Ratuj życie! Brakuje grup 0 Rh- i B Rh

Krwiodawcą może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat.
Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów” apeluje o pomoc, zwłaszcza do posiadaczy deficytowych grup: 0 Rh- i B Rh-.
Zbiórka krwi odbędzie się w najbliższą sobotę, 25 października, w godz 9-14. Wydarzenie ma charakter stacjonarny i odbędzie się w sali 136 Urzędu Dzielnicy Ursynów (aleja KEN 61). To wspólna inicjatywa Klubu Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów” oraz Urzędu Dzielnicy.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie podkreśla, że zapasy są na krytycznie niskim poziomie, co bezpośrednio zagraża zdrowiu i życiu chorych. Każda oddana jednostka jest na wagę złota, ponieważ może uratować nawet trzy osoby.
Krwiodawcą może zostać praktycznie każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat. Samo oddanie krwi to zaledwie kilkanaście minut poświęconego czasu, a efekt jest nieoceniony. W Polsce rocznie przeprowadza się około miliona transfuzji, za którymi stoją dramatyczne historie osób walczących o powrót do zdrowia – od ofiar wypadków po pacjentów onkologicznych.
Podczas sobotniej akcji na Ursynowie będzie również możliwość podjęcia innej ważnej misji. W czasie trwania zbiórki chętni będą mogli zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS Polska. Rejestracja jest szansą na uratowanie życia dla osób walczących z nowotworami krwi.
Organizator akcji, Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów”, działa od 2017 roku i zrzesza już ponad 70 członków. Klub aktywnie promuje ideę krwiodawstwa na terenie dzielnicy. Wszystkich zainteresowanych wsparciem inicjatywy lub chęcią dołączenia do grona Honorowych Dawców Krwi, zapraszamy do odwiedzenia strony klubu.