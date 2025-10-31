Myślące latarnie. Pole Mokotowskie poligonem dla nowej technologii

Na Polu Mokotowskim trwają testy innowacyjnego oświetlenia nadążnego, które dostosowuje się do obecności pieszych i rowerzystów. To rozwiązanie ma przynieść znaczne korzyści finansowe i środowiskowe, a w przyszłości stać się częścią miejskiego systemu sterowania oświetleniem.



Czy latarnie w parkach muszą świecić z pełną mocą przez całą noc, nawet gdy panuje spokój? Stołeczni urzędnicy wraz z firmą LUG Light Factory mówią: nie. Wzdłuż głównej alei w śródmiejskiej części Pola Mokotowskiego testowane jest właśnie oświetlenie nadążne.

W tej samje alejce Pola Mokotowskiego po wykryciu ruchu robi się od razu jaśniej Foto: mat. pras.

Technologia ta jest idealna dla terenów parkowych, gdzie ruch pieszy i rowerowy nocą naturalnie maleje. Gdy nikt nie idzie ani nie jedzie, oprawy oświetleniowe przygasają, zużywając mniej prądu. Natomiast gdy tylko czujniki wykryją ruch pieszego lub rowerzysty, oprawa wraz z dwiema następnymi automatycznie rozświetla się "jak na zawołanie".

Takie rozwiązanie pozwala na znaczną oszczędność energii elektrycznej, jednocześnie utrzymując wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkowników parku.