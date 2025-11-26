Nowe oblicze H&M w Złotych Tarasach

kasy samoobsługowe,

automaty paczkowe,

bardziej intuicyjny układ przestrzeni zakupowej.

Premiera kolekcji H&M Holiday 2025

Otwarcie salonu zbiegło się z premierą najnowszej kolekcji H&M Holiday 2025, inspirowanej świątecznym glamour, blaskiem i radosnym stylem. Klienci znajdą w niej propozycje dla kobiet, mężczyzn i dzieci – idealne na nadchodzący sezon zimowych uroczystości.

Atrakcje dla klubowiczów i spotkanie z Dawidem Ryskim

W dniach 28 i 29 listopada marka przygotowała specjalne niespodzianki dla uczestników programu lojalnościowego H&M. Wśród prezentów znajdą się:

Reklama Reklama

limitowane pocztówki,

koszulki,

torby z grafikami autorstwa Dawida Ryskiego, znanego warszawskiego ilustratora.

Co więcej, 28 listopada w godz. 10:45-13 artysta będzie obecny w sklepie, aby spotkać się z klientami.

Dodatkowo H&M, we współpracy z The Cool Cat, przygotował wyjątkowy poczęstunek – japońskie onigiri oraz organiczną kombuchę. Oferta będzie dostępna dla klubowiczów po spełnieniu określonych warunków zakupowych.