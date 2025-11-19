Konkurs na gastronomię na kółkach w stołecznych parkach

Zarząd Zieleni Warszawy (ZZW) ogłosił nowy konkurs na dzierżawę miejsc pod mobilną działalność gastronomiczną, prowadzoną z wózków i rowerów w parkach na Ochocie i Śródmieściu. W tym roku zmieniono zasady względem lat ubiegłych.



Inicjatywa jest odpowiedzią na potrzeby lokalnych przedsiębiorców i ma na celu uregulowanie oraz wspieranie legalnej sprzedaży w czterech popularnych parkach. Konkurs obejmuje 18 lokalizacji.

Zarząd Zieleni Warszawy wprowadził szereg ułatwień dla przedsiębiorców w nowym konkursie na dzierżawę punktów w Ogrodzie Saskim, Ogrodzie Krasińskich, Parku Agrykola oraz na Polu Mokotowskim. Kluczowe zmiany obejmują wydłużenie umów do trzech lat oraz dopasowanie opłat czynszowych do specyfiki sezonowej branży.

Ułatwienia dla lokalnych przedsiębiorców

Zarząd Zieleni Warszawy podkreśla, że zmiany w regulaminie konkursu zostały wypracowane w dialogu z przedsiębiorcami, aby lepiej odpowiadać na ich potrzeby i wspierać lokalną, legalną działalność. Wprowadzone udogodnienia mają zachęcić do udziału i ułatwić prowadzenie biznesu: