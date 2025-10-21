Jeden z najlepszych festiwali horroru na świecie będzie w Warszawie. Start już w ten weekend

Splat!FilmFest rozpocznie się w Warszawie już 24 października
Festiwal organizuje Nowa Aleksandria, a współfinansują go: m.st. Warszawa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.
„Naszą misją jest prezentowanie kina mrocznego, szalonego, dzikiego i pięknego” – deklarują organizatorzy Splat!FilmFest. W programie zaplanowano premiery najlepszych światowych filmów kina gatunkowego, w tym m.in. horrory, thrillery, mroczne dramaty, czarne komedie, s-f, fantasy. Nie można zobaczyć ich w czasie żadnego innego festiwalu w Polsce. Nie są też na razie dostępne w krajowej dystrybucji kinowej.
Filmy prezentowane w ramach festiwalu podzielone zostały na siedem sekcji: Strach i terror, WTF, Fantastycznie, Strasznie śmiesznie, Dokumenty, Kultowe klasyki oraz Krótkometrażowe.
Splat!FilmFest otworzy film „Ważka”, będący połączeniem thrillera i horroru, który opowiada o starości i samotności. W kolejnych dniach zobaczyć będzie można m.in. takie produkcje jak: „Życie dla początkujących”, „Angel’s Egg”, „13 dni do wakacji”, „Krwawy nokaut” czy „Syrena”. Poza pokazami filmowymi organizatorzy przygotowali szereg wydarzeń towarzyszących, w tym m.in. debaty, konkursy, warsztaty, spotkania z twórcami, a także spektakl teatralny „Laguna”.
Szczegółowy program wydarzenia znaleźć można na stronie internetowej organizatora (splatfilmfest.com).
W 2020 roku amerykański magazyn filmowy „Movie Maker Magazine” umieścił Splat!FilmFest na swojej liście „25 najlepszych festiwali kina gatunkowego na świecie”. W 2022 roku popularny amerykański magazyn „Dread Central” uznał go za jeden z najlepszych festiwali horroru na świecie. Natomiast w 2024 roku festiwal po raz pierwszy znalazł się w oficjalnym programie wydarzeń Festiwalu w Cannes jako członek międzynarodowego Fantastic Pavilion.
Splat!FilmFest jest również członkiem prestiżowej Międzynarodowej Federacji Festiwali Filmów Fantastycznych Méliès (The Méliès International Festivals Federation, dawniej European Fantastic Film Festivals Federation). Jest to sieć najważniejszych festiwali gatunkowych z całego świata.