Napięta sytuacja po porwaniu na Białołęce. Negocjacje z porywaczem dziecka trwają

Na Białołęce, w rejonie skrzyżowania ulicy Obrazkowej i Traktu Nadwiślańskiego, trwa operacja policji związana z uprowadzeniem 9-letniego chłopca. 36-letni obywatel Ukrainy zabarykadował się z dzieckiem na terenie posesji, grożąc użyciem niebezpiecznego narzędzia.



Jak podaje serwis warszawawpigulce.pl, sytuacja jest określana jako krytyczna, a priorytetem służb pozostaje bezpieczne uwolnienie małoletniego.

Początek zdarzenia i obława w stolicy

Dramat rozpoczął się w niedzielę, 21 grudnia 2025 roku, we wczesnych godzinach popołudniowych. 36-letni mężczyzna, będący byłym partnerem matki dziecka, pojawił się w jej mieszkaniu i mimo wyraźnego sprzeciwu kobiety, zabrał ze sobą 9-letniego chłopca. Sprawca nie jest biologicznym ojcem dziecka.

Po zgłoszeniu incydentu policja natychmiast rozpoczęła intensywne poszukiwania na terenie całej Warszawy. W akcję zaangażowano nie tylko liczne patrole, ale również służby komunikacji miejskiej. Wizerunki poszukiwanego mężczyzny oraz dziecka zostały przekazane kierowcom autobusów, motorniczym tramwajów oraz pracownikom metra. Przez kilka godzin mężczyzna przemieszczał się z dzieckiem po różnych dzielnicach stolicy, zanim dotarł na Białołękę.

Chronologia wydarzeń na posesji przy ulicy Obrazkowej

Po kilku godzinach kluczenia po mieście, mężczyzna dotarł do miejsca swojego zamieszkania na Białołęce, gdzie zabarykadował się wraz z 9-latkiem. Zdarzenie przebiegało według następujących etapów: