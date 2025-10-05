9.2°C
Życie Warszawy

Park Górczewska nie dla rowerów i hulajnóg elektrycznych. Apel o zakaz i zmiany w regulaminie

Publikacja: 05.10.2025 08:20

Park Górczewska z lotu ptaka - amfiteatr

Park Górczewska z lotu ptaka - amfiteatr

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Radna Marta Sylwestrzak alarmuje o narastającym problemie bezpieczeństwa w Parku Górczewska, wnioskując o wprowadzenie zakazu poruszania się po jego alejkach pojazdami elektrycznymi. Proponowane zmiany mają na celu ochronę pieszych, szczególnie dzieci, przed niebezpieczeństwem.

Mieszkańcy warszawskiego Bemowa coraz częściej zgłaszają problemy z bezpieczeństwem w Parku Górczewska. Powodem są nieodpowiedzialni użytkownicy hulajnóg i innych pojazdów elektrycznych, którzy stwarzają realne zagrożenie dla spacerowiczów. Z tego powodu radna Marta Sylwestrzak wystosowała interpelację do burmistrza dzielnicy oraz przewodniczącego Rady Dzielnicy Bemowo, domagając się podjęcia działań.

W dokumencie radna przytacza historię mieszkanki, która zwróciła uwagę na liczne niebezpieczne sytuacje. Jak zauważyła, użytkownicy hulajnóg „niespecjalnie troszczą się o bezpieczeństwo innych”, a dostawcze skutery elektryczne wykorzystują park jako skrót. Co więcej, zaobserwowano nawet kilkuletnie dzieci poruszające się na mini motorach elektrycznych, które są znacznie cięższe od nich samych. Tego typu pojazdy, mogące ważyć ponad 150 kg i osiągać prędkość 20-30 km/h, stwarzają poważne zagrożenie dla życia i zdrowia.

Propozycje zmian w regulaminie

W związku z rosnącymi obawami, radna Sylwestrzak proponuje wprowadzenie w regulaminie Parku Górczewska całkowitego zakazu poruszania się hulajnogami elektrycznymi, rowerami elektrycznymi oraz innymi pojazdami z napędem elektrycznym, z wyłączeniem wózków dla osób z niepełnosprawnościami. Argumentuje to potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i dzieci, szczególnie w godzinach popołudniowych, kiedy ruch w parku jest największy.

W swojej interpelacji radna powołuje się na przykłady z innych miast, które już podjęły podobne kroki. W Niepołomickich Błoniach regulamin parkowy zakazuje jazdy na hulajnogach i rowerach elektrycznych, a w Sopocie wprowadzono taki zakaz w popularnych turystycznie miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

Dodatkowo, aby rozwiązać problem kolizji między pieszymi a rowerzystami, radna sugeruje powrót do koncepcji budowy naturalnej ścieżki mineralnej dla rowerów, na przykład wzdłuż Alei Jordana. To rozwiązanie miałoby na celu trwałe i bezpieczne oddzielenie obu rodzajów ruchu.

Problemy infrastrukturalne – toalety i strefa grillowa

Interpelacja dotyka również kwestii związanych z infrastrukturą parkową. Radna sygnalizuje, że od mieszkańców regularnie napływają skargi dotyczące toalety samoczyszczącej, która często jest zamknięta mimo zapewnień o naprawie. W związku z tym, prosi o informację na temat stanu technicznego obiektu oraz o to, czy wykonawca wziął odpowiedzialność za trwałe usunięcie usterki.

Drugim istotnym punktem jest kwestia grillowania. Radna proponuje wyznaczenie dedykowanej strefy grillowej, co ma być lepszym rozwiązaniem niż całkowity zakaz, który, jak wskazywała wcześniejsza interpelacja, nie miał podstaw prawnych. Stworzenie takiego miejsca zachęciłoby mieszkańców do korzystania z niego, co mogłoby ograniczyć konflikty i ułatwić rekreację.

Co dalej? Kolejne kroki w dyskusji

Radna Marta Sylwestrzak wnioskuje, by jej propozycje zostały poddane dyskusji na łamach komisji środowiska i bezpieczeństwa, a następnie na sesji Rady Dzielnicy Bemowo. Apeluje również o rozważenie procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego parku w celu wprowadzenia ścieżki rowerowej. Oficjalna odpowiedź na interpelację ma zawierać informacje o stanie technicznym toalety oraz o propozycjach dotyczących stworzenia strefy grillowej. Wyniki tych działań będą kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników Parku Górczewska.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

