Życie Warszawy

Remont stacji Ursus Północny. ZTM wprowadza zmiany w komunikacji

Publikacja: 18.08.2025 13:00

W związku z remontem stacji, ZTM uruchomi komunikację zastępczą

Foto: ZTM Warszawa

Kacper Komaiszko
Od czwartku, 21 sierpnia rozpoczyna się kompleksowa modernizacja przystanku kolejowego Warszawa Ursus Północny. Inwestycja potrwa do 2026 roku i ma znacząco podnieść komfort podróży dla mieszkańców. Wiąże się to jednak ze sporymi utrudnieniami.

Na pasażerów czekają duże zmiany w rozkładach jazdy i komunikacji miejskiej. Koszt remontu wyniesie 11,3 mln złotych, które zostaną przeznaczone na gruntowną przebudowę stacji, by stała się nowoczesnym, bezpiecznym i w pełni dostępnym miejscem.

Nowoczesna stacja za 11 milionów złotych

Po zakończeniu remontu pasażerowie zyskają dwa nowoczesne perony, wyposażone w udogodnienia zwiększające komfort oczekiwania. PKP przewidziało montaż ławek, zadaszenia, tablic informacyjnych, monitoringu oraz systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Istotną zmianą będzie również poprawa dostępności przystanku. Od strony ulicy Szamoty i Cykady powstaną nowe pochylnie, co ułatwi poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzicom z wózkami.

Zmiany w kursowaniu pociągów i autobusów

Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) opublikował komunikat, w którym informuje o wprowadzeniu linii zastępczej. Wszystko z powodu rozpoczęcia prac, które w pierwszym etapie, od 21 do 30 sierpnia, całkowicie wyłączą z użytku peron numer 2. Oznacza to, że pociągi jadące w kierunku Warszawy Zachodniej nie będą się zatrzymywać na stacji Ursus Północny.

Autobus zastępczy i honorowanie biletów

W tym czasie, by ułatwić mieszkańcom dojazd do centrum, w dni powszednie, w porannym szczycie, zostanie uruchomiona jednokierunkowa, zastępcza linia autobusowa Z-3. Autobusy pojadą na trasie z przystanku Habicha 02 do PKP Włochy 03.

Dodatkowo, od 21 do 30 sierpnia w autobusach ZTM będzie obowiązywało honorowanie biletów Kolei Mazowieckich (obejmujących przejazd przez Ursus Północny). Ułatwienie to dotyczy:

• linii 194 na odcinku PKP Gołąbki – PKP Włochy,

• linii 207 na odcinku PKP Ursus – PKP Ursus Północny,

• linii Z-3 na całej trasie.

Kolejne etapy prac i nowe rozkłady jazdy

W drugim etapie, od 31 sierpnia do 29 września, peron numer 2 pozostanie nieczynny, jednak pociągi Kolei Mazowieckich, w obu kierunkach, będą już zatrzymywały się przy peronie numer 1. PKP wprowadzi w tym czasie nowy rozkład jazdy, z którym warto zapoznać się przed podróżą.

W kolejnych miesiącach prace będą prowadzone etapami, co wiąże się z kolejnymi, bieżącymi zmianami w rozkładzie jazdy pociągów. Pasażerom zaleca się śledzenie aktualnych komunikatów na stronach przewoźników.

Źródło: zyciewarszawy.pl

