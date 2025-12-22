Mozaika z biurowca PZL-Wola wpisana do rejestru

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję o objęciu ochroną konserwatorską unikalnej dekoracji plastycznej z 1976 roku.



Mozaika autorstwa Zbigniewa Brodowskiego i Krystyny Pniakowskiej, znajdująca się w dawnym biurowcu Zakładów Mechanicznych im. M. Nowotki przy ulicy Fort Wola 22 w Warszawie, zyskała status zabytku ze względu na swoje wyjątkowe wartości artystyczne i historyczne.

Historia i kontekst powstania dekoracji

Biurowiec przy ulicy Fort Wola 22 powstał jako część kompleksu administracyjno-usługowego dla zakładów PZL-Wola. Obiekt zaprojektowany przez zespół pod kierownictwem architekta Jerzego Raczkowskiego jest reprezentatywny dla trendów architektonicznych lat 60. i 70. XX wieku. W tym okresie w Polsce powszechny był nurt estetyzacji przestrzeni publicznej, który zakładał wprowadzanie do budynków użyteczności publicznej oraz zakładów przemysłowych indywidualnie projektowanych dzieł sztuki.

Obecność mozaiki w holu wejściowym świadczy o ówczesnym mecenacie państwowych przedsiębiorstw, które dbały o łączenie architektury ze sztukami plastycznymi. Do stworzenia dekoracji zaangażowano Zbigniewa Brodowskiego, uznanego twórcę monumentalnych kompozycji szklanych, znanego między innymi z realizacji na elewacji Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie.