25.1°C
1006.9 hPa
Życie Warszawy

Nowy tunel opodal Warszawy otwarty. Pół roku przed terminem

Publikacja: 20.08.2025 12:00

Nowy tunel drogowy niedaleko Warszawy otwarty dla ruchu

Nowy tunel drogowy niedaleko Warszawy otwarty dla ruchu

Foto: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Joanna Kamińska
Od poniedziałku 18 sierpnia kierowcy, rowerzyści i piesi mogą korzystać z nowego 140-metrowego tunelu drogowego w Teresinie. Inwestycja otwarta została pół roku przed planowanym terminem. Zrealizowały ją PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy współpracy z Powiatem Sochaczewskim i Gminą Teresin.

O zakończeniu inwestycji informuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Starostwo Powiatowe w Sochaczewie w specjalnych komunikatach zamieszczonych na swoich stronach internetowych.

Nowy tunel drogowy niedaleko Warszawy już otwarty dla ruchu

Nowy tunel w Teresinie zastąpił dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy. Obiekt zlokalizowany został na terenie powiatu sochaczewskiego i połączył ulicę Świętego Maksymiliana Kolbego w Teresinie oraz ulicę Szymanowską w Paprotni (droga powiatowa nr 3837W). Wybudowany został pod linią kolejową nr 3 Warszawa-Kunowice, która łączy stolicę z zachodnią granicą Polski.

Nowy tunel drogowy w Teresinie posiada dwa pasy ruchu dla samochodów oraz ścieżkę pieszo-rowerową. Wyposażony został również w nowoczesne oświetlenie oraz system odwodnienia. W ramach inwestycji powstał jednak nie tylko tunel. Przebudowano i wzmocniono bowiem również przyległy układ drogowy, zjazdy i infrastrukturę techniczną.

Inwestycja, dzięki zastosowaniu bezkolizyjnego rozwiązania, wpłynąć ma na poprawę zarówno bezpieczeństwa, jak i na komunikację drogową. Użytkownicy ruchu nie będą musieli już w tym miejscu oczekiwać przed zamkniętymi rogatkami na przejeździe kolejowym.

Tunel drogowy w Teresinie niedaleko Warszawy otwarto pół roku przed terminem

Wartość inwestycji to ok. 42 mln zł netto, z czego ok. 19,5 mln zł netto sfinansowało PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap IV”. Pozostałą część zaangażował Powiat Sochaczewski. Inwestycja ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027.

Prace prowadzone były przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu kolejowego. Etapami demontowane były tory, budowana płyta nośna tunelu, a następnie odtwarzana infrastruktura kolejowa. Zakończenie inwestycji i otwarcie tunelu, jak wynika z umowy z wykonawcą, zaplanowano na grudzień tego roku. Prace zakończono jednak pół roku przed tym terminem. Uroczyste otwarcie i oddanie do użytku nowego tunelu drogowego w Teresinie nastąpiło w poniedziałek 18 sierpnia w obecności m.in. władz samorządowych, wykonawców i mieszkańców.

Polecane
GDDKiA informuje o nowej inwestycji
drogi
Szybki przejazd z Warszawy do granicy z Ukrainą

- Otwarcie tunelu w Teresinie to kolejny krok w kierunku bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury kolejowej. Dzięki współpracy z samorządami oraz wsparciu funduszy unijnych, mieszkańcy zyskali wygodne i bezkolizyjne połączenie, które poprawi jakość życia i bezpieczeństwo w regionie – powiedział Daniel Boruchalski, Zastępcza Dyrektora Regionu Centralnego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Natomiast Jolanta Gonta, starosta sochaczewski zaznaczyła:  - Tunel w Teresinie to inwestycja, która zmienia codzienne życie mieszkańców – zwiększa bezpieczeństwo, zapewnia płynność ruchu, poprawia komunikację i symbolizuje rozwój naszego powiatu. To dowód na to, że samorząd potrafi skutecznie odpowiadać na lokalne potrzeby społeczności. Na bezpieczne, bezkolizyjne połączenie dwóch części gminy Teresin czekali wszyscy kilkadziesiąt lat.

Tunel drogowy w Teresinie: Kolejne bezkolizyjne skrzyżowanie na Mazowszu

Nowy tunel drogowy w Teresinie to kolejne bezkolizyjne skrzyżowanie powstałe w ostatnim czasie w ramach działań Polskich Linii Kolejowych S.A. na Mazowszu. Inne tego typu inwestycje powstały m.in. w Pruszkowie, Ciechanowie, a także w Warszawie, Legionowie, Otwocku, Wołominie, Zielonce, Kobyłce, Tłuszczu, Toporze, Jasienicy Mazowieckiej i Sulejówku. 

Aktualnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. buduje „[…] w Warszawie razem z miastem […] trzy kolejne obiekty w Rembertowie i Wesołej z myślą o poprawie bezpieczeństwa drogowego i kolejowego”.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W najbliższy weekend drogowcy planują wykonać remonty nawierzchni kilku ulic
remonty

Utrudnienia w Wawrze, Wilanowie, Rembertowie i na Pradze-Północ

Wyjątkowym elementem wiaty jest zielony dach – system ekstensywny pokryty roślinnością o niewielkich
z perspektywy siodełka

Rowerem do Galerii Wileńskiej. Nowa wiata z zielonym dachem

W podziemiach stacji Warszawa Zachodnia ma znaleźć się 26 lokali użytkowych
kolej

Galeria handlowa pod Warszawą Zachodnią zapełnia się najemcami

W 2029 roku zakończy się montaż wszystkich urządzeń systemu w 2,5 tys. pojazdach WTP i na wszystkich
opłaty w komunikacji

Za bilet zapłacimy kartą lub zegarkiem. Po 30 latach stary system odejdzie do lamusa

Utrudnienia są związane z budową trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego
remont na torach

Od soboty nowa organizacja ruchu na Grójeckiej i Banacha

GDDKiA informuje o nowej inwestycji
drogi

Szybki przejazd z Warszawy do granicy z Ukrainą

W połowie przyszłego roku ruszą dodatkowe połączenia kolejowe z Warszawy do Łodzi
kolej

Dodatkowe pociągi na trasie Warszawa-Łódź. Podano datę uruchomienia nowych połączeń

Korekta rozkładu jazdy pociągów KM będzie obowiązywała do 25 października
kolej

Sierpniowa korekta rozkładu jazdy Kolei Mazowieckich

© Copyright by GREMI MEDIA SA