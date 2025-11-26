Nowe oblicze H&M w Złotych Tarasach

Oficjalnemu otwarciu salonu H&M w Złotych Tarasach będzie towarzyszyć wiele atrakcji
Sklep, działający w Złotych Tarasach od 2007 roku, został całkowicie przeprojektowany według najnowszych standardów marki. W przestrzeni o powierzchni 2 200 mkw. klienci znajdą trzy główne działy:
Nowy format flagowy to nie tylko świeży wygląd i nowoczesna aranżacja. To przede wszystkim większa wygoda zakupów. Na klientów czekają:
Otwarcie salonu zbiegło się z premierą najnowszej kolekcji H&M Holiday 2025, inspirowanej świątecznym glamour, blaskiem i radosnym stylem. Klienci znajdą w niej propozycje dla kobiet, mężczyzn i dzieci – idealne na nadchodzący sezon zimowych uroczystości.
W dniach 28 i 29 listopada marka przygotowała specjalne niespodzianki dla uczestników programu lojalnościowego H&M. Wśród prezentów znajdą się:
Co więcej, 28 listopada w godz. 10:45-13 artysta będzie obecny w sklepie, aby spotkać się z klientami.
Dodatkowo H&M, we współpracy z The Cool Cat, przygotował wyjątkowy poczęstunek – japońskie onigiri oraz organiczną kombuchę. Oferta będzie dostępna dla klubowiczów po spełnieniu określonych warunków zakupowych.