Zero tolerancji dla piratów drogowych na hulajnogach. Wzmożone kontrole warszawskiej policji

W dwa dni nałożono 113 mandatów na łączną kwotę ponad 12 tysięcy złotych
W ramach działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w stolicy policjanci z Komendy Stołecznej Policji przeprowadzili intensywne kontrole osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych. Akcja, która objęła różne rejony miasta, miała na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego tych użytkowników, którzy lekceważą przepisy i stwarzają realne zagrożenie dla siebie oraz innych.
Ostatnie działania w środę i czwartek, w których wzięli udział funkcjonariusze z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego, Wydziału Ruchu Drogowego oraz Oddziału Prewencji przyniosły kontrolę 438 hulajnóg elektrycznych, wylegitymowano zaś 481 osób. Efektem tych działań było nałożenie 113 mandatów karnych na łączną kwotę 12 150 złotych.
Użytkownicy hulajnóg byli karani najczęściej za nieustąpienie pierwszeństwa innym pojazdom, niestosowanie się do sygnałów świetlnych, a także utrudnianie ruchu pieszym na chodnikach. Mandaty wystawiono również za przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłową zmianę pasa ruchu oraz niewłaściwe wyprzedzanie.
W trakcie akcji ujawniono również poważniejsze wykroczenia. Czterech nieletnich poruszało się na hulajnogach bez wymaganych uprawnień, a co więcej, aż pięciu kierujących znajdowało się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Policja skierowała także sześć wniosków o ukaranie do sądu.
Ostatnia akcja nie jest jednorazowym wydarzeniem, lecz częścią szerszych, systematycznych działań stołecznych policjantów. Od początku tego roku policjanci z jednostek podległych Komendzie Stołecznej Policji skontrolowali i wylegitymowali 1232 użytkowników hulajnóg. W tym czasie nałożono 337 mandatów karnych i skierowano do sądu 129 wniosków o ukaranie. Podkreśla to, że skala problemu nieodpowiedzialnej i ryzykownej jazdy na hulajnogach jest znaczna, a służby konsekwentnie dążą do jej ograniczenia.
Policja przypomina, że znajomość i przestrzeganie przepisów to klucz do bezpiecznego poruszania się po mieście. Maksymalna dozwolona prędkość dla hulajnogi elektrycznej to 20 km/h. Zgodnie z polskim prawem, osoby poniżej 10. roku życia mogą korzystać z hulajnogi jedynie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej. Młodzież w wieku 10-18 lat musi posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.
W większości przypadków należy korzystać z dróg dla rowerów. Jazda po chodniku jest możliwa, ale wyłącznie z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, a kierujący ma bezwzględny obowiązek ustępowania pierwszeństwa i nieutrudniania ruchu pieszym. Należy także pamiętać o konieczności przeprowadzenia hulajnogi przez przejście dla pieszych.
Stołeczna policja zapowiada, że tego typu kontrole będą kontynuowane, a ich celem jest walka z zagrożeniem, jakie stwarzają nieodpowiedzialni kierujący hulajnogami.