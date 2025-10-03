Warszawa dostała je od sowietów. Przez lata popadły w ruinę. Teraz wracają na Pole Mokotowskie

Trwa rekonstrukcja domków fińskich na Polu Mokotowskim
Domki fińskie zostały przekazane Warszawie w 1945 roku przez Związek Sowiecki. Po latach na Polu Mokotowskim pozostały tylko dwie takie konstrukcje, które popadały w ruinę. Próba ich odbudowy trwała od kilku lat.
Zarząd Zieleni Warszawy poinformował o rozpoczęciu rekonstrukcji dwóch domków w parku Pole Mokotowskie. Do ich odbudowy zastosowana została prefabrykowana technologia modułowa. Gotowe elementy przygotowane przez wykonawcę zostały przetransportowane na miejsce, gdzie trwa ich montaż.
„Domki w stanie surowym, otwartym powinny stanąć w najbliższych dniach, później rozpoczną się prace ogólnobudowlane i wykończeniowe. Ponadto w ramach prowadzonych robót posadzimy nowe rośliny, powstaną również ścieżki z nawierzchni mineralnej” – zapowiada Zarząd Zieleni.
W przyszłości przestrzeń ma się stać centrum kulturalnym, którym będzie zarządzać miejskie Biuro Kultury.
Rekonstrukcja domków fińskich na Polu Mokotowskim
Domki fińskie na Polu Mokotowskim są pozostałością po ponad 160 podobnych konstrukcjach, przekazanych Warszawie w 1945 r. przez Moskwę. Ich nazwa jest związana z faktem, że zostały one sprowadzone z Finlandii. Związek Sowiecki otrzymał je w ramach reparacji wojennych. Podobne konstrukcje stanęły również na warszawskim Jazdowie. Powstały w czasach, gdy Warszawa dźwigała się z ruin. Jak podaje stołeczny ratusz, Biuro Odbudowy Stolicy potrzebowało wtedy mieszkań dla swoich pracowników i ludzi pracujących na budowach. Każdy z domków miał około 70 m kw. i przeznaczony był dla dwóch rodzin.
W jednym z domków na Polu Mokotowskim przy ul. Leszowej 3 mieszkał w młodości Ryszard Kapuściński. To tam powstała część jego wczesnej twórczości. Wybitnego reportażystę i pisarza upamiętnia parkowa ścieżka z cytatami z jego dzieł. Po latach na terenie parku zostały tylko dwa domki fińskie, niezamieszkane i popadające w ruinę.
Wizualizacja odtworzonych domków fińskich na Polu Mokotowskim
Kilka lat temu miasto podjęło decyzję o rekonstrukcji domków fińskich na Polu Mokotowskim i zagospodarowaniu terenów wokół nich przeznaczając na to z budżetu ponad 2 mln złotych. Stołeczny Konserwator Zabytków zarekomendował odtworzenie domków w tradycyjnej technologii fińskiej.
Zgodnie z pierwotnym planem miała zostać przeprowadzona ich rozbiórka i ponowne wykorzystanie części elementów. Okazało się jednak, że ich stan nie pozwala na ponowne użycie materiałów. Konieczne było odbudowanie domków od podstaw wraz z fundamentami.