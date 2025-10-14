Prace przy Belwederskiej 16 mają zakończyć się w 2027 roku
Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Komendy Stołecznej Policji, wkrótce rozpocznie się wykonywanie wykopu wewnątrz ścian szczelinowych oraz będą prowadzone dalsze prace rozbiórkowe.
Wszystko wskazuje na to, że siedziba Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KRP Warszawa I przy ul. Belwederskiej zmieni się nie do poznania. W ramach projektu przewidziano przebudowę i rozbudowę dotychczasowego budynku. Obiekt garażowo-administracyjny zyska funkcję administracyjno-biurową, a obok powstanie nowy, czteropiętrowy budynek biurowy z trzypoziomowym parkingiem podziemnym.
Stare ściany z powojennej odbudowy już zostały rozebrane ul. Belwederskiej 16
W planach jest też montaż masztu radiokomunikacyjnego do policyjnej łączności radiowej. Ponadto teren zostanie zagospodarowany oraz zostanie wykonana niezbędna infrastruktura techniczna.
W podziemiach zostanie naprawiona izolacja budynku
dynek przy Belwederskiej 16 ma ciekawą historię. Powstał około 1929 roku jako salon i warsztat samochodowy firmy „Auto Koncern”, zaprojektowany przez Edwarda Seydenbeutela zgodnie z zasadami funkcjonalizmu. Obiekt został zniszczony w czasie powstania warszawskiego, a następnie częściowo odbudowany w latach 40. XX wieku. Aktualnie prowadzone prace mają przywrócić mu dawny wygląd – odbudowana zostanie monumentalna attyka, przeszklona fasada i pierwotny kształt dachu nad halą garażową.
Trwają prace przygotowawcze pod nową część budynku
Łączna powierzchnia użytkowa nowych i odnowionych budynków wyniesie 8 492 m2, w tym 1 183,23 m2 powierzchni biurowej. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ponad 77 milionów złotych. Modernizacja przy ul. Belwederskiej 16 potrwa do września 2027 roku. Po zakończeniu prac obiekty zostaną przekazane do użytku śródmiejskiej Policji.
Modernizacja przy ul. Belwederskiej 16 ma zakończyć się za niecałe dwa lata