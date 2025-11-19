Konkurs na gastronomię na kółkach w stołecznych parkach

Kupując u przedsiębiorców, których wózki i rowery mają zielone naklejki z napisem „Myślę lokalnie, działam tu legalnie” (oraz logo ZZW) klienci wspierają lokalne, legalne firmy.
Inicjatywa jest odpowiedzią na potrzeby lokalnych przedsiębiorców i ma na celu uregulowanie oraz wspieranie legalnej sprzedaży w czterech popularnych parkach. Konkurs obejmuje 18 lokalizacji.
Zarząd Zieleni Warszawy wprowadził szereg ułatwień dla przedsiębiorców w nowym konkursie na dzierżawę punktów w Ogrodzie Saskim, Ogrodzie Krasińskich, Parku Agrykola oraz na Polu Mokotowskim. Kluczowe zmiany obejmują wydłużenie umów do trzech lat oraz dopasowanie opłat czynszowych do specyfiki sezonowej branży.
Zarząd Zieleni Warszawy podkreśla, że zmiany w regulaminie konkursu zostały wypracowane w dialogu z przedsiębiorcami, aby lepiej odpowiadać na ich potrzeby i wspierać lokalną, legalną działalność. Wprowadzone udogodnienia mają zachęcić do udziału i ułatwić prowadzenie biznesu:
Konkurs dotyczy dzierżawy łącznie 18 punktów gastronomicznych w czterech popularnych parkach: Ogrodzie Saskim, Ogrodzie Krasińskich, Parku Agrykola i Parku Pole Mokotowskie.
Wraz z uruchomieniem konkursu, Zarząd Zieleni Warszawy promuje akcję społeczną „Myślę lokalnie, działam tu legalnie”.
Dzięki tym działaniom klienci już wkrótce będą mogli korzystać z oferty gastronomicznej w parkach. Kupując u przedsiębiorców, których wózki i rowery są oznaczone zielonymi naklejkami z logo ZZW i hasłem „Myślę lokalnie, działam tu legalnie”, mieszkańcy i turyści mogą świadomie wspierać legalne lokalne firmy.
Po więcej szczegółów oraz wymagane formularze należy zajrzeć na stronę Zarządu Zieleni Warszawy.