Próba podpalenia biura Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Zatrzymano 44-latka

Sprawca był już zatrzymywany przez policję w związku groźbami karalnymi
Komenda Stołeczna Policji (KSP) poinformowała dzisiaj rano o zatrzymaniu sprawcy ataku na stołęczną siedzibę Platformy Obywatelskiej. Zatrzymanie to nastąpiło zaledwie w trzy dni po incydencie i jest wynikiem intensywnej pracy operacyjnej. 44-letni Polak, mieszkaniec powiatu łosickiego, jest podejrzany o dokonanie groźby karalnej oraz próby podpalenia budynku w centrum stolicy.
Akcję zatrzymania przeprowadzili wspólnie policjanci z Komendy Stołecznej oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.
Policja stołeczna podkreśliła w swoim komunikacie, że tak szybkie zatrzymanie mężczyzny to efekt „zaangażowania i wytężonej pracy operacyjnej wielu policjantów”. Ponadto, jak podaje Komenda Stołeczna Policji, kluczowa okazała się „wnikliwa analiza innych zdarzeń”, która doprowadziła do przełomu w tej sprawie i pozwoliła na powiązanie sprawcy z incydentem na Wiejskiej.
Zatrzymany 44-letni Polak został to Krzysztof B., mieszkaniec powiatu łosickiego. Podejrzany ma usłyszeć zarzuty dotyczące zarówno próby podpalenia budynku, jak i gróźb karalnych.
Jak podaje „Rzeczpospolita”, Krzysztof B. nie jest nową postacią w policyjnych rejestrach. Mężczyzna był już zatrzymywany w maju tego roku w związku z poważnymi zarzutami: groźbami karalnymi opublikowanymi na portalu X (dawniej Twitter), które miały dotyczyć zabójstwa premiera Donalda Tuska. Ta wcześniejsza sprawa jest już na zaawansowanym etapie – akt oskarżenia w czerwcu trafił do sądu i jest obecnie rozpatrywany.
Wszystkie czynności śledcze w toku obu spraw są kontynuowane przez funkcjonariuszy KSP i prokuraturę w celu pełnego wyjaśnienia okoliczności i motywów działań 44-latka.