Nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości w okolicach Warszawy. Gdzie się pojawią?

Już wkrótce na Mazowszu przybędzie fotoradarów. Nowych urządzeń ma być osiem. Na drogach w okolicach Warszawy pojawią się także kolejne miejsca, w których prowadzone będą odcinkowe pomiary prędkości. Wyznaczono dziewięć takich lokalizacji. W jednym nowym miejscu zostanie również zamontowany system RedLight.



Łącznie przy drogach krajowych w Polsce w najbliższym czasie stanie 70 nowych fotoradarów. Będzie też więcej odcinkowych pomiarów prędkości. Prowadzone będą w 43 nowych miejscach i obejmą 400 kilometrów dróg ekspresowych i autostrad. Na 10 kolejnych skrzyżowaniach dróg krajowych i pięciu przejazdach kolejowych zostanie zamontowany system RedLight.

Będą nowe fotoradary na Mazowszu

Na drogach Mazowsza wkrótce pojawi się osiem nowych fotoradarów. Będą to urządzenia TraffiStar SR390. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) poinformowało o podpisaniu umowy z wykonawcą.

Urządzenia będą wykonywać zdjęcia wysokiej jakości bez względu na porę dnia i warunki pogodowe. Mogą wykonywać pomiary prędkości kilku pojazdów na kilku pasach ruchu jednocześnie, przypisując do każdego z pojazdów prędkość, rodzaj pojazdu, pas ruchu, kierunek, czas i miejsce popełnienia wykroczenia. Urządzenia będą miały żółtą obudowę. Instalacja jednego takiego fotoradaru będzie kosztowała niemal 240 tys. zł.

Gdzie i kiedy pojawią się nowe fotoradary na Mazowszu?

Lokalizacje nowych fotoradarów ustalono we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i policją. Miejsca wybrano ze względu na występujące tam zagrożenie spowodowane nadmierną prędkością, głównie na podstawie liczby i rodzaju zdarzeń drogowych oraz liczby ofiar. Obecność fotoradarów ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa. O ich obecności będą wcześniej informować znaki drogowe.