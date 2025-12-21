Nowe osiedle na Grochowie. W planie przebudowa szkoły i okolicznych ulic

Zieleń i ekologia w miejscu betonu

Ważnym elementem projektu jest zmiana charakteru obecnie zabetonowanego terenu. Inwestor planuje przeznaczyć około 8,5 tys. mkw. na tereny zielone, co pozwoli na uzyskanie 30-procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej. Nowe nasadzenia drzew i krzewów mają na celu poprawę mikroklimatu w okolicy oraz redukcję efektu miejskiej wyspy ciepła. Dziedzińce budynków oraz przestrzenie międzyblokowe zostaną wypełnione roślinnością, tworząc strefy rekreacji i integracji sąsiedzkiej.

Inwestycje towarzyszące dla lokalnej społeczności

Realizacja osiedla w formule lex deweloper wiąże się z konkretnymi korzyściami dla infrastruktury publicznej. Zgodnie z wytycznymi władz dzielnicy Praga-Południe, deweloper zobowiązał się do przebudowy Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22. Placówka ma zostać powiększona o nowe sale dydaktyczne, nowoczesną szatnię oraz windę, co poprawi komfort i dostępność obiektu.

Modernizacja układu drogowego

Projekt zakłada również szeroki zakres prac drogowych mających na celu zapewnienie płynności ruchu w tej części Grochowa. Planowane działania obejmują:

przebudowę skrzyżowania ul. Omulewskiej z ul. Grochowską wraz z wyznaczeniem lewoskrętów,

przebudowę północnego fragmentu ul. Karczewskiej,

modernizację fragmentu ul. Sulejkowskiej na odcinku między ul. Mlądzką a ul. Zamieniecką,

przebudowę i uspokojenie ruchu na ul. Majdańskiej w sąsiedztwie szkoły.

Reklama Reklama

Procedura formalna i konsultacje społeczne

Koncepcja inwestycji przy ul. Omulewskiej 27 uzyskała już pozytywną opinię Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Jest ona również zgodna z założeniami projektu planu ogólnego Warszawy, który wyznacza w tym miejscu strefę wielofunkcyjną. Kolejnym etapem procesu będą dialog z mieszkańcami oraz głosowanie radnych m.st. Warszawy, którzy podejmą ostateczną decyzję o dopuszczeniu inwestycji do realizacji.