Życie Warszawy
Mozaika z biurowca PZL-Wola wpisana do rejestru

22.12.2025 09:50

Wyjątkowość mozaiki wynika również z zastosowanej technologii

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję o objęciu ochroną konserwatorską unikalnej dekoracji plastycznej z 1976 roku.

Mozaika autorstwa Zbigniewa Brodowskiego i Krystyny Pniakowskiej, znajdująca się w dawnym biurowcu Zakładów Mechanicznych im. M. Nowotki przy ulicy Fort Wola 22 w Warszawie, zyskała status zabytku ze względu na swoje wyjątkowe wartości artystyczne i historyczne.

Historia i kontekst powstania dekoracji

Biurowiec przy ulicy Fort Wola 22 powstał jako część kompleksu administracyjno-usługowego dla zakładów PZL-Wola. Obiekt zaprojektowany przez zespół pod kierownictwem architekta Jerzego Raczkowskiego jest reprezentatywny dla trendów architektonicznych lat 60. i 70. XX wieku. W tym okresie w Polsce powszechny był nurt estetyzacji przestrzeni publicznej, który zakładał wprowadzanie do budynków użyteczności publicznej oraz zakładów przemysłowych indywidualnie projektowanych dzieł sztuki.

Obecność mozaiki w holu wejściowym świadczy o ówczesnym mecenacie państwowych przedsiębiorstw, które dbały o łączenie architektury ze sztukami plastycznymi. Do stworzenia dekoracji zaangażowano Zbigniewa Brodowskiego, uznanego twórcę monumentalnych kompozycji szklanych, znanego między innymi z realizacji na elewacji Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie.

Charakterystyka artystyczna i technika wykonania

Kompozycja znajdująca się w warszawskim biurowcu jest uznawana przez specjalistów za jedną z najdojrzalszych prac w dorobku Brodowskiego. Pod względem stylistycznym dzieło wpisuje się w nurt abstrakcji organicznej oraz malarstwa materii. Artysta zastosował specyficzny układ kompozycyjny: na zielono-niebieskim tle umieszczono beżowe pola oraz płytki o intensywnej kolorystyce. Całość posiada wyraźny podział na dwie strefy, wyznaczony diagonalną linią biegnącą od lewego górnego do prawego dolnego rogu.

Wyjątkowość mozaiki wynika również z zastosowanej technologii. Szklane płytki zostały wykonane ręcznie przez Krystynę Pniakowską, artystkę specjalizującą się w ceramice i szkle. Wykorzystała ona technikę fusingu, która nadała elementom głębię i zróżnicowaną fakturę. Dzięki temu kompozycja wchodzi w interakcję z naturalnym oświetleniem wpadającym przez okna holu, co tworzy dodatkowe efekty światłocieniowe.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

