październiku decyzja środowiskowa, wydana przez prezydenta Warszawy, jest niezbędnym krokiem, który przybliża dewelopera Ghelamco do uzyskania pozwolenia na budowę. Inwestycja ta ma na celu nie tylko umocnienie pozycji Woli jako nowoczesnego centrum biznesowego, ale także wprowadzi trwałe zmiany w funkcjonalności i krajobrazie Placu Europejskiego, w tym w jego popularnej strefie rekreacyjnej.
Za realizację tego wysokościowego projektu odpowiada belgijski deweloper Ghelamco, firma doskonale znana z budowy flagowych warszawskich wieżowców w tej okolicy: Warsaw Spire i The Bridge. Chopin Tower ma być trzecią dominującą wieżą w tym rejonie, cementując pozycję Ronda Daszyńskiego jako głównego stołecznego „city”.
Planowany budynek ma osiągnąć wysokość około 130 metrów i liczyć blisko 30 kondygnacji naziemnych. Osiemnaście kondygnacji biurowo-usługowych znajdzie się w głównej wieży, która stanie na czterokondygnacyjnym podium. Lokalizacyjnie, projekt jest usytuowany u zbiegu ulic Wroniej i Grzybowskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Europejskiego. Budowa ta jest dopuszczona przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalony jeszcze w 2014 roku.
Inwestor zakłada, że prace budowlane mogą ruszyć najwcześniej w 2026 roku, a zakończenie przewidziane jest na I kwartał 2027 roku. Co istotne dla integracji całego kompleksu, Chopin Tower zostanie połączony podziemną halą garażową z sąsiednim budynkiem The Bridge.
Mimo niewielu informacji na temat ostatecznej formy wieżowca – ostateczna wizualizacja i szczegółowy harmonogram prac nie zostały jeszcze ujawnione – deweloper zapowiada szereg proekologicznych rozwiązań. Projekt wpisuje się w ideę nowoczesnej, zielonej architektury miejskiej, promującej zrównoważony rozwój.
Wśród planowanych rozwiązań znalazły się:
• Zielone dachy i tarasy, które łącznie mają objąć ponad 400 m2 powierzchni biologicznie czynnej.
• Zaawansowany system retencji wody deszczowej, która ma być gromadzona i ponownie wykorzystywana, np. do podlewania roślin.
• Infrastruktura wspierająca ekologiczny transport, w tym parking rowerowy wraz z zapleczem socjalnym (prysznice i szatnie).
Jednym z najistotniejszych skutków budowy Chopin Tower jest trwała zmiana zagospodarowania Placu Europejskiego, który od otwarcia w 2016 roku, u stóp wieżowca Warsaw Spire, szybko stał się popularną przestrzenią rekreacyjną. Plac, na prywatnym gruncie, pełnił funkcję miejsca spotkań, relaksu i licznych wydarzeń.
Nowy wieżowiec ma powstać w części placu, zajmując miejsce, gdzie obecnie znajduje się charakterystyczne oczko wodne (jeziorko z drzewami) oraz pawilon z restauracją (Stixx Bar & Grill), który zostanie rozebrany.
Wcześniej, plac tętnił życiem w ciągu całego roku:
• Zimą działało tu zadaszone, bezpłatne mikro-lodowisko.
• Latem organizowano plenerowe pokazy filmowe oraz pikniki i wydarzenia okolicznościowe
• Wizualnym i kulturalnym atutem były także elementy małej architektury, takie jak instalacja „Kocham Warszawę” oraz plenerowa galeria sztuki Art Walk.
Deweloper obiecuje, że element wodny placu nie zniknie bezpowrotnie, a zostanie przeniesiony lub zastąpiony w nowej aranżacji inną formą wodną, np. fontanną lub kurtynami wodnymi. Ponadto, Ghelamco zapowiada, że nowy Plac Europejski zyska więcej drzew niż dotychczas (dodatkowo deweloper ma dokonać nasadzeń zastępczych w innych częściach Woli).
Ostateczny wygląd Placu Europejskiego zostanie jednak ukształtowany i w pełni udostępniony dopiero po zakończeniu budowy Chopin Tower, który ma zamknąć kompozycję architektoniczną kompleksu.