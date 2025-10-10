Warszawiacy namawiani do szczepień. Miasto rozpoczyna współpracę z Sanepidem

Stołeczny Ratusz i Sanepid rozpoczynają szeroko zakrojoną kampanię edukacyjną, by podnieść poziom wyszczepialności i promować bezpłatne miejskie programy. Alarmujące dane stawiają Polskę w ogonie Europy w walce z chorobami zakaźnymi.



Stołeczny Ratusz podpisał porozumienie o współpracy z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie. Celem sojuszu jest uruchomienie wspólnej kampanii pod hasłem „Zaszczep się na zdrowie”, mającej na celu promowanie szczepień ochronnych wśród mieszkańców stolicy.

W ramach akcji warszawiacy dowiedzą się, dlaczego szczepienia są niezbędne, jakie pozycje w Kalendarzu Szczepień są obowiązkowe, a jakie zalecane, oraz kto i w jakich warunkach może skorzystać z bezpłatnych programów miejskich.

Jak podkreśla Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, szczepionki działają jak „tarcza ochronna” i stanowią „najskuteczniejszy oraz najbardziej efektywny sposób zapobiegania” wielu chorobom zakaźnym. To kontynuacja działań zainicjowanych latem tego roku, kiedy to miasto zachęcało do szczepień przed podróżami do krajów egzotycznych.

Szczepionki narzędziem do ratowania życia

Skuteczność szczepień opiera się na twardych danych historycznych i medycznych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że w ciągu ostatnich 50 lat szczepionki uratowały życie ponad 150 mln osób, a dzięki kontynuacji programów prognozuje się, że w latach 2019-2030 uda się ocalić życie kolejnym 120 mln ludzi.