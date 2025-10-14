Hulakula do wyburzenia. Jest wniosek o rozbiórkę Galerii Nowa Praga. Powstanie nowe osiedle mieszkaniowe

• Powierzchnia mieszkalna: Ponad 113 tysięcy metrów kwadratowych.

• Liczba mieszkańców: Osiedle ma docelowo pomieścić 4100 osób.

• Wysokość zabudowy: Nowe bloki będą miały od 6 do 9 kondygnacji.

Wizualizacja nowego osiedla przy Jagiellońskiej Foto: mat. pras.

Inwestycja w trybie „lex deweloper”

Projekt musi zostać zrealizowany w kontrowersyjnym trybie „lex deweloper” (Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych). Teren przy Jagiellońskiej nie jest bowiem objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Realizacja w tym trybie wymaga przeprowadzenia formalnego dialogu z miastem oraz uzyskania zgody Rady Miasta. Procedura, która bywa krytykowana za omijanie standardowych ścieżek planistycznych, została formalnie uruchomiona już jesienią ubiegłego roku i jest niezbędna, aby przekształcić poprzemysłowy teren w przestrzeń mieszkalną.

Reklama Reklama

Inwestycja ma przyciągnąć zarówno rodziny z dziećmi, jak i singli ceniących miejskie życie Foto: mat. pras.

Marketingowy obraz „klimatycznego osiedla”

Na stronie internetowej Asbud Group projekt „Nowa Praga” jest przedstawiany jako idealne miejsce do życia. Deweloper koncentruje się na atutach, które mają przyciągnąć zarówno rodziny z dziećmi, jak i singli ceniących miejskie życie.

Inwestycja jest promowana jako „klimatyczne osiedle z widokiem na panoramę miasta”, które ma zachować „industrialny klimat” jako nawiązanie do historii FSO. Wśród marketingowych obietnic deweloper wymienia:

• Przestrzeń wspólna: Zaplanowana jako przemyślana, zielona przestrzeń z szerokimi alejkami, usiana licznymi restauracjami, punktami usługowymi i rekreacyjnymi.

• Mieszkania: Oferta jest bardzo zróżnicowana – od 31 do 125 mkw., od 1 do 5 pokoi. Szczególnym atutem ma być dwupoziomowy apartament z widokiem, a wszystkie lokale mają posiadać balkony, tarasy lub ogródki.

• Lokalizacja: Osiedle, choć poza ścisłym centrum, jest reklamowane jako bardzo dobrze skomunikowane (dostępność przystanków i planowanej nowej linii metra).

Reklama Reklama

• Okolica: Podkreśla się bliskość terenów rekreacyjnych – Wybrzeża Wisły i obszaru Natura 2000. Dodatkowymi atutami, szczególnie dla rodzin, jest sąsiedztwo Ogrodu Zoologicznego i Uzdrowiska Miejskiego.

Złożony wniosek o rozbiórkę Galerii Nowa Praga i działającego w niej Hulakula oznacza, że warszawski Żerań wkrótce przejdzie jedną z największych transformacji urbanistycznych ostatnich lat, a tereny rekreacji i handlu ostatecznie ustąpią miejsca nowej wielkomiejskiej zabudowie.