Jeden z najlepszych festiwali horroru na świecie będzie w Warszawie. Start już w ten weekend

Od 24 do 31 października w warszawskiej Kinotece odbędzie się XI Splat!FilmFest International Fantastic Film Festival. Jest on uznawany za najważniejszy w Polsce i jeden z najlepszych na świecie festiwali nowego kina grozy, fantastyki, kina gatunkowego i bezkompromisowego kina arthousowego.



Festiwal organizuje Nowa Aleksandria, a współfinansują go: m.st. Warszawa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Splat!FilmFest. Od 24 do 31 października w Warszawie

„Naszą misją jest prezentowanie kina mrocznego, szalonego, dzikiego i pięknego” – deklarują organizatorzy Splat!FilmFest. W programie zaplanowano premiery najlepszych światowych filmów kina gatunkowego, w tym m.in. horrory, thrillery, mroczne dramaty, czarne komedie, s-f, fantasy. Nie można zobaczyć ich w czasie żadnego innego festiwalu w Polsce. Nie są też na razie dostępne w krajowej dystrybucji kinowej.

Filmy prezentowane w ramach festiwalu podzielone zostały na siedem sekcji: Strach i terror, WTF, Fantastycznie, Strasznie śmiesznie, Dokumenty, Kultowe klasyki oraz Krótkometrażowe.

Splat!FilmFest: Program

Splat!FilmFest otworzy film „Ważka”, będący połączeniem thrillera i horroru, który opowiada o starości i samotności. W kolejnych dniach zobaczyć będzie można m.in. takie produkcje jak: „Życie dla początkujących”, „Angel’s Egg”, „13 dni do wakacji”, „Krwawy nokaut” czy „Syrena”. Poza pokazami filmowymi organizatorzy przygotowali szereg wydarzeń towarzyszących, w tym m.in. debaty, konkursy, warsztaty, spotkania z twórcami, a także spektakl teatralny „Laguna”.