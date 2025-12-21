Warszawa ogłasza nabór uzupełniający na ławników sądowych

Prezydent m.st. Warszawy ogłosił czwarty nabór uzupełniający kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.



Poszukiwane są osoby do orzekania w sądach okręgowych oraz rejonowych, w tym w wydziałach zajmujących się sprawami z zakresu prawa pracy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 lutego 2026 roku.

Wolne miejsca w warszawskich sądach

W ramach obecnego naboru zapotrzebowanie zgłosiło kilkanaście jednostek wymiaru sprawiedliwości. Największa liczba wakatów dotyczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w sprawach z zakresu prawa pracy, gdzie poszukiwanych jest 70 ławników. Znaczne zapotrzebowanie wykazuje również Sąd Okręgowy Warszawa-Praga (59 osób) oraz Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w sprawach pracowniczych (38 osób).

finanse Ile zarabia ławnik? Ławnik w sądzie zarabia rekompensatę za dzień pracy w wysokości 2,64 proc. podstawy wynagrodzenia sędziego, co przekłada się na kwotę około 140-150 zł za dzień (według danych z 2024/2025), plus zwrot kosztów dojazdu (ryczałt 0,25 proc. podstawy lub zwrot za paliwo/bilety). Działalność ławnika jest honorowa, a maksymalnie można być wyznaczonym na 12 dni w roku, nie jest to stałe źródło dochodu.

Zgodnie z przepisami ustawy o ustroju sądów powszechnych, kandydaci do orzekania w sprawach pracowniczych powinni wykazywać się szczególną znajomością spraw tej grupy zawodowej. Pozostałe miejsca czekają na kandydatów między innymi w sądach rejonowych dla Mokotowa, Woli, Żoliborza oraz Pragi-Południe i Północ.

Wymagane dokumenty i formalności

Osoby ubiegające się o funkcję ławnika muszą złożyć kartę zgłoszenia sporządzoną według nowego wzoru obowiązującego od 5 listopada 2022 roku. Dokument ten można pobrać w Biurze Rady m.st. Warszawy, w urzędach dzielnic lub ze strony internetowej Rady Warszawy.