Na Mazowszu ruszyły kontrole dróg w pobliżu szkół
O kontrolach informuje Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu we wpisie zamieszczonym na swoim profilu w serwisie X.
W trakcie prowadzonej pod koniec wakacji akcji policjanci przyglądają się drogom w pobliżu szkół i placówek oświatowych. Oceniają zasadność istniejącego tam oznakowania drogowego. Uwzględniają przy tym takie czynniki jak natężenie ruchu, ukształtowanie terenu, geometria drogi, widoczność, a także stan techniczny znaków.
Ponadto sprawdzają urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczające. Mają one bowiem decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu, a w tym w szczególności dzieci i młodzieży.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przekazują wnioski z przeprowadzonych kontroli dróg do ich właściwych miejscowo zarządców. Ci natomiast zobowiązani są natychmiast usunąć wszystkie nieprawidłowości dotyczące infrastruktury i oznakowania. Wszystko po to, aby infrastruktura przygotowana była w sposób zapewniający dzieciom bezpieczne dotarcie do szkół już od początku roku szkolnego.
„To działania, które realnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa w rejonach placówek edukacyjnych. Pokazują, że troska o najmłodszych zaczyna się nie w klasie, lecz na drodze, którą codziennie pokonują” – podsumowuje swoją akcję policja.