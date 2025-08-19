18.8°C
Życie Warszawy

Za bilet zapłacimy kartą lub zegarkiem. Po 30 latach stary system odejdzie do lamusa

19.08.2025

W 2029 roku zakończy się montaż wszystkich urządzeń systemu w 2,5 tys. pojazdach WTP i na wszystkich stacjach metra

W 2027 roku wprowadzony zostanie nowy Warszawski System Biletowy. Po prawie 30 latach stolica zmieni sposób płatności za przejazdy komunikacją.

Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę z Mennicą Polską na realizację nowego Warszawskiego Systemu Biletowego, który zmieni sposób płatności za przejazdy w stolicy.

- Będzie on przyjazny i wygodny dla Warszawiaków, dla wszystkich pasażerów komunikacji publicznej. Nowoczesny i funkcjonalny system płatności za przejazd, a także portal dla pasażera, który pozwoli zoptymalizować podróż po Warszawie i dobrze ją zaplanować. Co ważne, ten system nie wykluczy tradycyjnych form płatności. Nadal będą mogły być używane bilety z kodem QR i warszawska plastikowa karta – to ukłon wobec osób przyzwyczajonych do bardziej tradycyjnych form – powiedział Tomasz Mencina, wiceprezydent Warszawy.

Jak będzie działał nowy system biletowy w Warszawie?

Pasażerowie będą mogli poprzez indywidualne konto zakupić bilet długo i krótkookresowy, a także załatwić inne sprawy związane z komunikacją miejską, takie jak złożenie wniosków, reklamacje itp. W 2027 roku rozpocznie się także wyposażanie pojazdów oraz stacji metra w nowe urządzenia, w których będzie można kupić bilet elektroniczny. Wystarczy, że pasażer wybierze rodzaj biletu i przyłoży kartę płatniczą, telefon, czy zegarek z uruchomioną funkcją NFC, a jego bilet elektroniczny zostanie przypisany do wybranego narzędzia płatniczego.

Do 2029 roku działać będą równolegle dwa systemy – stary i nowy

Ważne jest też to, że nadal będzie można używać także tradycyjnej Karty Miejskiej i biletu papierowego (z kodem QR, a nie jak obecnie z paskiem magnetycznym). I jeszcze jedna praktyczna nowość. Zarówno aplikacja, jak i portal pasażera wyposażone zostaną w planer podróży, dzięki któremu pasażerowie łatwo zaplanują podróż WTP, a system wybierze najkorzystniejszą dla nich trasę.

– Przed nami wielkie zadanie i ogrom pracy – zapowiedziała dyrektor ZTM Warszawa Katarzyna Strzegowska. - Przygotowanie systemu trwać będzie dwa lata. Tak ogromy projekt wymaga bowiem precyzyjnego zaplanowania, zaprogramowania, zaprojektowania i testów. Wszystko po to, aby po jego uruchomieniu, wszystko działało bez zarzutu. Podpisanie umowy to bardzo ważny moment, ale najważniejsze dopiero przed nami – dodała.

Przygotowania do wprowadzenia nowego systemu biletowego w Warszawie

Wykonawca projektu został wybrany w drodze dialogu konkurencyjnego. Mennica Polska ma już doświadczenie we wdrażaniu nowoczesnych systemów biletowych w innych miastach.

– Idealny system to system, w którym pasażer wsiada do pojazdu i nie zastanawia się, w jaki sposób może kupić bilet. Płatności cyfrowe oparte dzisiaj na kartach płatniczych - nie tylko w ich fizycznej postaci, ale również w postaci podpiętej do smartwatcha czy to aplikacji mobilnej są bardzo dużym komfortem dla pasażera. Takie płatności muszą być wygodne, bezpieczne i szybkie – mówi Katarzyna Budnicka-Filipiuk, prezes Zarządu Mennicy Polskiej. - Dopełnieniem takiego super nowoczesnego systemu biletowego musi być dobrze działająca aplikacja mobilna wraz z możliwością zaplanowania podróży. To jest gigantyczne ułatwienie zarówno dla mieszkańców i pasażerów lokalnych jak również dla turystów.

W czasie prac nad nowym projektem muszą powstać zupełnie nowy portal pasażera, aplikacja, system centralny i planer podróży. Trzeba także wyprodukować 13 tys. nowych urządzeń rejestrujących płatności za przejazdy.

W 2029 roku zakończy się montaż wszystkich urządzeń systemu w 2,5 tys. pojazdach WTP i na wszystkich stacjach metra. Do tego czasu działać będą równolegle dwa systemy – stary i nowy.

