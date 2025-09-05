Zero tolerancji dla piratów drogowych na hulajnogach. Wzmożone kontrole warszawskiej policji

Warszawska policja nasiliła kontrole użytkowników hulajnóg elektrycznych, skupiając się na eliminowaniu zagrożeń w ruchu drogowym. W ciągu zaledwie dwóch dni funkcjonariusze nałożyli 113 mandatów na łączną kwotę ponad 12 tysięcy złotych.



W ramach działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w stolicy policjanci z Komendy Stołecznej Policji przeprowadzili intensywne kontrole osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych. Akcja, która objęła różne rejony miasta, miała na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego tych użytkowników, którzy lekceważą przepisy i stwarzają realne zagrożenie dla siebie oraz innych.

Ponad sto mandatów w dwa dni

Ostatnie działania w środę i czwartek, w których wzięli udział funkcjonariusze z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego, Wydziału Ruchu Drogowego oraz Oddziału Prewencji przyniosły kontrolę 438 hulajnóg elektrycznych, wylegitymowano zaś 481 osób. Efektem tych działań było nałożenie 113 mandatów karnych na łączną kwotę 12 150 złotych.

Użytkownicy hulajnóg byli karani najczęściej za nieustąpienie pierwszeństwa innym pojazdom, niestosowanie się do sygnałów świetlnych, a także utrudnianie ruchu pieszym na chodnikach. Mandaty wystawiono również za przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłową zmianę pasa ruchu oraz niewłaściwe wyprzedzanie.

W trakcie akcji ujawniono również poważniejsze wykroczenia. Czterech nieletnich poruszało się na hulajnogach bez wymaganych uprawnień, a co więcej, aż pięciu kierujących znajdowało się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Policja skierowała także sześć wniosków o ukaranie do sądu.