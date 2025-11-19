1.2°C
Życie Warszawy

Konkurs na gastronomię na kółkach w stołecznych parkach

Publikacja: 19.11.2025 16:00

Kupując u przedsiębiorców, których wózki i rowery mają zielone naklejki z napisem „Myślę lokalnie, działam tu legalnie” (oraz logo ZZW) klienci wspierają lokalne, legalne firmy.

Foto: Krzysztof Babicki

M.B.
Zarząd Zieleni Warszawy (ZZW) ogłosił nowy konkurs na dzierżawę miejsc pod mobilną działalność gastronomiczną, prowadzoną z wózków i rowerów w parkach na Ochocie i Śródmieściu. W tym roku zmieniono zasady względem lat ubiegłych.

Inicjatywa jest odpowiedzią na potrzeby lokalnych przedsiębiorców i ma na celu uregulowanie oraz wspieranie legalnej sprzedaży w czterech popularnych parkach. Konkurs obejmuje 18 lokalizacji.

 Zarząd Zieleni Warszawy wprowadził szereg ułatwień dla przedsiębiorców w nowym konkursie na dzierżawę punktów w Ogrodzie Saskim, Ogrodzie Krasińskich, Parku Agrykola oraz na Polu Mokotowskim. Kluczowe zmiany obejmują wydłużenie umów do trzech lat oraz dopasowanie opłat czynszowych do specyfiki sezonowej branży.

Ułatwienia dla lokalnych przedsiębiorców

Zarząd Zieleni Warszawy podkreśla, że zmiany w regulaminie konkursu zostały wypracowane w dialogu z przedsiębiorcami, aby lepiej odpowiadać na ich potrzeby i wspierać lokalną, legalną działalność. Wprowadzone udogodnienia mają zachęcić do udziału i ułatwić prowadzenie biznesu:

  • Wydłużenie Okresu Dzierżawy: Umowy będą obowiązywały przez okres do trzech lat, co zapewnia przedsiębiorcom większą stabilność. 
  • Szybsze Ogłoszenie: Konkurs ogłoszono wcześniej, co ma skrócić przerwę między sezonami i umożliwić szybsze zawarcie nowych umów. 
  • Zwiększenie i Zmiana Lokalizacji: Zwiększono liczbę dostępnych punktów oraz zmieniono ich położenie, uwzględniając sugestie przedsiębiorców. 
  • Stały Czynsz Wywoławczy: Opłata wywoławcza pozostaje bez zmian. 
  • Podział na Asortyment: Wprowadzono podział lokalizacji ze względu na rodzaj sprzedawanego asortymentu. To rozwiązanie pozwoli na zwolnienie z opłat czynszowych przedsiębiorców, których działalność ma charakter sezonowy, np. sprzedawców lodów, nieprowadzących sprzedaży w miesiącach zimowych.
Konkurs dotyczy dzierżawy łącznie 18 punktów gastronomicznych w czterech popularnych parkach: Ogrodzie Saskim, Ogrodzie Krasińskich, Parku Agrykola i Parku Pole Mokotowskie.

Akcja „Myślę lokalnie, działam tu legalnie”

Wraz z uruchomieniem konkursu, Zarząd Zieleni Warszawy promuje akcję społeczną „Myślę lokalnie, działam tu legalnie”.

Dzięki tym działaniom klienci już wkrótce będą mogli korzystać z oferty gastronomicznej w parkach. Kupując u przedsiębiorców, których wózki i rowery są oznaczone zielonymi naklejkami z logo ZZW i hasłem „Myślę lokalnie, działam tu legalnie”, mieszkańcy i turyści mogą świadomie wspierać legalne lokalne firmy.

Po więcej szczegółów oraz wymagane formularze należy zajrzeć na stronę Zarządu Zieleni Warszawy.

Źródło: zyciewarszawy.pl

