Coraz mniej aptek w województwie mazowieckim

Apteka
Zarówno liczba aptek, jak i punktów aptecznych ogółem w województwie była niższa niż w 2023 r. (odpowiednio o 1,6 proc. i 0,8 proc.).
Jak tłumaczy urząd statystyczny, apteka ogólnodostępna jest przeznaczona do zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne, produkty posiadające wymagane prawem atesty lub zezwolenia. Jest to równocześnie miejsce udzielania informacji o produktach leczniczych oraz wyrobach medycznych.
Natomiast punkty apteczne to placówki, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi, głównie na wsi. Według prawa farmaceutycznego - punkty mogą być usytuowane jedynie na terenach wiejskich, jeśli na terenie danej wsi nie jest prowadzona apteka ogólnodostępna.
W 2024 r. w miastach województwa mazowieckiego znajdowało się łącznie 1322 apteki i punkty apteczne, a na wsi 350. W miastach na jedną aptekę i punk apteczny w 2024 r. przypadało 2700 osób, a na wsi – 5541.
Wśród powiatów województwa mazowieckiego to w powiecie siedleckim na 1 aptekę i punkt apteczny przypadało najwięcej osób – 5746, a najmniej w Ostrołęce – 1987. W większości powiatów liczba ludności przypadająca na 1 taką placówkę zawierała się przedziale od 3000 do 3999 osób.
Spadła liczba pracujących w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych w stosunku do 2023 r. o 9,8%. W tych placówkach pracowało łącznie 8121 osób, z tego 4086 magistrów farmacji i 4035 techników farmaceutycznych. W obydwu zawodach większość pracujących stanowiły kobiety.
Sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych z wykorzystaniem strony internetowej prowadziło ogółem 50 aptek ogólnodostępnych na Mazowszu, punkty apteczne nie prowadziły takiej formy sprzedaży.