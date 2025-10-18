4.8°C
Życie Warszawy

Gdzie oglądać finał Konkursu Chopinowskiego w Warszawie? Kolejki po wejściówki, transmisje w Rotundzie i klubokawiarniach

Publikacja: 18.10.2025 17:00

Przed budynkiem Filharmonii Narodowej od wczesnych godzin porannych ustawia się długa kolejka melomanów

Foto: PAP / Radek Pietruszka

Kacper Komaiszko
Warszawa żyje Chopinem! Najbardziej prestiżowy konkurs pianistyczny świata wchodzi w decydującą fazę. Mimo wyprzedanych biletów, stolica oferuje melomanom dziesiątki możliwości śledzenia finałowych zmagań.

Dziś, 18 października, w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej startuje faza finałowa XIX Konkursu Chopinowskiego. Przez trzy wieczory, od 18 do 20 października, usłyszymy najlepszych pianistów świata, którzy walczyć będą o złoty medal i uznanie. Choć emocje sięgają zenitu, możliwość wejścia do Filharmonii jest niezwykle ograniczona – wszystkie bilety na finały zostały wyprzedane. Jednak dzięki partnerom i organizatorom, mieszkańcy i goście Warszawy mają szeroki wachlarz opcji, by celebrować to muzyczne święto.

Finały startują przy gorącej atmosferze. Walka o wejściówki

Ogromne zainteresowanie Konkursem Chopinowskim nie słabnie. Jak wynika z fotorelacji Polskiej Agencji Prasowej, już od I etapu przed gmachem Filharmonii Narodowej ustawiała się długa kolejka melomanów. Osoby te, stały od wczesnych godzin porannych, mając nadzieję na zdobycie wejściówek – których każdego dnia w kasach pojawiały się tylko około 30, sprzedawanych na 10 minut przed rozpoczęciem przesłuchań. Na przesłuchania finałowe XIX Konkursu Chopinowskiego w sprzedaży będzie dostępnych także ok. 30 wejściówek.

Dziś wieczorem na scenie zaprezentuje się czworo uczestników: Tianyou Li, Eric Lu, Tianyao Lyu i Vincent Ong. Wszyscy rozpoczną występ od solowego wykonania „Poloneza-Fantazji” As-dur op. 61, by następnie zagrać wybrany koncert fortepianowy (e-moll op. 11 lub f-moll op. 21) w towarzystwie Orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Andrzeja Boreyki.

Na wszystkich chętnych czeka zaledwie około 30 wejściówek

Foto: PAP / Radek Pietruszka

„Kawa z Chopinem” – Rotunda PKO zmienia się w kawiarnię z recitalami na żywo

Jednym z najciekawszych punktów na mapie stolicy dla melomanów jest Rotunda PKO. Jako partner strategiczny Konkursu, PKO Bank Polski zamienił Rotundę w nastrojową kawiarnię z muzyką Chopina na żywo, gwarantując wstęp wolny i kawę oraz słodki poczęstunek od Deseo Patisserie & Chocolaterie.

Rotunda jest otwarta w ten weekend od godz. 16, oferując unikalne recitale uczestników Konkursu:

• Sobota, 18 października, w godz. 16-17:40 - kKoncert Andrzeja Wiercińskiego.

• Niedziela, 19 października, w godz. 16-17:40 - koncert Zuzanny Sejbuk, jedynej Polki biorącej udział w Konkursie.

• Codziennie od godz. 18: Wspólne oglądanie transmisji rundy finałowej na dużym ekranie.

W programie przewidziano także opowieści Oli Koczurko-Porzyckiej o miłosnych (i nie tylko) aspektach życia Fryderyka Chopina.

Nie tylko Filharmonia: Pełna lista warszawskich Stref Melomana

Dla warszawiaków, którzy nie zdobyli biletów, dostępnych jest wiele lokalizacji, gdzie można wspólnie przeżywać muzyczne emocje.

Strefa Melomana ORLEN – Znajduje się na Placu Centralnym przed PKiN. Oprócz transmisji na żywo, na odwiedzających czekają liczne atrakcje. Strefa będzie czynna przez całe finały (18–20 października), a także 21 października z okazji Gali wręczenia nagród i I Koncertu Laureatów.

Hala Koszyki – Przestrzeń Kibica Konkursu Chopinowskiego przy ul. Koszykowej 63. Obejrzeć tu można wszystkie przesłuchania finałowe (od godz. 18), a także ogłoszenie wyników i Koncert Laureatów (21 października, od godz. 19). Dodatkowo dostępna jest wystawa fotografii Wojciecha Grzędzińskiego z poprzednich edycji.

Oranżeria Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – transmisje z przesłuchań w dniach od 18 października w godz. 17–21 (w ramach biletu do Królewskiego Ogrodu Światła).

Lotnisko Chopina – Organizuje wydarzenie pod hasłem „Odloty z Chopinem”, oferując streaming z finałów.

Klubokawiarnie i Restauracje z transmisją – Finały z przesłuchań można śledzić również w barStudio (Plac Defilad 1), Rozdroże 1974, El Koktel i Feliks Bar Café, które dodatkowo serwują specjalne menu chopinowskie. Warto zaznaczyć, że w barStudio transmisja będzie tłumaczona na Polski Język Migowy.

