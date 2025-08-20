Tunel drogowy w Teresinie niedaleko Warszawy otwarto pół roku przed terminem

Wartość inwestycji to ok. 42 mln zł netto, z czego ok. 19,5 mln zł netto sfinansowało PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap IV”. Pozostałą część zaangażował Powiat Sochaczewski. Inwestycja ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027.

Prace prowadzone były przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu kolejowego. Etapami demontowane były tory, budowana płyta nośna tunelu, a następnie odtwarzana infrastruktura kolejowa. Zakończenie inwestycji i otwarcie tunelu, jak wynika z umowy z wykonawcą, zaplanowano na grudzień tego roku. Prace zakończono jednak pół roku przed tym terminem. Uroczyste otwarcie i oddanie do użytku nowego tunelu drogowego w Teresinie nastąpiło w poniedziałek 18 sierpnia w obecności m.in. władz samorządowych, wykonawców i mieszkańców.

- Otwarcie tunelu w Teresinie to kolejny krok w kierunku bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury kolejowej. Dzięki współpracy z samorządami oraz wsparciu funduszy unijnych, mieszkańcy zyskali wygodne i bezkolizyjne połączenie, które poprawi jakość życia i bezpieczeństwo w regionie – powiedział Daniel Boruchalski, Zastępcza Dyrektora Regionu Centralnego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Natomiast Jolanta Gonta, starosta sochaczewski zaznaczyła: - Tunel w Teresinie to inwestycja, która zmienia codzienne życie mieszkańców – zwiększa bezpieczeństwo, zapewnia płynność ruchu, poprawia komunikację i symbolizuje rozwój naszego powiatu. To dowód na to, że samorząd potrafi skutecznie odpowiadać na lokalne potrzeby społeczności. Na bezpieczne, bezkolizyjne połączenie dwóch części gminy Teresin czekali wszyscy kilkadziesiąt lat.

Tunel drogowy w Teresinie: Kolejne bezkolizyjne skrzyżowanie na Mazowszu

Nowy tunel drogowy w Teresinie to kolejne bezkolizyjne skrzyżowanie powstałe w ostatnim czasie w ramach działań Polskich Linii Kolejowych S.A. na Mazowszu. Inne tego typu inwestycje powstały m.in. w Pruszkowie, Ciechanowie, a także w Warszawie, Legionowie, Otwocku, Wołominie, Zielonce, Kobyłce, Tłuszczu, Toporze, Jasienicy Mazowieckiej i Sulejówku.

Aktualnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. buduje „[…] w Warszawie razem z miastem […] trzy kolejne obiekty w Rembertowie i Wesołej z myślą o poprawie bezpieczeństwa drogowego i kolejowego”.