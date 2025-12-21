Warszawa ogłasza nabór uzupełniający na ławników sądowych

Zaświadczenie o niekaralności przedstawiane przez kandydata na ławnika nie może być wystawione wcześniej, niż 30 dni przed zgłoszeniem
Poszukiwane są osoby do orzekania w sądach okręgowych oraz rejonowych, w tym w wydziałach zajmujących się sprawami z zakresu prawa pracy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 lutego 2026 roku.
W ramach obecnego naboru zapotrzebowanie zgłosiło kilkanaście jednostek wymiaru sprawiedliwości. Największa liczba wakatów dotyczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w sprawach z zakresu prawa pracy, gdzie poszukiwanych jest 70 ławników. Znaczne zapotrzebowanie wykazuje również Sąd Okręgowy Warszawa-Praga (59 osób) oraz Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w sprawach pracowniczych (38 osób).
Ławnik w sądzie zarabia rekompensatę za dzień pracy w wysokości 2,64 proc. podstawy wynagrodzenia sędziego, co przekłada się na kwotę około 140-150 zł za dzień (według danych z 2024/2025), plus zwrot kosztów dojazdu (ryczałt 0,25 proc. podstawy lub zwrot za paliwo/bilety). Działalność ławnika jest honorowa, a maksymalnie można być wyznaczonym na 12 dni w roku, nie jest to stałe źródło dochodu.
Zgodnie z przepisami ustawy o ustroju sądów powszechnych, kandydaci do orzekania w sprawach pracowniczych powinni wykazywać się szczególną znajomością spraw tej grupy zawodowej. Pozostałe miejsca czekają na kandydatów między innymi w sądach rejonowych dla Mokotowa, Woli, Żoliborza oraz Pragi-Południe i Północ.
Osoby ubiegające się o funkcję ławnika muszą złożyć kartę zgłoszenia sporządzoną według nowego wzoru obowiązującego od 5 listopada 2022 roku. Dokument ten można pobrać w Biurze Rady m.st. Warszawy, w urzędach dzielnic lub ze strony internetowej Rady Warszawy.
Kandydatury mogą być zgłaszane przez uprawnione podmioty, do których należą między innymi stowarzyszenia, organizacje zawodowe i społeczne oraz grupy co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących stale na terenie gminy. W przypadku zgłoszeń obywatelskich konieczne jest dołączenie listy podpisów z numerami PESEL osób popierających kandydata.
Kompletne zgłoszenia można składać osobiście w Biurze Rady m.st. Warszawy mieszczącym się w Pałacu Kultury i Nauki przy pl. Defilad 1 (pokój 2009) w godz. 8-16. Istnieje również możliwość przesłania dokumentów pocztą na adres Urzędu m.st. Warszawy przy Alejach Jerozolimskich 44 z odpowiednim dopiskiem na kopercie. Należy pamiętać, że o dotrzymaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu dokumentacji do urzędu, a nie data stempla pocztowego.
Dodatkowe informacje na temat procedury naboru można uzyskać telefonicznie u pracowników Biura Rady m.st. Warszawy. Szczegółowe klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.