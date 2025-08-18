Remont stacji Ursus Północny. ZTM wprowadza zmiany w komunikacji

Od czwartku, 21 sierpnia rozpoczyna się kompleksowa modernizacja przystanku kolejowego Warszawa Ursus Północny. Inwestycja potrwa do 2026 roku i ma znacząco podnieść komfort podróży dla mieszkańców. Wiąże się to jednak ze sporymi utrudnieniami.



Na pasażerów czekają duże zmiany w rozkładach jazdy i komunikacji miejskiej. Koszt remontu wyniesie 11,3 mln złotych, które zostaną przeznaczone na gruntowną przebudowę stacji, by stała się nowoczesnym, bezpiecznym i w pełni dostępnym miejscem.

Nowoczesna stacja za 11 milionów złotych

Po zakończeniu remontu pasażerowie zyskają dwa nowoczesne perony, wyposażone w udogodnienia zwiększające komfort oczekiwania. PKP przewidziało montaż ławek, zadaszenia, tablic informacyjnych, monitoringu oraz systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Istotną zmianą będzie również poprawa dostępności przystanku. Od strony ulicy Szamoty i Cykady powstaną nowe pochylnie, co ułatwi poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzicom z wózkami.

Zmiany w kursowaniu pociągów i autobusów

Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) opublikował komunikat, w którym informuje o wprowadzeniu linii zastępczej. Wszystko z powodu rozpoczęcia prac, które w pierwszym etapie, od 21 do 30 sierpnia, całkowicie wyłączą z użytku peron numer 2. Oznacza to, że pociągi jadące w kierunku Warszawy Zachodniej nie będą się zatrzymywać na stacji Ursus Północny.

Autobus zastępczy i honorowanie biletów

W tym czasie, by ułatwić mieszkańcom dojazd do centrum, w dni powszednie, w porannym szczycie, zostanie uruchomiona jednokierunkowa, zastępcza linia autobusowa Z-3. Autobusy pojadą na trasie z przystanku Habicha 02 do PKP Włochy 03.