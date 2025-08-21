16.1°C
1011.1 hPa
Życie Warszawy

Narasta problem flot „elektryków” w SPPN. ZDM wnioskuje o zmianę w przepisach

Publikacja: 21.08.2025 07:25

Flotowe pojazdy elektryczne zajmują bezpłatnie miejsca w strefie płatnego parkowania

Flotowe pojazdy elektryczne zajmują bezpłatnie miejsca w strefie płatnego parkowania

Foto: x.com / Robert Migas

Kacper Komaiszko
Przywilej darmowego parkowania w SPPN dla samochodów elektrycznych, który miał promować ekologię, jest masowo wykorzystywany przez floty taksówkarskie i firmy dostawcze. Efekt? Chaos na ulicach i rosnąca frustracja mieszkańców.

Problem, który narasta od dłuższego czasu, dotyczy wszystkich części warszawskiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN). Celem strefy jest porządkowanie postoju i zwiększanie rotacji miejsc postojowych, jednak zyskuje ona nowy, nieprzewidziany „sposób użycia”. Mieszkańcy, którzy płacą abonamenty, by mieć pewność miejsca postojowego pod domem, muszą konkurować z przedsiębiorcami, którzy z SPPN utworzyli sobie darmowy parking w centrum stolicy.

Złote czasy darmowego parkowania dla „elektryków”

U źródeł problemu leży obowiązująca w Polsce ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. To właśnie ten akt prawny zwalnia pojazdy elektryczne z opłat za postój w miejskich strefach płatnego parkowania na drogach publicznych. Przywilej, który miał zachęcić indywidualnych użytkowników do przejścia na ekologiczne auta, okazał się luką prawną masowo wykorzystywaną przez podmioty komercyjne. Samochody te, łatwe do zidentyfikowania po zielonych tablicach rejestracyjnych, stały się zmorą dla mieszkańców.

Polecane
W 2029 roku zakończy się montaż wszystkich urządzeń systemu w 2,5 tys. pojazdach WTP i na wszystkich
opłaty w komunikacji
Za bilet zapłacimy kartą lub zegarkiem. Po 30 latach stary system odejdzie do lamusa

Nieznośna nonszalancja, czyli floty firmowe w natarciu

Zamiast budować lub wynajmować własne bazy postojowe, floty samochodowe, w szczególności taksówki oraz pojazdy firm kurierskich, obrały inną strategię. Publiczne miejsca w SPPN traktują jako swoje prywatne, bezpłatne „bazy parkingowe”. Pojazdy te potrafią stać na jednym miejscu przez wiele godzin, a nawet całe dnie, uniemożliwiając mieszkańcom znalezienie wolnego miejsca. Problem ten jest szczególnie widoczny w nowo objętych strefą rejonach, takich jak Saska Kępa, gdzie mieszkańcy odczuwają skutki komercyjnego wykorzystywania przepisów.

Od protestów do oficjalnych apeli

Frustracja mieszkańców, którzy czują się pokrzywdzeni i traktowani niesprawiedliwie, rośnie z miesiąca na miesiąc. Lokalne protesty i zgłoszenia doprowadziły do tego, że problem trafił na forum rady miasta i dzielnicy. Radni, w tym Robert Migas z Pragi-Południe, zaczęli nagłaśniać sprawę i szukać rozwiązań. To właśnie on wystosował oficjalne pismo do Zarządu Dróg Miejskich (ZDM), domagając się interwencji w tej kwestii.

Polecane
Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił właśnie przetarg na zakup 120 przegubowych pojazdów
komunikacja
Warszawa kupuje 120 autobusów z silnikiem diesla

Przełom: ZDM staje po stronie mieszkańców

Ku zaskoczeniu, ale i uciesze mieszkańców oraz radnych, Zarząd Dróg Miejskich przychylił się do apeli. ZDM w pełni zgodził się z argumentami o nadużywaniu przepisów przez floty taksówkarskie i uznał, że obowiązujące prawo jest wadliwe. W odpowiedzi na liczne zgłoszenia, stołeczny ZDM podjął kluczowy krok - wysłał oficjalne pismo do Ministerstwa Infrastruktury z postulatem zmian w przepisach o SPPN.

Co dalej? Czy czeka nas rewolucja w przepisach?

Stanowisko Warszawy jest jasne: samorządy powinny mieć możliwość kształtowania własnej polityki wobec pojazdów elektrycznych. Chodzi o to, by to miasta mogły wprowadzać lokalne regulacje, które pozwolą ograniczyć komercyjne nadużycia, np. poprzez wprowadzenie opłat dla flot, a nie dla indywidualnych użytkowników. Decyzja leży teraz w rękach Ministerstwa Infrastruktury. Czy uda się znaleźć równowagę pomiędzy promowaniem ekologii a ochroną interesów mieszkańców? Odpowiedź na to pytanie zadecyduje o przyszłości warszawskiego parkowania.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Porzucone śmieci szpecą miasto i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców
gospodarka odpadami

Wakacyjny remont? ZOM radzi, jak pozbyć się odpadów

Marcel Łoziński 1940-2025
pożegnanie

Nie żyje Marcel Łoziński. Odszedł wybitny dokumentalista

Dziś PAST-a jest ważnym miejscem pamięci o Powstaniu Warszawskim
81. rocznica powstania warszawskiego

Zdobycie gmachu PAST-y – sukces powstańców

„Adoptuj kota – podaruj mu dom, a on podaruje Ci swoją wierność, czułość i mnóstwo mruczenia” – zach
zwierzę warszawskie

„Niech koty z Piaseczna wrócą do gminy”. Nietypowa akcja urzędu

13 adresów na Pradze zyska centralne ogrzewanie
modernizacja

Przetarg na CO w kamienicach na Pradze ogłoszony

Festiwal Warszawa Singera to unikalna okazja, by na nowo odkryć i docenić polsko-żydowskie dziedzict
festiwal

Warszawa Singera 2025. Kultura, tradycja i współczesność spotkają się w sercu stolicy

Taki kształt ma przybrać osiedle, które zastąpi centrum handlowe Klif
inwestycje

Warszawski Klif zostanie zburzony, a w jego miejscu powstanie osiedle

Rejon ulicy Złotej i Zgoda to jedna z miejskich wysp ciepła w stolicy
klimat

Miejska wyspa ciepła w centrum Warszawy. Te ulice nagrzewają się najszybciej

© Copyright by GREMI MEDIA SA