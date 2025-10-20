Ratuj życie! Brakuje grup 0 Rh- i B Rh

Krew to najcenniejszy dar, którego dostępność decyduje o życiu pacjentów po wypadkach i operacjach. Już w najbliższą sobotę, 25 października, mieszkańcy Ursynowa mają szansę wesprzeć Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.



Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów” apeluje o pomoc, zwłaszcza do posiadaczy deficytowych grup: 0 Rh- i B Rh-.

Gdzie i kiedy oddać krew na Ursynowie?

Zbiórka krwi odbędzie się w najbliższą sobotę, 25 października, w godz 9-14. Wydarzenie ma charakter stacjonarny i odbędzie się w sali 136 Urzędu Dzielnicy Ursynów (aleja KEN 61). To wspólna inicjatywa Klubu Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów” oraz Urzędu Dzielnicy.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie podkreśla, że zapasy są na krytycznie niskim poziomie, co bezpośrednio zagraża zdrowiu i życiu chorych. Każda oddana jednostka jest na wagę złota, ponieważ może uratować nawet trzy osoby.

Kto może zostać Honorowym Dawcą Krwi?

Krwiodawcą może zostać praktycznie każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat. Samo oddanie krwi to zaledwie kilkanaście minut poświęconego czasu, a efekt jest nieoceniony. W Polsce rocznie przeprowadza się około miliona transfuzji, za którymi stoją dramatyczne historie osób walczących o powrót do zdrowia – od ofiar wypadków po pacjentów onkologicznych.