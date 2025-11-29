Flagi na warszawskich autobusach i urzędach. Kiedy muszą zostać wywieszone?

Prezydent zaktualizował wykaz dat, w których wywieszane będą flagi
Prezydent Rafał Trzaskowski zaktualizował zarządzanie w sprawie umieszczania flag na pojazdach komunikacji miejskiej oraz na budynkach, w których mieszczą się siedziby biur urzędów miasta i dzielnic.
Dokument stanowi podstawę dla kierowców i służb odpowiedzialnych za transport publiczny, zapewniając jednolite przestrzeganie zasad w dni świąteczne i upamiętniające ważne wydarzenia historyczne.
Prezydent zaktualizował wykaz dat, w których wywieszane będą flagi. Po zmianach w wykazie znalazło się 26 świąt. Nie zawsze jednak wywieszane mają być te same flagi. Na przykład 14 lutego, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej, wywiesza się flagę państwową i flagę Warszawy, podobnie jak 19 kwietnia, w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim.
W niektórych przypadkach stosuje się inne kombinacje. 1 maja (Święto Pracy) oraz 9 maja (Dzień Europy) wywieszana będzie flaga państwowa i flaga UE, a 4 czerwca (Święto Miasta Stołecznego Warszawy) – wyłącznie flaga Warszawy.
Najwięcej okazji do pełnego oflagowania (państwowa i Warszawy) przypada na dni o znaczeniu patriotycznym, takie jak 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja), 15 sierpnia (Święto Wojska Polskiego) czy 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości). Szczególny okres obejmuje 31 lipca – 1 sierpnia (Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego), z flagami państwową i Warszawy. Flaga UE pojawia się sporadycznie, głównie w kontekście międzynarodowym, podkreślając integrację europejską.
Jak zaznaczono w zarządzeniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, prezydent Warszawy podejmuje decyzję o umieszczaniu flag w dniach innych niż wymienione. W dniach żałoby narodowej bądź żałoby ogłoszonej na terenie Warszawy flagi będą przepasane kirem.