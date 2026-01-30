Międzynarodowe szkolenia służb granicznych. Funkcjonariusze z Okęcia wspierają Frontex

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane jako element Operational Training Programme. Jest to roczny cykl szkoleniowy, który łączy teorię z praktyką operacyjną. Jego głównym założeniem jest ujednolicenie metod działania oraz zapoznanie funkcjonariuszy EBCG Standing Corps ze specyfiką ochrony granic zewnętrznych w różnych państwach członkowskich.
W ciągu ostatnich dwóch tygodni na terenie warszawskiego lotniska odbyło się osiem takich wizyt, w których uczestniczyło również ośmiu trenerów agencji Frontex.
Każda z grup szkoleniowych rozpoczynała wizytę od części teoretycznej. Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przedstawili strukturę organizacyjną placówki oraz specyfikę pracy na największym lotniczym przejściu granicznym w Polsce.
Podczas prezentacji omówiono statystyki dotyczące ruchu pasażerskiego, przypadki ujawnionych fałszerstw dokumentów oraz liczbę wydanych odmów wjazdu. Ważnym punktem było przedstawienie zasad działania systemów informatycznych, w tym systemu Entry/Exit oraz automatycznej kontroli granicznej.
Druga część szkolenia odbywała się bezpośrednio w terminalu portu lotniczego. Uczestnicy obserwowali pracę w pierwszej linii kontroli granicznej oraz zapoznali się z infrastrukturą służącą do odprawy pasażerów w strefach przylotów i odlotów.
Zaprezentowano również zadania realizowane w ramach drugiej linii kontroli, w tym procedury prowadzone przez zespoły do spraw migracji. Funkcjonariusze mieli okazję zobaczyć specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do weryfikacji autentyczności dokumentów tożsamości.
Istotnym elementem wizyt terenowych była prezentacja bramek do automatycznej odprawy granicznej (ABC). Uczestnicy programu analizowali proces integracji nowoczesnych technologii z codziennymi obowiązkami służbowymi. Przedstawiono również zaplecze logistyczne i pomieszczenia służbowe przygotowane dla funkcjonariuszy oddelegowanych do misji międzynarodowych.
Wspólne działania PSG Warszawa-Okęcie i agencji Frontex służą wypracowaniu jednolitych standardów bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej.