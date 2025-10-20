Próba podpalenia biura Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Zatrzymano 44-latka

Stołeczna policja ogłosiła przełom w sprawie głośnego ataku na wejście do Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej 12A. Funkcjonariusze zatrzymali 44-letniego mieszkańca Mazowsza, który odpowie za próbę podpalenia oraz groźby karalne. Zatrzymany był już wcześniej znany służbom.



Komenda Stołeczna Policji (KSP) poinformowała dzisiaj rano o zatrzymaniu sprawcy ataku na stołęczną siedzibę Platformy Obywatelskiej. Zatrzymanie to nastąpiło zaledwie w trzy dni po incydencie i jest wynikiem intensywnej pracy operacyjnej. 44-letni Polak, mieszkaniec powiatu łosickiego, jest podejrzany o dokonanie groźby karalnej oraz próby podpalenia budynku w centrum stolicy.

Błyskawiczne zatrzymanie po intensywnej pracy operacyjnej

Akcję zatrzymania przeprowadzili wspólnie policjanci z Komendy Stołecznej oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Policja stołeczna podkreśliła w swoim komunikacie, że tak szybkie zatrzymanie mężczyzny to efekt „zaangażowania i wytężonej pracy operacyjnej wielu policjantów”. Ponadto, jak podaje Komenda Stołeczna Policji, kluczowa okazała się „wnikliwa analiza innych zdarzeń”, która doprowadziła do przełomu w tej sprawie i pozwoliła na powiązanie sprawcy z incydentem na Wiejskiej.