20.3°C
1008.5 hPa
Życie Warszawy

Ruszyły specjalne kontrole w pobliżu szkół. Policja informuje o nowej akcji

Publikacja: 22.08.2025 11:30

Na Mazowszu ruszyły kontrole dróg w pobliżu szkół

Na Mazowszu ruszyły kontrole dróg w pobliżu szkół

Foto: Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu

Joanna Kamińska
Na Mazowszu ruszyły policyjne kontrole dróg znajdujących się w pobliżu szkół i placówek oświatowych. Akcja ma zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży rozpoczynającej już wkrótce nowy rok szkolny.

O kontrolach informuje Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu we wpisie zamieszczonym na swoim profilu w serwisie X.

Mazowiecka policja prowadzi kontrole dróg i oznakowań w rejonach szkół

W trakcie prowadzonej pod koniec wakacji akcji policjanci przyglądają się drogom w pobliżu szkół i placówek oświatowych. Oceniają zasadność istniejącego tam oznakowania drogowego. Uwzględniają przy tym takie czynniki jak natężenie ruchu, ukształtowanie terenu, geometria drogi, widoczność, a także stan techniczny znaków.

Ponadto sprawdzają urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczające. Mają one bowiem decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu, a w tym w szczególności dzieci i młodzieży.

Kontrole dróg w rejonach szkół: Ma być bezpieczniej

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przekazują wnioski z przeprowadzonych kontroli dróg do ich właściwych miejscowo zarządców. Ci natomiast zobowiązani są natychmiast usunąć wszystkie nieprawidłowości dotyczące infrastruktury i oznakowania. Wszystko po to, aby infrastruktura przygotowana była w sposób zapewniający dzieciom bezpieczne dotarcie do szkół już od początku roku szkolnego.

Reklama
Reklama
Polecane
Na Mazowszu pojawią sie nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Gdzie dokładnie?
bezpieczeństwo
Gdzie pojawią się fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości pod Warszawą

„To działania, które realnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa w rejonach placówek edukacyjnych. Pokazują, że troska o najmłodszych zaczyna się nie w klasie, lecz na drodze, którą codziennie pokonują” – podsumowuje swoją akcję policja.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Drogowcy rozstrzygnęli ważny przetarg na miejskie oświetlenie
przestrzeń miejska

Nowe oświetlenie w parkach Warszawy

Straż miejska w Warszawie zatrzymała mężczyznę za niebezpieczną jazdę hulajnogą
bezpieczeństwo

Urządził slalom hulajnogą między pieszymi. Skończył na komisariacie

Fani białoruskiego rapera prezentowali flagę OUN-UPA na PGE Narodowym
po koncercie Maxa Korzha

Prokuratura bada incydent z flagą UPA na PGE Narodowym

Już we wrześniu w każdej dzielnicy Warszawy znajdziecie bezpłatne atrakcje dla całych rodzin
rekreacja

Warszawa jak plac zabaw. Zapisy na Warszawskie Dni Rodzinne

Do dzielnic trafiły dwa projekty nocnej prohibicji w Warszawie
nocna prohibicja

Radni KO przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu. Poróżnił ich alkohol

Policjanci złapali mężczyznę, który prowadził samochód mimo sześciu orzeczonych zakazów
bezpieczeństwo

Kierował autem mimo sześciu dożywotnich zakazów. Wiózł 6-letniego syna

Pałac Saski - widok z tarasu przedwojennej rezydencji ministra spraw zagranicznych. Fotografia z 194
rekonstrukcja

Rusza odbudowa Pałacu Saskiego. Decyzja zapadła

Drewniak był stale zamieszkiwany aż do 2016 roku i przez ponad 120 lat przetrwał w niezmienionej for
zabytki

Rozpoczął się remont drewniaka Burkego na Pradze

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama