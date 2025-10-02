Chopin Tower: nowy biurowiec na Woli. Czy Plac Europejski się skurczy?

Prezentowana wizualizacja Chopin Tower to na razie tylko wersja robocza, w takim kształcie nie zostanie zrealizowana
Warszawska Wola potwierdza swoją pozycję biznesowego centrum, szykując się na przyjęcie kolejnego drapacza chmur. Prezydent Warszawy wydał pozytywną decyzję środowiskową dla projektu Chopin Tower. Jest to kluczowy krok dla belgijskiego dewelopera Ghelamco, znanego z realizacji takich ikon jak Warsaw Spire i The Bridge.
Nowy biurowiec, który ma powstać na rogu Wroniej i Grzybowskiej, osiągnie wysokość ok. 130 m i będzie miał 30 kondygnacji. Projekt ten, dopuszczony przez lokalny plan zagospodarowania z 2014 roku, ma szansę stać się kolejną, dominantą w dynamicznie tworzącej się panoramie Warszawy.
Lokalizacja Chopin Tower wzbudza duże zainteresowanie, szczególnie ze względu na bliskość Placu Europejskiego. Jest to kluczowy moment dla tej cenionej przestrzeni publicznej. Powstanie kolejnego biurowca w bezpośrednim sąsiedztwie siłą rzeczy wpływa na otoczenie. Wizja kurczącego się Placu Europejskiego staje się niepokojąca – z każdą nową inwestycją ten miastotwórczy obszar jest otaczany przez coraz większą liczbę budynków, co budzi obawy o jego dostępność i charakter. Jaki będzie ostateczny kształt Placu i wygląd wieżowca jeszcze nie wiemy. Pewne jest natomiast to, że Ghelamco kontynuuje zagęszczanie tej części Woli, stawiając nową wieżę tuż obok swoich wcześniejszych realizacji: Warsaw Spire i The Bridge.
Powstanie Placu Europejskiego było dużą zmianą w myśleniu o przestrzeni publicznej wokół budynków komercyjnych. Warszawiacy ciepło przyjęli nową przestrzeń - jaki przybierze ona kształt, po wybudowaniu Chopin Tower, czas pokaże
Mimo wyzwań związanych z zagęszczeniem, deweloper deklaruje uwzględnienie aspektów środowiskowych. Projekt zakłada wprowadzenie licznych nasadzeń, w tym drzew, krzewów i pnączy, a także stworzenie ponad 400 metrów kwadratowych powierzchni biologicznie czynnej na dachach i stropodachach. W duchu zrównoważonego rozwoju, planowane jest również zbieranie wody deszczowej w specjalnych zbiornikach do wykorzystania jej do podlewania roślin.
Koncepcja architektoniczna Chopin Tower została zaprezentowana na targach MIPIM w Cannes w 2023 roku. Za projekt odpowiada cenione biuro PBPA Projekt architekta Adama Wagnera, które ma już na koncie udaną współpracę z Ghelamco przy projekcie The Bridge.
Uzyskanie decyzji środowiskowej znacznie przybliża Ghelamco do finalnego etapu – uzyskania pozwolenia na budowę. Chociaż pierwotne plany zakładały start prac budowlanych już w 2025 roku, aktualne informacje wskazują, że rozpoczęcie budowy Chopin Tower nastąpi najwcześniej w 2026 roku. Wola będzie musiała poczekać jeszcze rok na kolejną, architektoniczną zmianę w swoim krajobrazie.