Chopin Tower: nowy biurowiec na Woli. Czy Plac Europejski się skurczy?

Nowa, 130-metrowa dominanta od Ghelamco zyskała decyzję środowiskową. Chopin Tower ma stanąć u zbiegu ulic Wroniej i Grzybowskiej, w sąsiedztwie Placu Europejskiego, podnosząc niepokój o kurczenie się tej popularnej przestrzeni. Inwestycja planowana jest na rok 2026.



Warszawska Wola potwierdza swoją pozycję biznesowego centrum, szykując się na przyjęcie kolejnego drapacza chmur. Prezydent Warszawy wydał pozytywną decyzję środowiskową dla projektu Chopin Tower. Jest to kluczowy krok dla belgijskiego dewelopera Ghelamco, znanego z realizacji takich ikon jak Warsaw Spire i The Bridge.

Reklama Reklama

Nowy biurowiec, który ma powstać na rogu Wroniej i Grzybowskiej, osiągnie wysokość ok. 130 m i będzie miał 30 kondygnacji. Projekt ten, dopuszczony przez lokalny plan zagospodarowania z 2014 roku, ma szansę stać się kolejną, dominantą w dynamicznie tworzącej się panoramie Warszawy.

Chopin Tower a Plac Europejski: coraz więcej betonu w sercu Woli

Lokalizacja Chopin Tower wzbudza duże zainteresowanie, szczególnie ze względu na bliskość Placu Europejskiego. Jest to kluczowy moment dla tej cenionej przestrzeni publicznej. Powstanie kolejnego biurowca w bezpośrednim sąsiedztwie siłą rzeczy wpływa na otoczenie. Wizja kurczącego się Placu Europejskiego staje się niepokojąca – z każdą nową inwestycją ten miastotwórczy obszar jest otaczany przez coraz większą liczbę budynków, co budzi obawy o jego dostępność i charakter. Jaki będzie ostateczny kształt Placu i wygląd wieżowca jeszcze nie wiemy. Pewne jest natomiast to, że Ghelamco kontynuuje zagęszczanie tej części Woli, stawiając nową wieżę tuż obok swoich wcześniejszych realizacji: Warsaw Spire i The Bridge.