12°C
1007.2 hPa
Życie Warszawy

Zaskakujący werdykt jury Konkursu Chopinowskiego. Eric Lu triumfuje

Publikacja: 21.10.2025 08:35

ErIc Lu, zwycięzca XIX Konkursu Chopinowskiego

ErIc Lu

ErIc Lu, zwycięzca XIX Konkursu Chopinowskiego

Foto: Krzysztof Szlezak

Jacek Marczyński
Poznaliśmy zwycięzców tegorocznego Konkursu Chopinowskiego. Pierwszą nagrodę i złoty medal zdobył Amerykanin Eric Lu, który już po raz drugi został laureatem. Piotr Alexewicz podzielił się piątą nagrodą z Vincentem Ongiem z Malezji. Dwie nagrody specjalne także otrzymali Polacy.

To pierwszy przypadek w prawie stuletniej historii Konkursu Chopinowskiego, że pianista, który już wyjechał z Warszawy z nagrodą, przyjechał ponownie i to po długiej przerwie. W 2015 r. 17-letni wówczas Eric Lu zajął IV lokatę. Teraz według jurorów okazał się najlepszy.

Eric Lu nie był natomiast z pewnością faworytem publiczności i nie dlatego, że nie grał najlepiej. Tegoroczny Konkurs Chopinowski miał niesłychanie wysoki i wyrównany poziom, a co bardziej istotne – objawiło się na nim kilka wyjątkowych nowych talentów i prawdziwych osobowości, które dodały tej rywalizacji świeżości. Tymczasem Eric Lu zaprezentował to, co już dobrze w jego grze znamy, bo przecież występował w Polsce wielokrotnie.

Polecane
Głosowanie w plebiscycie to szansa na podwójny bilet na III Koncert Laureatów
XIX MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA
Plebiscyty publiczności. Do wygrania bilety na koncert laureatów

O tym, że była to rywalizacja bardzo wyrównana, świadczy fakt, że z jedenastki finalistów tylko dwoje – David Khrikuli z Gruzji i Miyu Shindo z Japonii – nie otrzymało żadnego wyróżnienia.

Konkurs Chopinowski 2025: Nagrody główne

Na srebrny medal i II nagrodę zdaniem jurorów zasłużył Kevin Chen z Kanady. Miejsce trzecie wraz z brązowym medalem otrzymała Ziton Wang z Chin.

Reklama
Reklama

IV nagrodę ex aequo otrzymały dwie niezwykle interesujące pianistki, pochodzące niejako ze skrajnych skrzydeł konkursowych: najmłodsza, 17-letnia Chinka Tianyao Lyu i najstarsza, 30-letnia Shiori Kuwahara z Japonii. V nagroda została również przyznana ex aequo Piotrowi Alexewiczowi i Vincentowi Ong. I wreszcie miejsce szóste zajął Amerykanin William Wang.

Konkurs Chopinowski 2025: Nagrody specjalne

Bardzo ciekawy okazał się werdykt jurorów w kwestii nagród specjalnych. Nagrodę Filharmonii Narodowej za najlepsze wykonanie koncertu otrzymała Tianyao Lyu z Chin; nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków – Polak Yehuda Prokopowicz; nagrodę TIFC za najlepsze wykonanie poloneza dostał Chińczyk Tianyou Li; nagrodę Krystiana Zimermana za najlepsze wykonanie sonaty otrzymała Ziton Wang także z Chin, a nagroda im. Belli Dawidowicz za najlepsze wykonanie ballady powędrowała do Adama Kałduńskiego, który odpadł we wcześniejszej fazie Konkursu.

Polecane
Eryk Kulm wcielił się w rolę Fryderyka Chopina
od piątku
„Chopin, Chopin!”, historia muzyki i miłości do życia

Jak zatem widać, zwycięzca Eric Lu zdaniem jurorów nie zasłużył na żadną z nagród specjalnych, co jest ewenementem w historii Konkursu Chopinowskiego. Swoją decyzję jury ogłosiło po czterech godzinach obrad, a przewodniczący Garrick Ohlsson skomentował to krótko podczas ogłaszania wyników: – Długo obradowaliśmy, bo nasza dyskusja na tematy artystyczne była niezwykle ożywiona, ale udało nam się pokonać wszystkie przeszkody, które stały na drodze do osiągnięcia rezultatu końcowego i wydaje mi się, że mamy wspaniały wynik konkursu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Zespół budynków przy ul. Mińskiej 65 w Warszawie to unikat w skali całego kraju
zabytek

Największa powojenna drukarnia w Polsce wpisana do rejestru

Katarzyna Wagner pracuje na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego
kadry

Muzeum Warszawy ma nową dyrektorkę. Kim jest Katarzyna Wagner?

Studnia przy ulicy Wolumen została wyłączona z użytku w 2023 roku z powodu awarii
woda oligoceńska

Nowy odwiert na Bielanach. Remont studni przy Wolumenie

Warto przed zwiedzaniem zajrzeć na stronę internetową instytucji do której się wybieramy i zobaczyć
„Życie Warszawy” radzi

Muzea i galerie, które można zwiedzać za darmo. Oto lista i szczegóły

Starsze małżeństwo z Targówka spakowało pieniądze do reklamówki i oddało oszustom
bezpieczeństwo

Oszukiwali „na policjanta CBŚ”. Seniorzy z Targówka oddali 40 tys. zł

Największym beneficjentem dotacji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
obrona cywilna

Co z budową schronów? Trzaskowski podpisał umowę

Pomnik przedstawia młodego Bartoszewskiego z czasów II wojny światowej
upamiętnienie

Wolski „symbol przyzwoitości”. Pomnik Władysława Bartoszewskiego

Projekt rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego
przebudowa

Muzeum Powstania Warszawskiego zmieni się bardzo

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama