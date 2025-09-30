Coraz mniej aptek w województwie mazowieckim

Na terenie województwa mazowieckiego w 2024 r. działało 1548 aptek ogólnodostępnych oraz 124 punkty apteczne – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie.



Zarówno liczba aptek, jak i punktów aptecznych ogółem w województwie była niższa niż w 2023 r. (odpowiednio o 1,6 proc. i 0,8 proc.).

Czym jest apteka ogólnodostępna, a czym punkt apteczny?

Jak tłumaczy urząd statystyczny, apteka ogólnodostępna jest przeznaczona do zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne, produkty posiadające wymagane prawem atesty lub zezwolenia. Jest to równocześnie miejsce udzielania informacji o produktach leczniczych oraz wyrobach medycznych.

Natomiast punkty apteczne to placówki, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi, głównie na wsi. Według prawa farmaceutycznego - punkty mogą być usytuowane jedynie na terenach wiejskich, jeśli na terenie danej wsi nie jest prowadzona apteka ogólnodostępna.

Ponad 5,5 tys. osób na jedną aptekę

W 2024 r. w miastach województwa mazowieckiego znajdowało się łącznie 1322 apteki i punkty apteczne, a na wsi 350. W miastach na jedną aptekę i punk apteczny w 2024 r. przypadało 2700 osób, a na wsi – 5541.