Szczęśliwego Nowego 2026 Roku Warszawie i jej mieszkańcom!

Życzymy Warszawie, aby stawała się miejscem coraz bardziej przyjaznym do życia – przestrzenią, w której nowoczesność spotyka się z autentycznymi potrzebami mieszkańców.
Życzymy sobie i Państwu, aby dialog między władzami a warszawiakami był fundamentem każdej podejmowanej decyzji. Niech procesy modernizacji i remonty w naszym mieście będą wolne od ideologicznych sporów, a zamiast nich dominują merytoryczne argumenty i troska o dobro wspólne. Głos tych, którzy myślą inaczej, jest w Warszawie bezcenny – niech zawsze znajduje on swoje miejsce w debacie nad kształtem naszych ulic i placów.
Naszemu miastu życzymy spokoju i stabilizacji. Niech omijają je kataklizmy naturalne, a codzienne życie toczy się bez niepotrzebnych napięć społecznych. Mamy nadzieję, że nadchodzące miesiące przyniosą wyłącznie trafione inwestycje, które będą służyć pokoleniom, nie budząc kontrowersji, lecz dumę. Niech stolica rozwija się w sposób zrównoważony, szanując swoją historię i odważnie patrząc w przyszłość.
Wszystkim mieszkańcom, od Bielan po Ursynów, życzymy przede wszystkim niezmiennego zdrowia i codziennej radości. Niech Nowy Rok przyniesie satysfakcję z wykonywanej pracy, poczucie zawodowego bezpieczeństwa oraz – co równie ważne – czas na mądrą i wartościową rozrywkę w gronie najbliższych. Niech Warszawa oferuje Państwu to, co ma najlepsze: kulturę, zieleń i energię do działania.
Szczególne życzenia kierujemy do przyjezdnych, którzy w Warszawie szukają inspiracji i nowych możliwości. Życzymy Państwu, aby stolica zachwycała Was na każdym kroku swoją unikalną atmosferą. Niech każde spotkanie z tym miastem kończy się chęcią powrotu, a dobre wspomnienia o Warszawie niosą się szeroko poza granice naszego kraju, budując jej zasłużoną sławę na świecie.
Szczęśliwego Nowego Roku!