Międzynarodowe szkolenia służb granicznych. Funkcjonariusze z Okęcia wspierają Frontex

Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zorganizowała wizyty studyjne dla 159 funkcjonariuszy Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Szkolenia realizowane w ramach programu Frontex dotyczyły procedur kontroli na lotniskach Unii Europejskiej.



Przedsięwzięcie zostało zrealizowane jako element Operational Training Programme. Jest to roczny cykl szkoleniowy, który łączy teorię z praktyką operacyjną. Jego głównym założeniem jest ujednolicenie metod działania oraz zapoznanie funkcjonariuszy EBCG Standing Corps ze specyfiką ochrony granic zewnętrznych w różnych państwach członkowskich.

Reklama Reklama

W ciągu ostatnich dwóch tygodni na terenie warszawskiego lotniska odbyło się osiem takich wizyt, w których uczestniczyło również ośmiu trenerów agencji Frontex.

Przygotowanie teoretyczne i charakterystyka przejścia granicznego

Każda z grup szkoleniowych rozpoczynała wizytę od części teoretycznej. Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przedstawili strukturę organizacyjną placówki oraz specyfikę pracy na największym lotniczym przejściu granicznym w Polsce.

Podczas prezentacji omówiono statystyki dotyczące ruchu pasażerskiego, przypadki ujawnionych fałszerstw dokumentów oraz liczbę wydanych odmów wjazdu. Ważnym punktem było przedstawienie zasad działania systemów informatycznych, w tym systemu Entry/Exit oraz automatycznej kontroli granicznej.