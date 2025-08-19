Za bilet zapłacimy kartą lub zegarkiem. Po 30 latach stary system odejdzie do lamusa

W 2027 roku wprowadzony zostanie nowy Warszawski System Biletowy. Po prawie 30 latach stolica zmieni sposób płatności za przejazdy komunikacją.



Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę z Mennicą Polską na realizację nowego Warszawskiego Systemu Biletowego, który zmieni sposób płatności za przejazdy w stolicy.

- Będzie on przyjazny i wygodny dla Warszawiaków, dla wszystkich pasażerów komunikacji publicznej. Nowoczesny i funkcjonalny system płatności za przejazd, a także portal dla pasażera, który pozwoli zoptymalizować podróż po Warszawie i dobrze ją zaplanować. Co ważne, ten system nie wykluczy tradycyjnych form płatności. Nadal będą mogły być używane bilety z kodem QR i warszawska plastikowa karta – to ukłon wobec osób przyzwyczajonych do bardziej tradycyjnych form – powiedział Tomasz Mencina, wiceprezydent Warszawy.

Jak będzie działał nowy system biletowy w Warszawie?

Pasażerowie będą mogli poprzez indywidualne konto zakupić bilet długo i krótkookresowy, a także załatwić inne sprawy związane z komunikacją miejską, takie jak złożenie wniosków, reklamacje itp. W 2027 roku rozpocznie się także wyposażanie pojazdów oraz stacji metra w nowe urządzenia, w których będzie można kupić bilet elektroniczny. Wystarczy, że pasażer wybierze rodzaj biletu i przyłoży kartę płatniczą, telefon, czy zegarek z uruchomioną funkcją NFC, a jego bilet elektroniczny zostanie przypisany do wybranego narzędzia płatniczego.

Do 2029 roku działać będą równolegle dwa systemy – stary i nowy

Ważne jest też to, że nadal będzie można używać także tradycyjnej Karty Miejskiej i biletu papierowego (z kodem QR, a nie jak obecnie z paskiem magnetycznym). I jeszcze jedna praktyczna nowość. Zarówno aplikacja, jak i portal pasażera wyposażone zostaną w planer podróży, dzięki któremu pasażerowie łatwo zaplanują podróż WTP, a system wybierze najkorzystniejszą dla nich trasę.