Flagi na warszawskich autobusach i urzędach. Kiedy muszą zostać wywieszone?

Święto Miasta Stołecznego Warszawy, Dzień Seniorów Warszawskich, Dzień Nauki Polskiej czy Narodowy Dzień Powstań Śląskich – w tych dniach na pojazdach komunikacji miejskiej i budynkach podległych ratuszowi będą wywieszane flagi.



Prezydent Rafał Trzaskowski zaktualizował zarządzanie w sprawie umieszczania flag na pojazdach komunikacji miejskiej oraz na budynkach, w których mieszczą się siedziby biur urzędów miasta i dzielnic.

Flagi na urzędach i pojazdach komunikacji miejskiej

Dokument stanowi podstawę dla kierowców i służb odpowiedzialnych za transport publiczny, zapewniając jednolite przestrzeganie zasad w dni świąteczne i upamiętniające ważne wydarzenia historyczne.

Prezydent zaktualizował wykaz dat, w których wywieszane będą flagi. Po zmianach w wykazie znalazło się 26 świąt. Nie zawsze jednak wywieszane mają być te same flagi. Na przykład 14 lutego, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej, wywiesza się flagę państwową i flagę Warszawy, podobnie jak 19 kwietnia, w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim.

W niektórych przypadkach stosuje się inne kombinacje. 1 maja (Święto Pracy) oraz 9 maja (Dzień Europy) wywieszana będzie flaga państwowa i flaga UE, a 4 czerwca (Święto Miasta Stołecznego Warszawy) – wyłącznie flaga Warszawy.