Życie Warszawy

Coraz mniej aptek w województwie mazowieckim

Publikacja: 30.09.2025 11:44

Apteka

Apteka

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

rbi
Na terenie województwa mazowieckiego w 2024 r. działało 1548 aptek ogólnodostępnych oraz 124 punkty apteczne – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie.

Zarówno liczba aptek, jak i punktów aptecznych ogółem w województwie była niższa niż w 2023 r. (odpowiednio o 1,6 proc. i 0,8 proc.).

Czym jest apteka ogólnodostępna, a czym punkt apteczny?

Jak tłumaczy urząd statystyczny, apteka ogólnodostępna jest przeznaczona do zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne, produkty posiadające wymagane prawem atesty lub zezwolenia. Jest to równocześnie miejsce udzielania informacji o produktach leczniczych oraz wyrobach medycznych.

Natomiast punkty apteczne to placówki, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi, głównie na wsi. Według prawa farmaceutycznego - punkty mogą być usytuowane jedynie na terenach wiejskich, jeśli na terenie danej wsi nie jest prowadzona apteka ogólnodostępna.

Ponad 5,5 tys. osób na jedną aptekę

W 2024 r. w miastach województwa mazowieckiego znajdowało się łącznie 1322 apteki i punkty apteczne, a na wsi 350. W miastach na jedną aptekę i punk apteczny w 2024 r. przypadało 2700 osób, a na wsi – 5541.

Wśród powiatów województwa mazowieckiego to w powiecie siedleckim na 1 aptekę i punkt apteczny przypadało najwięcej osób – 5746, a najmniej w Ostrołęce – 1987. W większości powiatów liczba ludności przypadająca na 1 taką placówkę zawierała się przedziale od 3000 do 3999 osób.

Spadła liczba pracujących w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych w stosunku do 2023 r. o 9,8%. W tych placówkach pracowało łącznie 8121 osób, z tego 4086 magistrów farmacji i 4035 techników farmaceutycznych. W obydwu zawodach większość pracujących stanowiły kobiety.

Sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych z wykorzystaniem strony internetowej prowadziło ogółem 50 aptek ogólnodostępnych na Mazowszu, punkty apteczne nie prowadziły takiej formy sprzedaży.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

