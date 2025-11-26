0.8°C
Życie Warszawy

Nowe oblicze H&M w Złotych Tarasach

Publikacja: 26.11.2025 18:25

Oficjalnemu otwarciu salonu H&M w Złotych Tarasach będzie towarzyszyć wiele atrakcji

Foto: mat. pras.

M.B.
Salon H&M w Złotych Tarasach przeszedł metamorfozę i powraca jako pierwszy flagowy sklep marki w nowym formacie w całej Europie Wschodniej. Na odwiedzających od piątku, 28 listopada 2025 roku, od godz. 9 czeka sklep z odświeżonym designem, nowe udogodnienia, a także liczne atrakcje z okazji ponownego otwarcia.

Sklep, działający w Złotych Tarasach od 2007 roku, został całkowicie przeprojektowany według najnowszych standardów marki. W przestrzeni o powierzchni 2 200 mkw. klienci znajdą trzy główne działy:

  • damski, z poszerzoną ofertą H&M Move,
  • męski,
  • dziecięcy.

Nowy format flagowy to nie tylko świeży wygląd i nowoczesna aranżacja. To przede wszystkim większa wygoda zakupów. Na klientów czekają:

  • kasy samoobsługowe,
  • automaty paczkowe,
  • bardziej intuicyjny układ przestrzeni zakupowej.

Premiera kolekcji H&M Holiday 2025

Otwarcie salonu zbiegło się z premierą najnowszej kolekcji H&M Holiday 2025, inspirowanej świątecznym glamour, blaskiem i radosnym stylem. Klienci znajdą w niej propozycje dla kobiet, mężczyzn i dzieci – idealne na nadchodzący sezon zimowych uroczystości.

Atrakcje dla klubowiczów i spotkanie z Dawidem Ryskim

W dniach 28 i 29 listopada marka przygotowała specjalne niespodzianki dla uczestników programu lojalnościowego H&M. Wśród prezentów znajdą się:

  • limitowane pocztówki,
  • koszulki,
  • torby z grafikami autorstwa Dawida Ryskiego, znanego warszawskiego ilustratora.

Co więcej, 28 listopada w godz. 10:45-13 artysta będzie obecny w sklepie, aby spotkać się z klientami.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

