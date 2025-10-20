2.1°C
Życie Warszawy

Próba podpalenia biura Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Zatrzymano 44-latka

Publikacja: 20.10.2025 09:00

Sprawca był już zatrzymywany przez policję w związku groźbami karalnymi

Foto: PAP / Radek Pietruszka

Kacper Komaiszko
Stołeczna policja ogłosiła przełom w sprawie głośnego ataku na wejście do Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej 12A. Funkcjonariusze zatrzymali 44-letniego mieszkańca Mazowsza, który odpowie za próbę podpalenia oraz groźby karalne. Zatrzymany był już wcześniej znany służbom.

Komenda Stołeczna Policji (KSP) poinformowała dzisiaj rano o zatrzymaniu sprawcy ataku na stołęczną siedzibę Platformy Obywatelskiej. Zatrzymanie to nastąpiło zaledwie w trzy dni po incydencie i jest wynikiem intensywnej pracy operacyjnej. 44-letni Polak, mieszkaniec powiatu łosickiego, jest podejrzany o dokonanie groźby karalnej oraz próby podpalenia budynku w centrum stolicy.

Błyskawiczne zatrzymanie po intensywnej pracy operacyjnej

Akcję zatrzymania przeprowadzili wspólnie policjanci z Komendy Stołecznej oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Policja stołeczna podkreśliła w swoim komunikacie, że tak szybkie zatrzymanie mężczyzny to efekt „zaangażowania i wytężonej pracy operacyjnej wielu policjantów”. Ponadto, jak podaje Komenda Stołeczna Policji, kluczowa okazała się „wnikliwa analiza innych zdarzeń”, która doprowadziła do przełomu w tej sprawie i pozwoliła na powiązanie sprawcy z incydentem na Wiejskiej.

Tożsamość i poważne zarzuty. Kim jest Krzysztof B.?

Zatrzymany 44-letni Polak został to Krzysztof B., mieszkaniec powiatu łosickiego. Podejrzany ma usłyszeć zarzuty dotyczące zarówno próby podpalenia budynku, jak i gróźb karalnych.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, Krzysztof B. nie jest nową postacią w policyjnych rejestrach. Mężczyzna był już zatrzymywany w maju tego roku w związku z poważnymi zarzutami: groźbami karalnymi opublikowanymi na portalu X (dawniej Twitter), które miały dotyczyć zabójstwa premiera Donalda Tuska. Ta wcześniejsza sprawa jest już na zaawansowanym etapie – akt oskarżenia w czerwcu trafił do sądu i jest obecnie rozpatrywany.

Wszystkie czynności śledcze w toku obu spraw są kontynuowane przez funkcjonariuszy KSP i prokuraturę w celu pełnego wyjaśnienia okoliczności i motywów działań 44-latka.

Źródło: zyciewarszawy.pl

