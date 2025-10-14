Trwają prace przy budowie i modernizacji budynków Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Belwederskiej. Firma, która wygrała przetarg, rozebrała już stare obiekty i wykonała ściany szczelinowe. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2027 roku.



Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Komendy Stołecznej Policji, wkrótce rozpocznie się wykonywanie wykopu wewnątrz ścian szczelinowych oraz będą prowadzone dalsze prace rozbiórkowe.

Jaki jest planowany zakres prac?

Wszystko wskazuje na to, że siedziba Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KRP Warszawa I przy ul. Belwederskiej zmieni się nie do poznania. W ramach projektu przewidziano przebudowę i rozbudowę dotychczasowego budynku. Obiekt garażowo-administracyjny zyska funkcję administracyjno-biurową, a obok powstanie nowy, czteropiętrowy budynek biurowy z trzypoziomowym parkingiem podziemnym.

Stare ściany z powojennej odbudowy już zostały rozebrane ul. Belwederskiej 16 Foto: Komenda Stołeczna Policji

W planach jest też montaż masztu radiokomunikacyjnego do policyjnej łączności radiowej. Ponadto teren zostanie zagospodarowany oraz zostanie wykonana niezbędna infrastruktura techniczna.