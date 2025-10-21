10.6°C
Życie Warszawy

Progi zwalniające w Warszawie. ZDM potwierdza spadek prędkości o prawie 30 km/h

Publikacja: 21.10.2025 13:05

Progi zwalniające zamontowane w al. Niepodległości na wysokości ul. Lenartowicza

Foto: ZDM Warszawa

Kacper Komaiszko
Progi zwalniające w Warszawie przynoszą spektakularne efekty – ocenia Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Drogowcy opublikowali dane z ul. Vogla, gdzie średnia prędkość spadła z ponad 60 km/h do około 40, a prędkość 85 proc. aut zmniejszyła się o niemal 30 km/h, co znacząco podniosło bezpieczeństwo pieszych.

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie kontynuuje instalację progów zwalniających w newralgicznych punktach miasta. Pierwsze, szczegółowe badania z wilanowskiej ul. Vogla potwierdzają, że te proste w konstrukcji urządzenia rzeczywiście zmuszają kierowców do zdjęcia nogi z gazu. Działania te są często odpowiedzią na wnioski z audytów przejść dla pieszych bez sygnalizacji lub, w najtragiczniejszych przypadkach, pokłosiem wypadków śmiertelnych.

Trwałe rozwiązanie problemu wysokich prędkości

Interwencja na ul. Vogla była konieczna ze względu na liczne zagrożenia zaobserwowane podczas kontroli. Progi zamontowano w pobliżu trzech przejść: przy przystankach „Vogla-Marysin”, „Ogrody Działkowe Wilanówka” oraz w okolicy ul. Ruczaj. W przypadku pierwszych dwóch lokalizacji audytorzy zwracali uwagę na regularnie zbyt wysoką prędkość pojazdów oraz niebezpieczne wyprzedzanie na przejściach.

Najbardziej dramatycznym argumentem za zmianami była sytuacja przy ul. Ruczaj, gdzie doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Młody kierowca, jadąc 170 km/h, wpadł w poślizg i uderzył w drzewo. Zginął na miejscu razem z dwójką pasażerów. Po przeprowadzonej analizie i instalacji progów, ZDM zdecydował, że na ul. Vogla rozwiązanie to ma charakter stały i docelowy.

Twarde dane. Spadek V85 o prawie 30 km/h

ZDM poparł swoją decyzję twardymi danymi zebranymi po montażu progów, analizując ruch przy przystankach „Vogla-Marysin”. Urządzenia pomiarowe zostały celowo ustawione między progami, gdzie kierowcy teoretycznie mogliby rozwijać najwyższe prędkości.

• Średnia prędkość spadła drastycznie. W marcu 2019 roku wynosiła ona ok. 63-65 km/h (przy ówczesnym ograniczeniu 50 km/h). Po montażu progów (wrzesień 2023 r.), średnia prędkość spadła do ok. 40 km/h, pomimo zaostrzenia ograniczenia do 30 km/h.

• Wskaźnik V85, uznawany za jeden z najbardziej miarodajnych pomiarów (prędkość, której nie przekracza 85 proc. pojazdów), odnotował spadek z 75-76 km/h (2019 r.) do 47-48 km/h (2025 r.). Jest to spadek o prawie 30 km/h, co świadczy o fundamentalnej zmianie zachowania kierowców.

• Maksymalne prędkości osiągane przez kierowców również uległy ograniczeniu: ze 120 km/h w 2019 roku, do 80-93 km/h obecnie.

Co równie ważne, zmieniła się struktura wykroczeń. Kierowcy nadal przekraczają prędkość, ale najczęściej są to przekroczenia rzędu 1-10 km/h, w przeciwieństwie do wcześniejszych, masowych przekroczeń o 21-50 km/h.

Progi jako rozwiązanie doraźne przed sygnalizacją świetlną

Choć progi na ul. Vogla są instalacją docelową, ZDM stosuje je również jako rozwiązanie tymczasowe w oczekiwaniu na bardziej złożone projekty. Progi niedawno pojawiły się między innymi na ul. Popiełuszki (przy skrzyżowaniu z ulicami Czaki i Gojawiczyńskiej) oraz na al. Niepodległości (na wysokości ul. Lenartowicza).

Na obu tych drogach progi znikną, gdy gotowa będzie docelowa sygnalizacja świetlna. ZDM nie chce czekać z poprawą bezpieczeństwa na zakończenie długotrwałych procedur przetargowych i budowlanych. Dla ul. Popiełuszki projekt nowych świateł jest już w toku, natomiast dla al. Niepodległości projekt powstanie w ramach przetargu na Zintegrowany System Zarządzania Ruchem.

W praktyce rozwiązanie takie sprawdziło się już na skrzyżowaniu ul. Woronicza i Spartańskiej, gdzie progi ustąpiły miejsca światłom. Podobny plan dotyczy ul. Kijowskiej, gdzie przejścia przy ul. Markowskiej i Brzeskiej zostały tymczasowo zabezpieczone do czasu budowy sygnalizacji.

