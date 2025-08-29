Ghelamco sprzedało VIBE. To jedna z największych transakcji w regionie

Firma Ghelamco sprzedała jedną ze swoich najnowszych warszawskich inwestycji w rejonie ronda Daszyńskiego – biurowiec VIBE.



VIBE to ostatnia z inwestycji Ghelamco na warszawskiej Woli. Liczący 11 pięter i 15 tys. mkw. powierzchni biurowej budynek powstał w biznesowym centrum stolicy, w narożniku ulic Towarowej i Kolejowej. Zasłynął za sprawą swojego muzycznego DNA i specjalnie skomponowanej dla niego audiosfery, co było pierwszym tego typu zabiegiem w Polsce.

Manova Partners kupuje VIBE

Nabyła go międzynarodowa firma inwestycyjna Manova Partners. To jedna z największych transakcji, jaką w tym roku odnotowano na rynku biurowym w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ghelamco i Manova Partners poinformowały o podpisaniu umowy końcowej kupna-sprzedaży położonego w centrum Warszawy budynku A w kompleksie biurowym VIBE (I etap).

Liczący około 15 tys. mkw. powierzchni najmu biurowiec należy do najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych obiektów tej klasy w Polsce. Budynek jest w 100 proc. skomercjalizowany, a do jego największych najemców należą znane i prestiżowe firmy, jak Reckitt Benckiser, Rödl & Partner, MDDP Outsourcing, Porsche i Knight Frank.