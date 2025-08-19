23.7°C
Życie Warszawy

Rewolucja pod Warszawą. Gminy likwidują bilety komunikacji miejskiej

Publikacja: 19.08.2025 11:05

Podwarszawskie gminy nie chcą ju.ż współpracować z ZTM

Podwarszawskie gminy nie chcą ju.ż współpracować z ZTM

Foto: Adobe Stock

rbi
Podczas gdy Warszawa próbuje wprowadzić nowoczesny system sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, podwarszawskie gminy w ogóle odchodzą od płatnej komunikacji.

Od 1 sierpnia mieszkańcy Wólki Mlądzkiej, Teklina, Jabłonny i Świerku nie muszą już kupować biletów, żeby skorzystać z autobusu w ramach transportu publicznego. Miasto Otwock zakończyło współpracę z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie na obsługę linii L20 i L22 . Zostały one zastąpione liniami A1 i A2 Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej. Nowe rozwiązanie to same korzyści – przejazdy są dla wszystkich bezpłatne, nie potrzebne są żadne karty mieszkańca, a miasto będzie miało oszczędności na poziomie pół miliona złotych rocznie.

Otwock nie chce warszawskich autobusów miejskich

Bezpłatna komunikacja miejska funkcjonuje z powodzeniem na terenie Otwocka już ponad dwa lata i cały czas się rozwija zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Jednym z takich postulatów było zapewnienie bezpłatnych autobusów dla osób zamieszkałych na bardziej odległych terenach od centrum miasta, gdzie nie dojeżdżały autobusy linii M Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej, tylko linie ZTM L20 i L22.

Jak tłumaczą urzędnicy z Otwocka, współpraca miasta z ZTM była z roku na rok coraz bardziej kosztowna i nie spełniała wszystkich oczekiwań. – Koszt tzw. wozokilometra to 9,67 zł i jest nacisk, żeby te stawki zwiększyć do 12 zł. Mamy też informację, że w przyszłym roku może to już być kwota 14 zł. Do tego dochodzi zbyt mały wpływ miasta np. na rozkład jazdy autobusów ZTM, co jest mało korzystne dla mieszkańców – informuje Karolina Wojnicz naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Otwocka.

prezydent Otwocka Jarosław Margielski

Chodzi o to, żeby mieszkańcy Otwocka nie ponosili kosztów transportu z odległych miejscowości tylko dlatego, że autobusy z gmin peryferyjnych przejeżdżają kilka kilometrów przez Otwock, dowożąc swoich mieszkańców np. do SKMki

Prezydent Otwocka Jarosław Margielski razem z pracownikami urzędu miasta rozważali inne rozwiązania. Jednym z nich miało być przystąpienie do Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”. Miasto ostatecznie zrezygnowało z tego pomysłu z uwagi na sposób finansowania linii. – Chodzi o to, żeby mieszkańcy Otwocka nie ponosili kosztów transportu z odległych miejscowości tylko dlatego, że autobusy z gmin peryferyjnych przejeżdżają kilka kilometrów przez Otwock, dowożąc swoich mieszkańców np. do SKM-ki – wyjaśnia prezydent Jarosław Margielski.

Ostatecznie podjęta została decyzja o przejęciu przez miasto obsługi linii L20 i L22, na które umowa z ZTM skończyła się 31 lipca i nie będzie już przedłużana.

L20 i L22 kursują na trasie Gmina Wiązowna - Miasto Otwock i są najbardziej uczęszczanymi liniami w Powiecie Otwockim. Chęć współpracy z miastem zadeklarowała Gmina Wiązowna. Oznacza to, że z linii A1 i A2 mogą korzystać również mieszkańcy tej gminy w ramach podpisanego porozumienia przez prezydenta Jarosława Margielskiego i wójta Janusza Budnego.

Na mocy zawartego porozumienia organizatorem transportu dla linii L20 i L22 jest Miasto Otwock. - Pod koniec czerwca została podpisana umowa z firmą PKS Grodzisk Mazowiecki na obsługę dotychczasowej linii L20 i L22, które od 1 sierpnia nazywają się A1 i A2. Umowa obowiązuje do 30 listopada 2027 roku. Stawka za tzw. wozokilometr to 7,40 zł brutto czyli dużo poniżej obecnej stawki z ZTM Warszawa – podkreśla Karolina Wojnicz. W skali roku utrzymanie linii A1 i A2 to ok. pół miliona oszczędności dla budżetu miasta w porównaniu do kosztów współfinansowania liniii L ZTM.

Linie A1 i A2 obsługują niskopodłogowe autobusy marki Guleryuz Ecoline 12 (2020 rok produkcji). Pojazdy są wyposażone w rampę dla wjazdu wózków, klimatyzację, wyświetlacze tras i nr linii. Infrastruktura przystankowa pozostanie w tych samych miejscach co L20 i L22. Linie A1 i A2 kursują od poniedziałku do niedzieli. Trasę Otwock - Wiązowna obsługuje pięć autobusów plus jeden zastępczy.

- Autobusy linii A1 i A2 są wyjątkowe. Oprócz znanego motywu zielonych sosen upamiętniają wybitne postacie związane z historią Polski i naszego regionu. Zachęcam wszystkich do korzystania z Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej. To wygodne, ekologiczne i… z dobrym klimatem - mówi prezydent Jarosław Margielski.

Bezpłatna komunikacja miejska pod Warszawą

Podobne rozwiązanie wprowadziły gminy Józefów oraz Wiązowna, gdzie darmowy przejazd przysługuje posiadaczom specjalnych kart mieszkańca. W Józefowie wystarczy mieć „Bilet Metropolitalny” wydany przez miasto, by korzystać bez limitów z bezpłatnej linii W50. Z kolei mieszkańcy gminy Wiązowna, dzięki „Karcie Mieszkańca Gminy Wiązowna”, mogą podróżować tą samą linią również darmowo.

W gminie Karczew działa nowa linia autobusowa K52, która wprowadziła bezpłatne przejazdy dla posiadaczy Karczewskiej Karty Mieszkańca. Obejmuje ona nie tylko teren powiatu otwockiego, ale także połączenia do Warszawy Falenicy i Góry Kalwarii, co jest wygodnym rozwiązaniem dla dojeżdżających do stolicy i okolicznych miejscowości.

Również w Legionowie działa bezpłatna komunikacja miejska dla mieszkańców. Miasto utrzymuje linie autobusowe D1, D2, D3 oraz nową linię D4, które są finansowane w całości z budżetu miasta i przejazd nimi jest darmowy

Z kolei mieszkańcy Ząbek od 2011 roku cieszą się bezpłatną komunikacją miejską na terenie swojego miasta, pod warunkiem posiadania karty mieszkańca potwierdzającej rozliczenie podatku w gminie. To kompleksowe podejście do transportu miejskiego pozwala na oszczędności i wygodę podczas codziennych podróży.

