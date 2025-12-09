Warszawa walczy o siedzibę nowej unijnej agencji. „Nie ma lepszego miejsca”

Polska oficjalnie zgłosiła w Brukseli kandydaturę Warszawy na siedzibę Urzędu Unii Europejskiej ds. Celnych (EUCA). W ten sposób rozpoczęła formalną rywalizację z ośmioma innymi państwami członkowskimi.



Prezentacja odbyła się w brukselskiej siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE z udziałem ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który podkreślił, że „nie ma wątpliwości”, że Warszawa jest najlepszym miejscem na lokalizację EUCA. Polska złożyła do Komisji Europejskiej wniosek o ustanowienie siedziby urzędu w stolicy jeszcze pod koniec listopada.

Nowa agencja ma wspierać organy celne państw członkowskich w upraszczaniu procedur dla biznesu, zapewnianiu skutecznego poboru ceł i podatków oraz ochronie rynku UE przed nielegalnymi i niebezpiecznymi towarami.

Dlaczego Warszawa jest odpowiednim kandydatem?

Minister Domański, prezentując kandydaturę, wskazał na strategiczne położenie Polski w UE, rolę kraju w budowaniu bezpieczeństwa wschodniej flanki oraz znaczenie Polski w obsłudze handlu na granicach zewnętrznych Unii. Podkreślił, że „nie ma lepszego miejsca” dla siedziby EUCA niż Warszawa, m.in. ze względu na rozwiniętą infrastrukturę i doświadczenie polskich służb celnych.

Istotnym elementem jest też obecność w Warszawie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. Rząd argumentuje, że ulokowanie EUCA w tym samym mieście pozwoliłoby usprawnić współpracę między agencjami odpowiedzialnymi za ochronę granic i nadzór celny. Władze wskazują także na wysoką ocenę polskich celników, sprawdzonych w pracy na granicach lądowych, morskich i lotniczych, oraz na jakość życia w Warszawie, ważną z perspektywy przyszłych pracowników instytucji, która ma zatrudniać około 250 osób.