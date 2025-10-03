10.5°C
Życie Warszawy

Warszawa dostała je od sowietów. Przez lata popadły w ruinę. Teraz wracają na Pole Mokotowskie

Publikacja: 03.10.2025 15:00

Foto: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Anna Rogalska
Już wkrótce na Pole Mokotowskie powrócą domki fińskie. Prace rekonstrukcyjne właśnie się rozpoczęły. Jak informuje Zarząd Zieleni w Warszawie, dwa domki w stanie surowym będą gotowe w najbliższych dniach. Później czekają je prace wykończeniowe.

Domki fińskie zostały przekazane Warszawie w 1945 roku przez Związek Sowiecki. Po latach na Polu Mokotowskim pozostały tylko dwie takie konstrukcje, które popadały w ruinę. Próba ich odbudowy trwała od kilku lat.

Domki fińskie wracają po dłuższej nieobecności. Na Polu Mokotowskim trwa budowa

Zarząd Zieleni Warszawy poinformował o rozpoczęciu rekonstrukcji dwóch domków w parku Pole Mokotowskie. Do ich odbudowy zastosowana została prefabrykowana technologia modułowa. Gotowe elementy przygotowane przez wykonawcę zostały przetransportowane na miejsce, gdzie trwa ich montaż.

„Domki w stanie surowym, otwartym powinny stanąć w najbliższych dniach, później rozpoczną się prace ogólnobudowlane i wykończeniowe. Ponadto w ramach prowadzonych robót posadzimy nowe rośliny, powstaną również ścieżki z nawierzchni mineralnej” – zapowiada Zarząd Zieleni.

W przyszłości przestrzeń ma się stać centrum kulturalnym, którym będzie zarządzać miejskie Biuro Kultury.

Foto: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Historia domków fińskich na Polu Mokotowskim

Domki fińskie na Polu Mokotowskim są pozostałością po ponad 160 podobnych konstrukcjach, przekazanych Warszawie w 1945 r. przez Moskwę. Ich nazwa jest związana z faktem, że zostały one sprowadzone z Finlandii. Związek Sowiecki otrzymał je w ramach reparacji wojennych. Podobne konstrukcje stanęły również na warszawskim Jazdowie. Powstały w czasach, gdy Warszawa dźwigała się z ruin. Jak podaje stołeczny ratusz, Biuro Odbudowy Stolicy potrzebowało wtedy mieszkań dla swoich pracowników i ludzi pracujących na budowach. Każdy z domków miał około 70 m kw. i przeznaczony był dla dwóch rodzin. 

W jednym z domków na Polu Mokotowskim przy ul. Leszowej 3 mieszkał w młodości Ryszard Kapuściński. To tam powstała część jego wczesnej twórczości. Wybitnego reportażystę i pisarza upamiętnia parkowa ścieżka z cytatami z jego dzieł. Po latach na terenie parku zostały tylko dwa domki fińskie, niezamieszkane i popadające w ruinę.

Foto: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Odbudowa domków fińskich na Polu Mokotowskim z problemami

Kilka lat temu miasto podjęło decyzję o rekonstrukcji domków fińskich na Polu Mokotowskim i zagospodarowaniu terenów wokół nich przeznaczając na to z budżetu ponad 2 mln złotych. Stołeczny Konserwator Zabytków zarekomendował odtworzenie domków w tradycyjnej technologii fińskiej.

Zgodnie z pierwotnym planem miała zostać przeprowadzona ich rozbiórka i ponowne wykorzystanie części elementów. Okazało się jednak, że ich stan nie pozwala na ponowne użycie materiałów. Konieczne było odbudowanie domków od podstaw wraz z fundamentami. 

