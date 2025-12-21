3.2°C
Nowe osiedle na Grochowie. W planie przebudowa szkoły i okolicznych ulic

Publikacja: 21.12.2025 08:15

Sercem inwestycji ma być ogólnodostępny plac centralny otoczony dwoma pawilonami usługowymi

Foto: mat. pras.

M.B.
Firma Ekopark, należąca do Grupy Zasada, przedstawiła koncepcję zagospodarowania terenu przy ul. Omulewskiej 27 w Warszawie. Projekt przygotowany w trybie specustawy mieszkaniowej zakłada budowę nowoczesnego osiedla wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Planowana inwestycja obejmuje nie tylko budynki mieszkalne, ale również rewitalizację przestrzeni publicznej, przebudowę lokalnych dróg oraz modernizację pobliskiej placówki oświatowej – informuje propertynews.pl

Założenia architektoniczne i urbanistyczne

Koncepcja opracowana przez pracownię architektoniczną WWAA przewiduje powstanie czterech budynków o wysokości od 4 do 6 pięter oraz jednej dominanty architektonicznej liczącej 8 kondygnacji. Projekt zakłada budowę lokali o zróżnicowanej strukturze, od kawalerek po mieszkania pięciopokojowe. Całość została zaprojektowana tak, aby wpisać się w istniejącą skalę zabudowy Grochowa i nawiązać do historycznego charakteru dzielnicy.

Sercem inwestycji ma być ogólnodostępny plac centralny otoczony dwoma pawilonami usługowymi. Przewidziano tam miejsce na punkty handlowe i rzemieślnicze, takie jak piekarnie, kawiarnie czy zakłady fryzjerskie. Pod budynkami zaplanowano garaże podziemne, które pomieszczą od 700 do 770 pojazdów mieszkańców oraz ich gości.

Całość została zaprojektowana tak, aby wpisać się w istniejącą skalę zabudowy Grochowa i nawiązać do historycznego charakteru dzielnicy.

Foto: mat. pras.

Zieleń i ekologia w miejscu betonu

Ważnym elementem projektu jest zmiana charakteru obecnie zabetonowanego terenu. Inwestor planuje przeznaczyć około 8,5 tys. mkw. na tereny zielone, co pozwoli na uzyskanie 30-procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej. Nowe nasadzenia drzew i krzewów mają na celu poprawę mikroklimatu w okolicy oraz redukcję efektu miejskiej wyspy ciepła. Dziedzińce budynków oraz przestrzenie międzyblokowe zostaną wypełnione roślinnością, tworząc strefy rekreacji i integracji sąsiedzkiej.

Inwestycje towarzyszące dla lokalnej społeczności

Realizacja osiedla w formule lex deweloper wiąże się z konkretnymi korzyściami dla infrastruktury publicznej. Zgodnie z wytycznymi władz dzielnicy Praga-Południe, deweloper zobowiązał się do przebudowy Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22. Placówka ma zostać powiększona o nowe sale dydaktyczne, nowoczesną szatnię oraz windę, co poprawi komfort i dostępność obiektu.

Modernizacja układu drogowego

Projekt zakłada również szeroki zakres prac drogowych mających na celu zapewnienie płynności ruchu w tej części Grochowa. Planowane działania obejmują:

  • przebudowę skrzyżowania ul. Omulewskiej z ul. Grochowską wraz z wyznaczeniem lewoskrętów,
  • przebudowę północnego fragmentu ul. Karczewskiej,
  • modernizację fragmentu ul. Sulejkowskiej na odcinku między ul. Mlądzką a ul. Zamieniecką,
  • przebudowę i uspokojenie ruchu na ul. Majdańskiej w sąsiedztwie szkoły.
