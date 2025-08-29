Ghelamco sprzedało VIBE. To jedna z największych transakcji w regionie

Liczący około 15 tys. mkw. powierzchni najmu biurowiec należy do najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych obiektów tej klasy w Polsce
VIBE to ostatnia z inwestycji Ghelamco na warszawskiej Woli. Liczący 11 pięter i 15 tys. mkw. powierzchni biurowej budynek powstał w biznesowym centrum stolicy, w narożniku ulic Towarowej i Kolejowej. Zasłynął za sprawą swojego muzycznego DNA i specjalnie skomponowanej dla niego audiosfery, co było pierwszym tego typu zabiegiem w Polsce.
Nabyła go międzynarodowa firma inwestycyjna Manova Partners. To jedna z największych transakcji, jaką w tym roku odnotowano na rynku biurowym w Europie Środkowo-Wschodniej.
Ghelamco i Manova Partners poinformowały o podpisaniu umowy końcowej kupna-sprzedaży położonego w centrum Warszawy budynku A w kompleksie biurowym VIBE (I etap).
Liczący około 15 tys. mkw. powierzchni najmu biurowiec należy do najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych obiektów tej klasy w Polsce. Budynek jest w 100 proc. skomercjalizowany, a do jego największych najemców należą znane i prestiżowe firmy, jak Reckitt Benckiser, Rödl & Partner, MDDP Outsourcing, Porsche i Knight Frank.
– Warto podkreślić, że ta transakcja to przykład powrotu corowych inwestorów na polski rynek biurowy, dla których najważniejsza jest jakość projektu w długiej perspektywie inwestycyjnej – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.
Manova Partners to globalna firma inwestycyjna założona w 2000 r. w Monachium, specjalizująca się w nieruchomościach komercyjnych, mieszkaniowych i przemysłowych. Działa w Europie, USA, Ameryce Łacińskiej i Australii, zarządzając aktywami o wartości 12 mld euro oraz portfelem ponad 170 inwestycji na całym świecie.
W Polsce posiada nieruchomości biurowe o łącznej powierzchni ok. 75 tys. mkw. oraz logistyczne o powierzchni sięgającej 540 tys. mkw. Firma koncentruje się na stabilnych, wynajętych nieruchomościach generujących stały dochód.
– Dzięki przejęciu Vibe A, zarządzamy obecnie pięcioma nieruchomościami biurowymi w Warszawie w imieniu różnych podmiotów i spółek. Jednocześnie rozwijamy naszą dwudziestoletnią historię w Europie Środkowo-Wschodniej. Łącznie zrealizowaliśmy w tym regionie transakcje o wartości ponad 4,1 miliarda euro i zarządzamy portfelem 34 nieruchomości wynajętych w 97 procentach – mówi Katarina Horvathova, szefowa zespołu ds. transakcji w Europie Środkowo-Wschodniej w Manova Partners.