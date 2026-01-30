-6.5°C
Życie Warszawy
Międzynarodowe szkolenia służb granicznych. Funkcjonariusze z Okęcia wspierają Frontex

Publikacja: 30.01.2026 16:45

Międzynarodowe szkolenia służb granicznych. Funkcjonariusze z Okęcia wspierają Frontex

Foto: mat. pras.

M.B.
Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zorganizowała wizyty studyjne dla 159 funkcjonariuszy Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Szkolenia realizowane w ramach programu Frontex dotyczyły procedur kontroli na lotniskach Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane jako element Operational Training Programme. Jest to roczny cykl szkoleniowy, który łączy teorię z praktyką operacyjną. Jego głównym założeniem jest ujednolicenie metod działania oraz zapoznanie funkcjonariuszy EBCG Standing Corps ze specyfiką ochrony granic zewnętrznych w różnych państwach członkowskich.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni na terenie warszawskiego lotniska odbyło się osiem takich wizyt, w których uczestniczyło również ośmiu trenerów agencji Frontex.

Przygotowanie teoretyczne i charakterystyka przejścia granicznego

Każda z grup szkoleniowych rozpoczynała wizytę od części teoretycznej. Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przedstawili strukturę organizacyjną placówki oraz specyfikę pracy na największym lotniczym przejściu granicznym w Polsce.

Podczas prezentacji omówiono statystyki dotyczące ruchu pasażerskiego, przypadki ujawnionych fałszerstw dokumentów oraz liczbę wydanych odmów wjazdu. Ważnym punktem było przedstawienie zasad działania systemów informatycznych, w tym systemu Entry/Exit oraz automatycznej kontroli granicznej.

Praktyczne aspekty kontroli granicznej na lotnisku

Druga część szkolenia odbywała się bezpośrednio w terminalu portu lotniczego. Uczestnicy obserwowali pracę w pierwszej linii kontroli granicznej oraz zapoznali się z infrastrukturą służącą do odprawy pasażerów w strefach przylotów i odlotów.

Zaprezentowano również zadania realizowane w ramach drugiej linii kontroli, w tym procedury prowadzone przez zespoły do spraw migracji. Funkcjonariusze mieli okazję zobaczyć specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do weryfikacji autentyczności dokumentów tożsamości.

Automatyzacja i standardy europejskie

Istotnym elementem wizyt terenowych była prezentacja bramek do automatycznej odprawy granicznej (ABC). Uczestnicy programu analizowali proces integracji nowoczesnych technologii z codziennymi obowiązkami służbowymi. Przedstawiono również zaplecze logistyczne i pomieszczenia służbowe przygotowane dla funkcjonariuszy oddelegowanych do misji międzynarodowych.

Wspólne działania PSG Warszawa-Okęcie i agencji Frontex służą wypracowaniu jednolitych standardów bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

