Życie Warszawy
Akcja służb na Białołęce zakończona. Dziewięciolatek bezpieczny, sprawca zatrzymany

Publikacja: 22.12.2025 02:00

Foto: Adobe Stock

M.B.
Dramatyczne wydarzenia związane z porwaniem 9-letniego chłopca, które rozpoczęły się w niedzielę 21 grudnia 2025 roku we wczesnych godzinach popołudniowych, znalazły swój finał po północy.

Dzięki wielogodzinnym działaniom policji oraz negocjatorów, dziewięcioletni Ukrainiec przetrzymywany przez 36-letniego mężczyznę, także obywatela Ukrainy, został uwolniony. Jak poinformowała strona warszawawpigulce.pl, która jako pierwsza opisała zdarzenie, dziecko znajduje się pod opieką medyczną, a sprawca trafił do aresztu.

Przebieg incydentu i obława w stolicy

Zdarzenie rozpoczęło się w jednym z warszawskich mieszkań, gdzie 36-letni obywatel Ukrainy, były partner matki dziecka, zabrał chłopca wbrew jej woli. Mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dziewięciolatka. Zaraz po otrzymaniu zgłoszenia policja zarządziła blokadę miasta i rozpoczęła intensywne poszukiwania.

Wizerunki mężczyzny i dziecka trafiły do wszystkich patroli oraz pracowników komunikacji miejskiej, w tym kierowców autobusów i motorniczych. Przez kilka godzin sprawca przemieszczał się z dzieckiem po różnych dzielnicach Warszawy, aż ostatecznie dotarł na Białołękę, w rejon ulicy Obrazkowej.

Kryzysowa sytuacja na terenach zielonych przy ulicy Obrazkowej

Około godziny 21:00 działania służb skoncentrowały się w pobliżu skrzyżowania ulic Trakt Nadwiślański i Obrazkowa. Choć pierwsze doniesienia mówiły o zabarykadowaniu się w budynku, ostatecznie ustalono, że mężczyzna przetrzymywał dziecko na trudnym, zarośniętym terenie zielonym.

Sytuacja była oceniana jako skrajnie niebezpieczna. Istniało podejrzenie, że 36-latek posiada przy sobie ostre narzędzie i może skrzywdzić chłopca w razie próby siłowego odbicia zakładnika. Na miejsce skierowano znaczne siły, w tym:

  • policjantów z Komendy Rejonowej Warszawa VI,
  • funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji,
  • Oddział Prewencji Policji,
  • Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji (SPKP).
Skuteczne negocjacje i uwolnienie dziecka

Kluczową rolę w rozwiązaniu konfliktu odegrali policyjni negocjatorzy. Przez wiele godzin prowadzili oni rozmowy z mężczyzną, który odmawiał współpracy i nie chciał wypuścić dziewięciolatka. Priorytetem służb była deeskalacja napięcia i uniknięcie rozwiązań siłowych, które mogłyby narazić dziecko na dodatkowe niebezpieczeństwo.

Kilkanaście minut po północy akcja zakończyła się sukcesem. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy, a dziewięciolatek przekazany zespołom ratownictwa medycznego. Chłopiec spędził wiele godzin na zewnątrz w niskiej temperaturze, dlatego niezbędna była natychmiastowa ocena jego stanu fizycznego oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego.

Dalsze czynności procesowe i możliwe zarzuty

Obecnie wobec 36-latka trwają czynności procesowe. Prokuratura musi dokonać kwalifikacji prawnej czynu, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności zdarzenia. Ponieważ zatrzymany nie jest ojcem dziecka, pod uwagę brane jest przede wszystkim bezprawne pozbawienie wolności (art. 189 Kodeksu karnego).

Śledczy zbadają również, czy działanie sprawcy naraziło małoletniego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, szczególnie w kontekście przetrzymywania dziecka w warunkach zimowych na otwartym terenie. Matka chłopca, która w czasie akcji znajdowała się pod opieką służb, odzyskała już kontakt z synem.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

© Copyright by GREMI MEDIA SA

