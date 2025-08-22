Na Mazowszu ruszyły policyjne kontrole dróg znajdujących się w pobliżu szkół i placówek oświatowych. Akcja ma zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży rozpoczynającej już wkrótce nowy rok szkolny.



O kontrolach informuje Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu we wpisie zamieszczonym na swoim profilu w serwisie X.

Mazowiecka policja prowadzi kontrole dróg i oznakowań w rejonach szkół

W trakcie prowadzonej pod koniec wakacji akcji policjanci przyglądają się drogom w pobliżu szkół i placówek oświatowych. Oceniają zasadność istniejącego tam oznakowania drogowego. Uwzględniają przy tym takie czynniki jak natężenie ruchu, ukształtowanie terenu, geometria drogi, widoczność, a także stan techniczny znaków.

Ponadto sprawdzają urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczające. Mają one bowiem decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu, a w tym w szczególności dzieci i młodzieży.

Kontrole dróg w rejonach szkół: Ma być bezpieczniej

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przekazują wnioski z przeprowadzonych kontroli dróg do ich właściwych miejscowo zarządców. Ci natomiast zobowiązani są natychmiast usunąć wszystkie nieprawidłowości dotyczące infrastruktury i oznakowania. Wszystko po to, aby infrastruktura przygotowana była w sposób zapewniający dzieciom bezpieczne dotarcie do szkół już od początku roku szkolnego.