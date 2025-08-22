Nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości w okolicach Warszawy. Gdzie się pojawią?

Na Mazowszu pojawią sie nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Gdzie dokładnie?
Łącznie przy drogach krajowych w Polsce w najbliższym czasie stanie 70 nowych fotoradarów. Będzie też więcej odcinkowych pomiarów prędkości. Prowadzone będą w 43 nowych miejscach i obejmą 400 kilometrów dróg ekspresowych i autostrad. Na 10 kolejnych skrzyżowaniach dróg krajowych i pięciu przejazdach kolejowych zostanie zamontowany system RedLight.
Na drogach Mazowsza wkrótce pojawi się osiem nowych fotoradarów. Będą to urządzenia TraffiStar SR390. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) poinformowało o podpisaniu umowy z wykonawcą.
Urządzenia będą wykonywać zdjęcia wysokiej jakości bez względu na porę dnia i warunki pogodowe. Mogą wykonywać pomiary prędkości kilku pojazdów na kilku pasach ruchu jednocześnie, przypisując do każdego z pojazdów prędkość, rodzaj pojazdu, pas ruchu, kierunek, czas i miejsce popełnienia wykroczenia. Urządzenia będą miały żółtą obudowę. Instalacja jednego takiego fotoradaru będzie kosztowała niemal 240 tys. zł.
Lokalizacje nowych fotoradarów ustalono we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i policją. Miejsca wybrano ze względu na występujące tam zagrożenie spowodowane nadmierną prędkością, głównie na podstawie liczby i rodzaju zdarzeń drogowych oraz liczby ofiar. Obecność fotoradarów ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa. O ich obecności będą wcześniej informować znaki drogowe.
Fotoradary mają stanąć w poniższych lokalizacjach:
Wykonawca ma 71 tygodni na realizację umowy. Instalacja pierwszego urządzenia ma nastąpić nie później niż w terminie 50 tygodni, a wszystkie fotoradary powinny zacząć działać do lipca 2026 roku.
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym podpisało również umowę na dostawę nowych urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości. Będą to systemy UnicamVELOCITY 4. Mają działać na drogach ekspresowych i autostradach, w miejscach ustalonych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. System żółtych kamer automatycznie określi czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Miejsce pomiaru będzie poprzedzone znakiem drogowym. Wykonawca będzie miał maksymalnie 76 tygodni na montaż urządzeń.
Odcinkowe pomiary prędkości na Mazowszu mają być prowadzone w poniższych lokalizacjach:
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym planuje także objęcie monitoringiem systemu RedLight 15 nowych lokalizacji w kraju, w tym jednej na Mazowszu.
Urządzenia będą służyć rejestracji przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniach i przejazdach kolejowo-drogowych. Mają zostać uruchomione do połowy 2026 roku, a pierwsze z nich nie później niż do końca lutego.
Na Mazowszu system RedLight zostanie zamontowany w poniższej lokalizacji: