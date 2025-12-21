Nowe osiedle na Grochowie. W planie przebudowa szkoły i okolicznych ulic

Sercem inwestycji ma być ogólnodostępny plac centralny otoczony dwoma pawilonami usługowymi
Planowana inwestycja obejmuje nie tylko budynki mieszkalne, ale również rewitalizację przestrzeni publicznej, przebudowę lokalnych dróg oraz modernizację pobliskiej placówki oświatowej – informuje propertynews.pl
Koncepcja opracowana przez pracownię architektoniczną WWAA przewiduje powstanie czterech budynków o wysokości od 4 do 6 pięter oraz jednej dominanty architektonicznej liczącej 8 kondygnacji. Projekt zakłada budowę lokali o zróżnicowanej strukturze, od kawalerek po mieszkania pięciopokojowe. Całość została zaprojektowana tak, aby wpisać się w istniejącą skalę zabudowy Grochowa i nawiązać do historycznego charakteru dzielnicy.
Sercem inwestycji ma być ogólnodostępny plac centralny otoczony dwoma pawilonami usługowymi. Przewidziano tam miejsce na punkty handlowe i rzemieślnicze, takie jak piekarnie, kawiarnie czy zakłady fryzjerskie. Pod budynkami zaplanowano garaże podziemne, które pomieszczą od 700 do 770 pojazdów mieszkańców oraz ich gości.
Całość została zaprojektowana tak, aby wpisać się w istniejącą skalę zabudowy Grochowa i nawiązać do historycznego charakteru dzielnicy.
Ważnym elementem projektu jest zmiana charakteru obecnie zabetonowanego terenu. Inwestor planuje przeznaczyć około 8,5 tys. mkw. na tereny zielone, co pozwoli na uzyskanie 30-procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej. Nowe nasadzenia drzew i krzewów mają na celu poprawę mikroklimatu w okolicy oraz redukcję efektu miejskiej wyspy ciepła. Dziedzińce budynków oraz przestrzenie międzyblokowe zostaną wypełnione roślinnością, tworząc strefy rekreacji i integracji sąsiedzkiej.
Realizacja osiedla w formule lex deweloper wiąże się z konkretnymi korzyściami dla infrastruktury publicznej. Zgodnie z wytycznymi władz dzielnicy Praga-Południe, deweloper zobowiązał się do przebudowy Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22. Placówka ma zostać powiększona o nowe sale dydaktyczne, nowoczesną szatnię oraz windę, co poprawi komfort i dostępność obiektu.
Projekt zakłada również szeroki zakres prac drogowych mających na celu zapewnienie płynności ruchu w tej części Grochowa. Planowane działania obejmują:
Koncepcja inwestycji przy ul. Omulewskiej 27 uzyskała już pozytywną opinię Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Jest ona również zgodna z założeniami projektu planu ogólnego Warszawy, który wyznacza w tym miejscu strefę wielofunkcyjną. Kolejnym etapem procesu będą dialog z mieszkańcami oraz głosowanie radnych m.st. Warszawy, którzy podejmą ostateczną decyzję o dopuszczeniu inwestycji do realizacji.