We Włochach powstanie nowy komisariat policji. Będzie kosztować ponad 25 mln zł

We Włochach trwa budowa nowego komisariatu policji. Inwestycja przy ul. Komitetu Obrony Robotników weszła w kolejny etap realizacji – po zakończeniu rozbiórek i robót ziemnych rozpoczęto prace konstrukcyjne. Obiekt ma być gotowy do końca 2026 roku.



Nowy budynek komisariatu powstaje na działce w miejscu, gdzie wcześniej znajdowały się starsze zabudowania. Obiekt został zaprojektowany w taki sposób, by wpisywał się w istniejącą linię zabudowy i dopasowywał kształtem do granic terenu. Projektanci postawili także na trwałe, odporne na warunki atmosferyczne materiały.

Budowa komisariatu. Prace budowlane postępują zgodnie z planem

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Komendy Stołecznej Policji, firma odpowiedzialna za realizację inwestycji zakończyła już prace rozbiórkowe oraz przeprowadziła wycinkę drzew. Wykonano także wykopy pod fundamenty, wzmocniono ściany wykopów i wylano konstrukcje żelbetowe fundamentów, ścian oraz stropów kondygnacji podziemnej i parteru.

Obecnie trwa szalowanie konstrukcji stropu nad parterem, wykonywane jest również zbrojenie i betonowanie. W piwnicach prowadzone są prace związane z dociepleniem ścian. W kolejnych miesiącach planowane jest wykonanie nowego zjazdu z drogi oraz przebudowa istniejącego. Teren wokół komisariatu zostanie zagospodarowany – przewidziano tu utwardzone drogi dla pieszych i rowerzystów. Ponadto przed budynkiem zaplanowano 17 miejsc postojowych, w tym dwa przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Koszt inwestycji wynosi niemal 25,5 miliona złotych. Zakończenie budowy zaplanowano na grudzień 2026 roku. Nowy komisariat ma poprawić warunki pracy funkcjonariuszy oraz zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców warszawskich Włoch.