Życie Warszawy

Plebiscyty publiczności w Konkursie Chopinowskim. Do wygrania bilet na koncert laureatów

Publikacja: 19.10.2025 12:00

Głosowanie w plebiscycie to szansa na podwójny bilet na III Koncert Laureatów

Głosowanie w plebiscycie to szansa na podwójny bilet na III Koncert Laureatów

Foto: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Kacper Komaiszko
Trwa finał XIX Konkursu Chopinowskiego. Publiczność może wesprzeć swoich faworytów w dwóch niezależnych plebiscytach. W jednym z nich do wygrania jest podwójny bilet na III Koncert Laureatów w Filharmonii Narodowej w Warszawie! To wyjątkowa szansa, by stać się częścią tego muzycznego święta.

Ostatnie dni października to czas wielkich emocji dla miłośników muzyki klasycznej, a w szczególności dla fanów fortepianowych zmagań. Choć oficjalne jury wyłoni zwycięzcę, publiczność ma do odegrania podwójną rolę.

Organizatorzy Konkursu i Polskie Radio ogłosili dwa oddzielne głosowania, dając szansę na wyrażenie opinii na temat finalistów, a także na zdobycie cennych nagród, z upragnionym biletem na koncert laureatów na czele. Warto zapoznać się z zasadami, ponieważ każdy z plebiscytów rządzi się innymi regułami.

Nagroda Publiczności. Jedno kliknięcie i ważny e-mail

Pierwszym i najważniejszym jest oficjalne głosowanie na Nagrodę Publiczności XIX Konkursu Chopinowskiego, organizowane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Zasady są klarowne i zwięzłe.

Głosowanie odbywa się wyłącznie na tych pianistów, którzy zakwalifikowali się do finału. Publiczność ma niewiele czasu na podjęcie decyzji – plebiscyt trwa od 18 do 20 października. Aby oddać głos, wystarczy kliknąć w przycisk „Zagłosuj” przy nazwisku wybranego artysty. Co istotne, każdy głosujący może oddać tylko jeden głos w całym okresie trwania plebiscytu. Żeby głos został uznany za ważny, niezbędne jest podanie swojego adresu e-mail w formularzu zgłoszeniowym. Nazwisko laureata tej nagrody zostanie podane już 21 października na stronie Konkursu.

„Uchem Słuchaczy”. Konkurs dla publiczności z atrakcyjnymi nagrodami w tle

Równolegle trwa Plebiscyt Polskiego Radia „Uchem Słuchaczy”, który ma na celu wybranie najlepszego pianisty Konkursu oczami i uszami słuchaczy Programu 2. To głosowanie jest wyjątkowo atrakcyjne ze względu na nagrody, ale wymaga od uczestników większego zaangażowania.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, nie wystarczy samo wskazanie faworyta. Głosujący musi uzasadnić swój wybór, czyli napisać krótko, dlaczego to właśnie ten uczestnik zasługuje na jego wsparcie. W formularzu zgłoszeniowym konieczne jest podanie pełnych danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz miasta. W przeciwieństwie do oficjalnego plebiscytu, w konkursie Polskiego Radia można oddawać jeden głos każdego dnia, co zachęca do codziennego wspierania ulubionego uczestnika.

Nagrody za kreatywność. Podwójny bilet na Koncert Laureatów w Warszawie

Największą motywacją do wzięcia udziału w plebiscycie „Uchem Słuchaczy” są nagrody, które zostaną przyznane za najciekawsze uzasadnienia wyboru.

Nagroda Główna to marzenie każdego melomana: podwójny bilet na III Koncert Laureatów XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Ten prestiżowy koncert odbędzie się 23 października 2025 roku o godzinie 19:00 w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Laureat otrzyma także faksymile Mazurka op. 59 nr 3 (wersja w tonacji g-moll).

Dodatkowo przewidziano pięć nagród za wyróżnienie, dla kolejnych pięciu uczestników, w postaci zestawu albumów Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina: „WDECH” Filipa Dowjata i albumu „Niedenthal XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina” Chrisa Niedenthala, a także wspomniane faksymile Mazurka.

Nazwiska nagrodzonych w plebiscycie Polskiego Radia zostaną ogłoszone również 21 października, w audycji specjalnej „Podsumowanie XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina” w godz. 14-16 na antenie Programu 2 Polskiego Radia.

