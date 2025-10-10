Warszawiacy namawiani do szczepień. Miasto rozpoczyna współpracę z Sanepidem

W 2024 roku odnotowano 11-krotny wzrost zakażeń odrą w Warszawie
Stołeczny Ratusz podpisał porozumienie o współpracy z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie. Celem sojuszu jest uruchomienie wspólnej kampanii pod hasłem „Zaszczep się na zdrowie”, mającej na celu promowanie szczepień ochronnych wśród mieszkańców stolicy.
W ramach akcji warszawiacy dowiedzą się, dlaczego szczepienia są niezbędne, jakie pozycje w Kalendarzu Szczepień są obowiązkowe, a jakie zalecane, oraz kto i w jakich warunkach może skorzystać z bezpłatnych programów miejskich.
Jak podkreśla Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, szczepionki działają jak „tarcza ochronna” i stanowią „najskuteczniejszy oraz najbardziej efektywny sposób zapobiegania” wielu chorobom zakaźnym. To kontynuacja działań zainicjowanych latem tego roku, kiedy to miasto zachęcało do szczepień przed podróżami do krajów egzotycznych.
Skuteczność szczepień opiera się na twardych danych historycznych i medycznych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że w ciągu ostatnich 50 lat szczepionki uratowały życie ponad 150 mln osób, a dzięki kontynuacji programów prognozuje się, że w latach 2019-2030 uda się ocalić życie kolejnym 120 mln ludzi.
Zanim szczepionki zostaną dopuszczone do użytku, przechodzą rygorystyczne badania potwierdzające ich skuteczność i bezpieczeństwo. Nowoczesne preparaty są dobrze tolerowane, a niepożądane efekty uboczne występują bardzo rzadko.
Sanepid zwraca uwagę, że szczepienia okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych, chroniąc nas przed 26 różnymi schorzeniami. To właśnie dzięki nim udało się wykorzenić ospę prawdziwą, największą plagę ludzkości. Powszechne szczepienia doprowadziły w Polsce do znacznego ograniczenia ryzyka zachorowania i powikłań m.in. w przebiegu błonicy, poliomyelitis, krztuśca, odry oraz wirusowego zapalenia wątroby typu B.
Co istotne, szczepienia nie tylko chronią osobę zaszczepioną, ale także budują tzw. odporność populacyjną (zbiorowiskową). Zależność jest prosta: im więcej osób zaszczepionych, tym wyższa odporność danej grupy, co chroni również tych, którzy z różnych względów (np. przewlekłe choroby, wiek niemowlęcy) nie mogli zostać zaszczepieni.
Dane statystyczne wskazują na potrzebę zintensyfikowania działań edukacyjnych. Raport Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych z września 2025 r. alarmuje, że w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, Polska zmaga się z bardzo niskim poziomem wyszczepialności.
Przykładem jest szczepienie przeciwko grypie – w poprzednim sezonie zaszczepiło się tylko 5 proc. Polaków, plasując kraj na przedostatnim miejscu w UE. Konsekwencje są poważne: z powodu grypy w zeszłym roku zmarło w Polsce aż 1 tys. osób, głównie w wieku powyżej 60 lat. Dodatkowo, powikłania po pneumokokach spowodowały tysiące hospitalizacji, a tylko w pierwszym kwartale 2025 roku zarejestrowano około 1,3 tys. przypadków.
Kolejnym niepokojącym obszarem jest wyszczepialność przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Mimo refundacji dla dzieci i młodzieży w wieku 9-14 lat, odsetek zaszczepionych osób w tej grupie wiekowej wynosi niecałe 15% (stan na sierpień 2025 r.). Przypomnijmy, że HPV jest przyczyną niemal 100 proc. przypadków raka szyjki macicy oraz innych groźnych nowotworów.
Alarmujące są również dane dotyczące Warszawy. W 2024 roku odnotowano 11-krotny wzrost zakażeń odrą w porównaniu z rokiem 2023. Jednocześnie warszawski Sanepid zarejestrował najwyższy od 20 lat wynik zapadalności na krztusiec na terenie stolicy. W świetle tych danych, Jarosław Józwiak, przewodniczący Komisji Zdrowia w Radzie m.st. Warszawy, wyraził nadzieję, że większa wiedza na temat szczepień przełoży się na promocję i wykorzystanie miejskich programów bezpłatnych szczepień.
W trosce o zdrowie mieszkańców, miasto finansuje z własnego budżetu szereg programów szczepień, skrojonych na potrzeby osób w różnym wieku i o różnym profilu zdrowotnym:
1. Meningokoki:
2. Kleszczowe Zapalenie Mózgu (KZM):
3. Pneumokoki dla pacjentów onkologicznych:
4. Półpasiec:
W obliczu narastających zagrożeń ze strony chorób zakaźnych, władze miasta apelują do mieszkańców o odpowiedzialność i skorzystanie z dostępnych form ochrony.