Modernizacja szpitali i przychodni w Warszawie. Radni zatwierdzili 15 mln zł dotacji zdrowotnej

Stołeczni radni uchwalili wczoraj dotację 15 mln zł na remonty Szpitala Bielańskiego i miejskich przychodni oraz znacząco zwiększyli budżet na nowy program bezpłatnych szczepień przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM).



Wczorajsza kluczowa decyzja rady miasta o przyznaniu 15 mln zł dotacji na poprawę miejskiej infrastruktury zdrowotnej oraz zwiększeniu puli pieniędzy na profilaktykę jest wyrazem troski o zdrowie i większy komfort opieki medycznej dla mieszkańców stolicy. Jak informuje Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, miasto przeznaczy pieniądze na remont oddziału neurochirurgii oraz poprawę placówek blisko domu. Dodała również, że budżet na nieodpłatne szczepienia przeciw KZM został niemal dwukrotnie zwiększony, osiągając łącznie 7,5 mln zł na 3-letnią edycję programu.

Nowy impuls dla szpitali

Z pakietu 15 milionów złotych na remonty, 5 milionów zł trafi bezpośrednio do miejskich szpitali, umożliwiając strategiczne inwestycje.

Szpital Bielański otrzyma dodatkowe 3 mln zł, które zostaną przeznaczone m.in. na gruntowny remont oddziału neurochirurgicznego. Jest to istotne wzmocnienie, biorąc pod uwagę specjalizację placówki w operacyjnym leczeniu tętniaków mózgu, skomplikowanych operacjach kręgosłupa oraz leczeniu trudno dostępnych nowotworów podstawy czaszki.

Równie ważna inwestycja dotyczy Szpitala Specjalistycznego im. św. Rodziny przy ul. Madalińskiego. Placówka ta otrzyma z budżetu miasta niemal 2 mln zł na modernizację infrastruktury związanej z opieką nad matką i dzieckiem. Pieniądze te pozwolą na remont części oddziału położnictwa oraz bloku porodowego.