Życie Warszawy

Nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości w okolicach Warszawy. Gdzie się pojawią?

Publikacja: 22.08.2025 07:40

Na Mazowszu pojawią sie nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Gdzie dokładnie?

Na Mazowszu pojawią sie nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Gdzie dokładnie?

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska
Już wkrótce na Mazowszu przybędzie fotoradarów. Nowych urządzeń ma być osiem. Na drogach w okolicach Warszawy pojawią się także kolejne miejsca, w których prowadzone będą odcinkowe pomiary prędkości. Wyznaczono dziewięć takich lokalizacji. W jednym nowym miejscu zostanie również zamontowany system RedLight.

Łącznie przy drogach krajowych w Polsce w najbliższym czasie stanie 70 nowych fotoradarów. Będzie też więcej odcinkowych pomiarów prędkości. Prowadzone będą w 43 nowych miejscach i obejmą 400 kilometrów dróg ekspresowych i autostrad. Na 10 kolejnych skrzyżowaniach dróg krajowych i pięciu przejazdach kolejowych zostanie zamontowany system RedLight.

Będą nowe fotoradary na Mazowszu

Na drogach Mazowsza wkrótce pojawi się osiem nowych fotoradarów. Będą to urządzenia TraffiStar SR390. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) poinformowało o podpisaniu umowy z wykonawcą.

Urządzenia będą wykonywać zdjęcia wysokiej jakości bez względu na porę dnia i warunki pogodowe. Mogą wykonywać pomiary prędkości kilku pojazdów na kilku pasach ruchu jednocześnie, przypisując do każdego z pojazdów prędkość, rodzaj pojazdu, pas ruchu, kierunek, czas i miejsce popełnienia wykroczenia. Urządzenia będą miały żółtą obudowę. Instalacja jednego takiego fotoradaru będzie kosztowała niemal 240 tys. zł.

Wiele obwodnic, które miały powstać wokół miast na Mazowszu, cały czas pozostaje na papierze
drogi
Wiele obwodnic miast na Mazowszu pozostaje na papierze

Gdzie i kiedy pojawią się nowe fotoradary na Mazowszu?

Lokalizacje nowych fotoradarów ustalono we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i policją. Miejsca wybrano ze względu na występujące tam zagrożenie spowodowane nadmierną prędkością, głównie na podstawie liczby i rodzaju zdarzeń drogowych oraz liczby ofiar. Obecność fotoradarów ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa. O ich obecności będą wcześniej informować znaki drogowe.

Fotoradary mają stanąć w poniższych lokalizacjach:

  • Błonie - droga krajowa numer 92
  • Grabina - droga krajowa numer 60
  • Goślice - droga krajowa numer 60
  • Mościbrody - droga krajowa 63/61
  • Rębowo - droga krajowa numer 50
  • Sierpc - droga krajowa numer 10
  • Słupno - droga krajowa numer 62
  • Zegrze - droga krajowa numer 61

Wykonawca ma 71 tygodni na realizację umowy. Instalacja pierwszego urządzenia ma nastąpić nie później niż w terminie 50 tygodni, a wszystkie fotoradary powinny zacząć działać do lipca 2026 roku.

Flotowe pojazdy elektryczne zajmują bezpłatnie miejsca w strefie płatnego parkowania
płatne parkowanie
Narasta problem flot „elektryków” w SPPN. ZDM wnioskuje o zmianę w przepisach

Nowe odcinkowe pomiary prędkości na Mazowszu. Gdzie i kiedy zaczną działać?

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym podpisało również umowę na dostawę nowych urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości. Będą to systemy UnicamVELOCITY 4. Mają działać na drogach ekspresowych i autostradach, w miejscach ustalonych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. System żółtych kamer automatycznie określi czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Miejsce pomiaru będzie poprzedzone znakiem drogowym. Wykonawca będzie miał maksymalnie 76 tygodni na montaż urządzeń.

Odcinkowe pomiary prędkości na Mazowszu mają być prowadzone w poniższych lokalizacjach:

  • A2 – od węzła Mińsk Mazowiecki do węzła Janów
  • S8 – Ostrów Mazowiecka
  • S7 – od węzła Tarczyn Południe do węzła Mszczonowska
  • S17 – Garwolin Zachód – Garwolin Południe
  • S2 – od węzła Warszawa Wilanów do węzła Lubelska
  • S7 – od węzła Radom Północ do węzła Wolanów
  • S8 – od węzła Zielonka do węzła Wołomin (Nowy Janków)
  • S8 – Nadarzyn
  • S8 – od węzła Opacz do węzła Puchały
Nowy tunel drogowy niedaleko Warszawy otwarty dla ruchu
przebudowa
Nowy tunel opodal Warszawy otwarty. Pół roku przed terminem

System RedLight. Nowa lokalizacja na Mazowszu

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym planuje także objęcie monitoringiem systemu RedLight 15 nowych lokalizacji w kraju, w tym jednej na Mazowszu.

Urządzenia będą służyć rejestracji przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniach i przejazdach kolejowo-drogowych. Mają zostać uruchomione do połowy 2026 roku, a pierwsze z nich nie później niż do końca lutego.

Na Mazowszu system RedLight zostanie zamontowany w poniższej lokalizacji:

  • Kożuszki-Parcel – droga krajowa numer 92
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: rp.pl

