Życie Warszawy

Biurowiec przy Grójeckiej 5 zmieni się w Aparthotel Staycity

Publikacja: 20.10.2025 09:15

Staycity Aparthotel Warsaw zaoferuje 268 apartamentów typu studio, a także lokale z oddzielną sypial

Staycity Aparthotel Warsaw zaoferuje 268 apartamentów typu studio, a także lokale z oddzielną sypialnią.

Foto: mat. pras.

M.B.
Biurowiec z 2006 roku, zlokalizowany przy Grójeckiej 5 na Ochocie, zostanie przebudowany i zamieni się w nowoczesny Aparthotel Staycity.

Inwestycja, realizowana we współpracy dubajskiej grupy Solida Capital z europejskim operatorem Staycity Group, zaoferuje 268 w pełni wyposażonych apartamentów do końca 2026 roku.

Nowe partnerstwo na rynku nieruchomości: Solida Capital i Staycity Group

Inwestycja przy Grójeckiej 5 jest efektem strategicznego partnerstwa pomiędzy dubajską grupą dewelopersko-inwestycyjną Solida Capital a europejskim operatorem aparthoteli, Staycity Group z Dublina. Celem tego sojuszu jest przekształcenie dotychczasowego biurowca w wysokiej klasy aparthotel. Budynek, który przylega do znanego Hotelu Radisson Blu Sobieski, zyska nową funkcję i stanie się flagowym obiektem pod nazwą Staycity Aparthotel Warsaw.

Staycity Aparthotel Warsaw: Szczegóły nowej oferty na Ochocie

W wyniku planowanej przebudowy, Aparthotel Staycity Warsaw zaoferuje gościom łącznie 268 apartamentów. Będą to zarówno funkcjonalne studia, jak i większe lokale z wydzieloną sypialnią, co jest znaczącym atutem dla dłuższego pobytu. Zgodnie z informacjami przekazanymi m.in. przez portal urbanity.pl, wszystkie apartamenty zostaną wyposażone w aneksy kuchenne. W kompleksie znajdą się również udogodnienia dodatkowe, takie jak:

  • bar,
  • siłownia,
  • nowoczesne przestrzenie coworkingowe,
  • kawiarnia oraz
  • restauracja.
Ewolucja biurowca przy Grójeckiej 5

Gmach przy Grójeckiej 5 to obecnie biurowiec o powierzchni około 11 tys. mkw., wybudowany w 2006 roku. Od zeszłego roku budynek ten jest własnością Solida Capital, która nabyła go za kwotę prawie 16 mln euro. Początkowo inwestor planował jedynie modernizację obiektu i kontynuację jego funkcji biurowej pod roboczą nazwą G5 Prime Offices.

Zmiana planów i decyzja o przebudowie na aparthotel to sygnał dostosowania się do rosnącego popytu na  długoterminowe zakwaterowania w stolicy. Otwarcie nowego aparthotelu Staycity jest przewidziane na koniec 2026 roku.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

