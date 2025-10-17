Modernizacja szpitali i przychodni w Warszawie. Radni zatwierdzili 15 mln zł dotacji zdrowotnej

Szpital Bielański otrzyma dodatkowe 3 mln zł, które zostaną przeznaczone m.in. na gruntowny remont oddziału neurochirurgicznego.
Wczorajsza kluczowa decyzja rady miasta o przyznaniu 15 mln zł dotacji na poprawę miejskiej infrastruktury zdrowotnej oraz zwiększeniu puli pieniędzy na profilaktykę jest wyrazem troski o zdrowie i większy komfort opieki medycznej dla mieszkańców stolicy. Jak informuje Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, miasto przeznaczy pieniądze na remont oddziału neurochirurgii oraz poprawę placówek blisko domu. Dodała również, że budżet na nieodpłatne szczepienia przeciw KZM został niemal dwukrotnie zwiększony, osiągając łącznie 7,5 mln zł na 3-letnią edycję programu.
Z pakietu 15 milionów złotych na remonty, 5 milionów zł trafi bezpośrednio do miejskich szpitali, umożliwiając strategiczne inwestycje.
Szpital Bielański otrzyma dodatkowe 3 mln zł, które zostaną przeznaczone m.in. na gruntowny remont oddziału neurochirurgicznego. Jest to istotne wzmocnienie, biorąc pod uwagę specjalizację placówki w operacyjnym leczeniu tętniaków mózgu, skomplikowanych operacjach kręgosłupa oraz leczeniu trudno dostępnych nowotworów podstawy czaszki.
Równie ważna inwestycja dotyczy Szpitala Specjalistycznego im. św. Rodziny przy ul. Madalińskiego. Placówka ta otrzyma z budżetu miasta niemal 2 mln zł na modernizację infrastruktury związanej z opieką nad matką i dzieckiem. Pieniądze te pozwolą na remont części oddziału położnictwa oraz bloku porodowego.
Główna część dotacji – 10 mln zł – została przeznaczona na remonty infrastruktury podstawowej, czyli 22 dzielnicowych przychodni zdrowia. Władze miasta podkreślają, że celem jest zapewnienie warszawiakom dostępu do opieki medycznej możliwie blisko miejsca zamieszkania.
Pieniądze pozwolą na remonty części gabinetów lekarskich, poczekalni, a także na poprawę dostępności architektonicznej poprzez renowację schodów, podjazdów i chodników. Konkretne środki, ponad 1,2 mln zł, trafią do placówek przy ul. Malczewskiego, Soczi i Jadźwingów. Remonty pomieszczeń przejdą także poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, pediatryczne, chirurgiczne i ginekologiczne przy ul. Zawiszków (koszt 700 tys. zł).
Ponadto, inwestycje obejmą przychodnie przy ul. Szczęśliwickiej (remont II piętra), Sosnkowskiego, Jagiellońskiej, Saskiej i Romera. Środki z dotacji umożliwią również:
• Remont konstrukcji i pokrycia dachu w przychodni przy ul. Elbląskiej 35.
• Remont pomieszczeń oraz części elewacji w przychodni przy ul. Grzybowskiej 34.
W związku z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, miasto podjęło decyzję o znaczącym wzmocnieniu programu nieodpłatnych szczepień przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM). Budżet na zakup szczepionek został ponad dwukrotnie zwiększony.
Jak podkreśla Jarosław Jóźwiak, przewodniczący Komisji Zdrowia Rady m.st. Warszawy, jeszcze w tym roku pula pieniędzy na realizację programu wzrośnie z 1 mln zł do 2,5 mln zł. Co szczególnie istotne dla warszawiaków – miasto finansuje pełen schemat szczepienia, czyli wszystkie trzy dawki. Program skierowany jest do osób w wieku 20-59 lat, a łączny budżet na jego 3-letnią edycję wynosi 7,5 mln zł.
Decyzja o zwiększeniu środków na profilaktykę ma solidne podstawy epidemiologiczne. Jak przypominają władze miasta, łagodne zimy sprawiają, że kleszcze są aktywne niemal przez cały rok, co zwiększa narażenie na choroby przez nie przenoszone.
Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) jest chorobą zakaźną ośrodkowego układu nerwowego, która może prowadzić do poważnych i trwałych powikłań: neurologicznych, psychiatrycznych, a nawet zgonu. Zarażenie następuje w wyniku ukłucia przez zakażonego kleszcza. Z uwagi na brak skutecznego leku (stosuje się jedynie leki przeciwzapalne i przeciwbólowe), duży odsetek chorych wymaga długiej hospitalizacji i następującej po niej rehabilitacji.
Pakiet miejskich inwestycji łączy zatem trzy filary: zaawansowane leczenie specjalistyczne w szpitalach, poprawę opieki podstawowej w przychodniach oraz kluczową profilaktykę w postaci programu szczepień.