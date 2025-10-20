Biurowiec przy Grójeckiej 5 zmieni się w Aparthotel Staycity

Staycity Aparthotel Warsaw zaoferuje 268 apartamentów typu studio, a także lokale z oddzielną sypialnią.
Inwestycja, realizowana we współpracy dubajskiej grupy Solida Capital z europejskim operatorem Staycity Group, zaoferuje 268 w pełni wyposażonych apartamentów do końca 2026 roku.
Inwestycja przy Grójeckiej 5 jest efektem strategicznego partnerstwa pomiędzy dubajską grupą dewelopersko-inwestycyjną Solida Capital a europejskim operatorem aparthoteli, Staycity Group z Dublina. Celem tego sojuszu jest przekształcenie dotychczasowego biurowca w wysokiej klasy aparthotel. Budynek, który przylega do znanego Hotelu Radisson Blu Sobieski, zyska nową funkcję i stanie się flagowym obiektem pod nazwą Staycity Aparthotel Warsaw.
W wyniku planowanej przebudowy, Aparthotel Staycity Warsaw zaoferuje gościom łącznie 268 apartamentów. Będą to zarówno funkcjonalne studia, jak i większe lokale z wydzieloną sypialnią, co jest znaczącym atutem dla dłuższego pobytu. Zgodnie z informacjami przekazanymi m.in. przez portal urbanity.pl, wszystkie apartamenty zostaną wyposażone w aneksy kuchenne. W kompleksie znajdą się również udogodnienia dodatkowe, takie jak:
Gmach przy Grójeckiej 5 to obecnie biurowiec o powierzchni około 11 tys. mkw., wybudowany w 2006 roku. Od zeszłego roku budynek ten jest własnością Solida Capital, która nabyła go za kwotę prawie 16 mln euro. Początkowo inwestor planował jedynie modernizację obiektu i kontynuację jego funkcji biurowej pod roboczą nazwą G5 Prime Offices.
Zmiana planów i decyzja o przebudowie na aparthotel to sygnał dostosowania się do rosnącego popytu na długoterminowe zakwaterowania w stolicy. Otwarcie nowego aparthotelu Staycity jest przewidziane na koniec 2026 roku.