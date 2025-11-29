1°C
Życie Warszawy

Flagi na warszawskich autobusach i urzędach. Kiedy muszą zostać wywieszone?

Publikacja: 29.11.2025 09:00

Prezydent zaktualizował wykaz dat, w których wywieszane będą flagi

Prezydent zaktualizował wykaz dat, w których wywieszane będą flagi

Foto: WSP

rbi
Święto Miasta Stołecznego Warszawy, Dzień Seniorów Warszawskich, Dzień Nauki Polskiej czy Narodowy Dzień Powstań Śląskich – w tych dniach na pojazdach komunikacji miejskiej i budynkach podległych ratuszowi będą wywieszane flagi.

Prezydent Rafał Trzaskowski zaktualizował zarządzanie w sprawie umieszczania flag na pojazdach komunikacji miejskiej oraz na budynkach, w których mieszczą się siedziby biur urzędów miasta i dzielnic.

Flagi na urzędach i pojazdach komunikacji miejskiej

Dokument stanowi podstawę dla kierowców i służb odpowiedzialnych za transport publiczny, zapewniając jednolite przestrzeganie zasad w dni świąteczne i upamiętniające ważne wydarzenia historyczne.

Prezydent zaktualizował wykaz dat, w których wywieszane będą flagi. Po zmianach w wykazie znalazło się 26 świąt. Nie zawsze jednak wywieszane mają być te same flagi. Na przykład 14 lutego, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej, wywiesza się flagę państwową i flagę Warszawy, podobnie jak 19 kwietnia, w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim.

W niektórych przypadkach stosuje się inne kombinacje. 1 maja (Święto Pracy) oraz 9 maja (Dzień Europy) wywieszana będzie flaga państwowa i flaga UE, a 4 czerwca (Święto Miasta Stołecznego Warszawy) – wyłącznie flaga Warszawy.

Najwięcej okazji do pełnego oflagowania (państwowa i Warszawy) przypada na dni o znaczeniu patriotycznym, takie jak 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja), 15 sierpnia (Święto Wojska Polskiego) czy 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości). Szczególny okres obejmuje 31 lipca – 1 sierpnia (Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego), z flagami państwową i Warszawy. Flaga UE pojawia się sporadycznie, głównie w kontekście międzynarodowym, podkreślając integrację europejską.

Pełny wykaz dat i flag

  • 14 lutego, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej: flaga państwowa i flaga Warszawy.
  • 19 lutego, Dzień Nauki Polskiej: flaga państwowa i flaga Warszawy.
  • 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”: flaga państwowa i flaga Warszawy.
  • 24 marca, Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką: flaga państwowa i flaga Warszawy.
  • 14 kwietnia, Święto Chrztu Polski: flaga państwowa i flaga Warszawy.
  • 19 kwietnia, Obchody rocznicowe Powstania w Getcie Warszawskim: flaga państwowa i flaga Warszawy.
  • 1 maja, Święto Pracy: flaga państwowa i flaga Unii Europejskiej.
  • 2 maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej: flaga państwowa i flaga Warszawy.

W dniach żałoby narodowej bądź żałoby ogłoszonej na terenie Warszawy flagi będą przepasane kirem

  • 3 maja, Święto Narodowe Trzeciego Maja: flaga państwowa i flaga Warszawy.
  • 8 maja, Narodowy Dzień Zwycięstwa: flaga państwowa i flaga Warszawy.
  • 9 maja, Dzień Europy: flaga państwowa i flaga Unii Europejskiej.
  • 27 maja, Dzień Samorządu Terytorialnego: flaga państwowa i flaga Warszawy.
  • 4 czerwca, Święto Miasta Stołecznego Warszawy: flaga Warszawy.
  • 20 czerwca, Narodowy Dzień Powstań Śląskich: flaga państwowa i flaga Warszawy.
  • 11 lipca, Narodowy Dzień Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej: flaga państwowa i flaga Warszawy.
  • 12 lipca, Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej: flaga państwowa i flaga Warszawy.
  • 31 lipca – 1 sierpnia, Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego: flaga państwowa i flaga Warszawy.
  • 15 sierpnia, Święto Wojska Polskiego: flaga państwowa i flaga Warszawy.
  • 31 sierpnia, Dzień Solidarności i Wolności: flaga państwowa i flaga Warszawy.
  • 1 września, Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej: flaga państwowa i flaga Warszawy.
  • ​30 września, Dzień Seniorów Warszawskich: flaga państwowa i flaga Warszawy
  • 2 października, Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy: flaga państwowa i flaga Warszawy.
  • 16 października, Dzień Papieża Jana Pawła II: flaga państwowa i flaga Warszawy.
  • 19 października, Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych: flaga państwowa i flaga Warszawy.
  • 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości: flaga państwowa i flaga Warszawy.
  • 27 grudnia, Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego: flaga państwowa i flaga Warszawy.

Jak zaznaczono w zarządzeniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, prezydent Warszawy podejmuje decyzję o umieszczaniu flag w dniach innych niż wymienione. W dniach żałoby narodowej bądź żałoby ogłoszonej na terenie Warszawy flagi będą przepasane kirem.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

