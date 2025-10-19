Plebiscyty publiczności w Konkursie Chopinowskim. Do wygrania bilet na koncert laureatów

Trwa finał XIX Konkursu Chopinowskiego. Publiczność może wesprzeć swoich faworytów w dwóch niezależnych plebiscytach. W jednym z nich do wygrania jest podwójny bilet na III Koncert Laureatów w Filharmonii Narodowej w Warszawie! To wyjątkowa szansa, by stać się częścią tego muzycznego święta.



Ostatnie dni października to czas wielkich emocji dla miłośników muzyki klasycznej, a w szczególności dla fanów fortepianowych zmagań. Choć oficjalne jury wyłoni zwycięzcę, publiczność ma do odegrania podwójną rolę.

Reklama Reklama

Organizatorzy Konkursu i Polskie Radio ogłosili dwa oddzielne głosowania, dając szansę na wyrażenie opinii na temat finalistów, a także na zdobycie cennych nagród, z upragnionym biletem na koncert laureatów na czele. Warto zapoznać się z zasadami, ponieważ każdy z plebiscytów rządzi się innymi regułami.

Nagroda Publiczności. Jedno kliknięcie i ważny e-mail

Pierwszym i najważniejszym jest oficjalne głosowanie na Nagrodę Publiczności XIX Konkursu Chopinowskiego, organizowane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Zasady są klarowne i zwięzłe.

Głosowanie odbywa się wyłącznie na tych pianistów, którzy zakwalifikowali się do finału. Publiczność ma niewiele czasu na podjęcie decyzji – plebiscyt trwa od 18 do 20 października. Aby oddać głos, wystarczy kliknąć w przycisk „Zagłosuj” przy nazwisku wybranego artysty. Co istotne, każdy głosujący może oddać tylko jeden głos w całym okresie trwania plebiscytu. Żeby głos został uznany za ważny, niezbędne jest podanie swojego adresu e-mail w formularzu zgłoszeniowym. Nazwisko laureata tej nagrody zostanie podane już 21 października na stronie Konkursu.