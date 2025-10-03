Warszawa dostała je od sowietów. Przez lata popadły w ruinę. Teraz wracają na Pole Mokotowskie

Już wkrótce na Pole Mokotowskie powrócą domki fińskie. Prace rekonstrukcyjne właśnie się rozpoczęły. Jak informuje Zarząd Zieleni w Warszawie, dwa domki w stanie surowym będą gotowe w najbliższych dniach. Później czekają je prace wykończeniowe.



Domki fińskie zostały przekazane Warszawie w 1945 roku przez Związek Sowiecki. Po latach na Polu Mokotowskim pozostały tylko dwie takie konstrukcje, które popadały w ruinę. Próba ich odbudowy trwała od kilku lat.

Domki fińskie wracają po dłuższej nieobecności. Na Polu Mokotowskim trwa budowa

Zarząd Zieleni Warszawy poinformował o rozpoczęciu rekonstrukcji dwóch domków w parku Pole Mokotowskie. Do ich odbudowy zastosowana została prefabrykowana technologia modułowa. Gotowe elementy przygotowane przez wykonawcę zostały przetransportowane na miejsce, gdzie trwa ich montaż.

„Domki w stanie surowym, otwartym powinny stanąć w najbliższych dniach, później rozpoczną się prace ogólnobudowlane i wykończeniowe. Ponadto w ramach prowadzonych robót posadzimy nowe rośliny, powstaną również ścieżki z nawierzchni mineralnej” – zapowiada Zarząd Zieleni.

W przyszłości przestrzeń ma się stać centrum kulturalnym, którym będzie zarządzać miejskie Biuro Kultury.