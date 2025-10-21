Świętomarcińskie rogale z zielonego „kanciaka". Poznański tramwaj 102N w Warszawie

W czwartek, 23 października, na stołecznych torach pojawi się historyczny tramwaj 102N, pieszczotliwie zwany „kanciakiem”. Wiózł będzie ze sobą unijnie chroniony przysmak – autentyczne rogale świętomarcińskie.



Zielony wagon 102N, prawdziwa perełka wśród gości Tramwajów Warszawskich, zawita do stolicy prosto z Poznania. Jego podróż ma związek z nadchodzącymi imieninami poznańskiej ulicy Święty Marcin, które co roku 11 listopada hucznie obchodzone są w stolicy Wielkopolski i stanowią ważny element lokalnej tradycji. W tym roku Warszawa dołącza do świętowania, łącząc historię motoryzacji z kulinarną przyjemnością.

Reklama Reklama

Foto: mat. pras.

Słodka podróż z historii

Tramwaj, ze względu na swój charakterystyczny, geometryczny kształt zyskał miano „kanciaka”. Taka przejażdżka to nie tylko gratka dla miłośników komunikacji miejskiej i zabytków, ale też wyjątkowa okazja, by poczuć klimat dawnych lat. Wewnątrz na pasażerów czekać będzie smakowity poczęstunek.

Goście z Poznania będą częstować tradycyjnymi rogalami świętomarcińskimi – wypiekami z nadzieniem z białego maku, które są chronionym oznaczeniem geograficznym Unii Europejskiej. To obowiązkowy symbol obchodów 11 listopada w Poznaniu, a teraz również słodka zapowiedź jesiennych uroczystości w Warszawie.

Szczegóły wyjątkowego kursu

Pierwszy kurs wyruszy w czwartek, 23 października o godz. 10 z Placu Narutowicza. Trasa przejazdu to Plac Narutowicza – Filtrowa – Nowowiejska – Niepodległości – Chałubińskiego – Jana Pawła II – Solidarności – Marszałkowska – Nowowiejska – Filtrowa – Plac Narutowicza. Skład będzie jeździł do wyczerpania zapasów słodkości.