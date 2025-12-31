-3.6°C
1009.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Szczęśliwego Nowego 2026 Roku Warszawie i jej mieszkańcom!

Publikacja: 31.12.2025 23:45

Szczęśliwego Nowego 2026 Roku Warszawie i jej mieszkańcom!

Foto: mat. pras.

red. red.
Z okazji nadchodzącego Nowego Roku, redakcja „Życia Warszawy” składa wszystkim warszawiakom, gościom oraz sympatykom naszego miasta najserdeczniejsze życzenia. Niech rok 2026 będzie czasem harmonii, wzajemnego szacunku i pomyślnego rozwoju naszej metropolii.

Życzymy Warszawie, aby stawała się miejscem coraz bardziej przyjaznym do życia – przestrzenią, w której nowoczesność spotyka się z autentycznymi potrzebami mieszkańców.

Życzymy sobie i Państwu, aby dialog między władzami a warszawiakami był fundamentem każdej podejmowanej decyzji. Niech procesy modernizacji i remonty w naszym mieście będą wolne od ideologicznych sporów, a zamiast nich dominują merytoryczne argumenty i troska o dobro wspólne. Głos tych, którzy myślą inaczej, jest w Warszawie bezcenny – niech zawsze znajduje on swoje miejsce w debacie nad kształtem naszych ulic i placów.

Szczególne życzenia kierujemy do przyjezdnych, którzy w Warszawie szukają inspiracji i nowych możliwości. 

Bezpieczeństwo i rozwój bez przeszkód

Naszemu miastu życzymy spokoju i stabilizacji. Niech omijają je kataklizmy naturalne, a codzienne życie toczy się bez niepotrzebnych napięć społecznych. Mamy nadzieję, że nadchodzące miesiące przyniosą wyłącznie trafione inwestycje, które będą służyć pokoleniom, nie budząc kontrowersji, lecz dumę. Niech stolica rozwija się w sposób zrównoważony, szanując swoją historię i odważnie patrząc w przyszłość.

Życzymy sobie i Państwu, aby dialog między władzami a warszawiakami był fundamentem każdej podejmowanej decyzji.

Reklama
Reklama

Pomyślności dla warszawiaków

Wszystkim mieszkańcom, od Bielan po Ursynów, życzymy przede wszystkim niezmiennego zdrowia i codziennej radości. Niech Nowy Rok przyniesie satysfakcję z wykonywanej pracy, poczucie zawodowego bezpieczeństwa oraz – co równie ważne – czas na mądrą i wartościową rozrywkę w gronie najbliższych. Niech Warszawa oferuje Państwu to, co ma najlepsze: kulturę, zieleń i energię do działania.

Miasto, do którego chce się wracać

Szczególne życzenia kierujemy do przyjezdnych, którzy w Warszawie szukają inspiracji i nowych możliwości. Życzymy Państwu, aby stolica zachwycała Was na każdym kroku swoją unikalną atmosferą. Niech każde spotkanie z tym miastem kończy się chęcią powrotu, a dobre wspomnienia o Warszawie niosą się szeroko poza granice naszego kraju, budując jej zasłużoną sławę na świecie.

Szczęśliwego Nowego Roku!

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Mimo ciągłej pracy ekip porządkowych, miejsca uprzednio odśnieżone są ponownie zasypywane przez trwa
miasto zimą

Akcja ALFA. Służby pracują w trakcie silnych opadów śniegu

Nowa tradycja w Pałacu Prezydenckim. Cykliczne ceremonie zmiany flagi państwowej
barwy narodowe

Nowa tradycja w Pałacu Prezydenckim. Cykliczne ceremonie zmiany flagi państwowej

Dotychczas szerokej publiczności prezentowano projekt pracowni APA Wojciechowski mierzący około 193
inwestycje

Powrót do wielkich ambicji. Nowy wieżowiec w centrum wyższy?

Głośne materiały pirotechniczne powodują silny stres u zwierząt, prowadzą do dezorientacji, ucieczek
apel

Spalone mieszkania i przerażone zwierzęta. Fajerwerki sieją zniszczenie

Aukcja odzyskanych książek została zauważona przez pracownika Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu H
bezpieczeństwo

Zabytkowe księgi z ŻIH odzyskane przez policjantów

Pracownicy zaangażowani w walkę ze skutkami zimy wykonują swoje obowiązki w ekstremalnie trudnych wa
miasto zimą

Sytuacja pogodowa w Warszawie i stan odśnieżania miasta

Pirotechnika to materiały wybuchowe, dlatego pod żadnym pozorem nie powinny się nimi zajmować osoby
bezpieczeństwo

Apel o bezpieczne korzystanie z pirotechniki w okresie noworocznym

Widok z Chmielnej w kierunku Wojskowych Zakładów Kartograficznych
pogoda

Biały całun nad Warszawą. Powrót zimy, jakiej dawno nie było

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama